Gökyüzünde Oğlak dönemi başlıyor!

Bu hafta Güneş, Oğlak burcuna geçiyor. Sorumluluk bilincinde ve ciddiyetin olduğu bir sürece giriyoruz. Her şeyi kontrol altında tutmak isteyeceğimiz ve de maddiyatla ilgili her şeyin en uygun olduğu zamanlarda olacağız. Peki bu geçişten burçlar nasıl etkilenecek? Ayrıntılar haberimizde...

Bu hafta Güneş'in Oğlak burcuna geçişi ile gökyüzünde Oğlak dönemi başlamış olacak. Güneş Oğlak burcundayken, ciddi, hırslı, güvenilir, disiplinli, otoriter, iş ve kariyer odaklı, gerçekçi, dayanıklı, verimli çalışan, olgun, ailesine düşkün, sorumluluklarının bilincinde, sabırlı, sebatlı ve temkinli olmayı temsil eder.

Bu dönemde siz de hayatınızın iplerini elde tutmak, hayatınızı çevreleyen koşulları kontrol etmek, kariyerinizde yeni hedefler belirlemek, statü ve prestijinizi artırmak için çaba harcayabilirsiniz. Kendinizi gelecek hedefleriniz doğrultusunda motive ederek, başarılı olmanıza yardımcı olacak adımları atabilirsiniz. Oğlak burcu dönemi para ve mali işleri, şirket ve kurumsal yapıları, iş ve kariyer planlamalarını yapmak için en uygun zamandır. Toprakla, inşaatla, tarımla sistem kurmak ve temel atmanız gereken her türden çalışma, kural ve disiplin koyma ve yerleştirme için Oğlak burcunun somutlaştıran ve sağlamlaştıran etkilerinden yararlanabilirsiniz. Oğlak burcu vücutta dizler, dişler, kemikler, iskelet yapınızı ve cildi temsil eder. Bu organlarla ilgili bakım ve özen konusu gündeme gelebilir.

Koç: Sizleri çok daha sosyal ve hareketli bir süreç bekliyor olacak. Arkadaşlar arası yardımlaşma teması çok daha fazla ön plana çıkacak. Partiler, davetler, organizasyonlar, düğünler… Gündeminiz yoğun olabilecek. Yurt dışı ile ilgili işlerde sorumluluklarınız artabilir ve bu konularda işler istediğiniz kadar hızlı gitmeyebilir. Devamı…

Boğa: Bu hafta sağlıkla ilgili konularda harcamalar yapmanız gerebilir. Diğer yandan özellikle otorite ve yönetici figürlerle ilişkilerde zorlanmalar meydana gelebilir. Yaptığınız işlerden de çok daha fazla keyif alabileceksiniz. Toplum yararına, toplumun genelini ilgilendiren projelerde aktif görev alabilirsiniz. Devamı…

İkizler: İş hayatınızda görev ve sorumluluklarınız artacaktır. İlişkiler veya ortaklıklara daha sorumluluk sahibi ve ciddi bir şekilde ele almanız gereken konular gündeme gelebilir. İsteklerinize ulaşmak için çok daha fazla çaba ve enerji sarf etmeniz gerekebilir. Diğer yandan partneriniz var ise birlikte keyifli bir tatil kaçamağı da organize edebilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Maddi anlamda eşinizden, ortağınızdan rahatlıkla destek görebilecek, daha keyfi konular üzerine borçlar yapmaya başlayabilirsiniz. Kredi kart harcamalarınıza dikkat bu esnada. İş ve çalışma ortamınızda ise otorite sayılan kişilerle ilişkilerde dikkatli olmakta yarar var. İş konusunda kendinizi disipline sokmanız gereken bir haftada olacaksınız. Devamı…

Aslan: Bu hafta ilişkinizde problemler var ise onları onarabilir, partnerinizle çok daha romantik, keyifli ve tutkulu zamanlar geçirebilirsiniz. Yalnız olanlar siz başkalarından daha çabuk etkilenebilir, etki altında kalabilirsiniz. Bazılarınızın romantik ve düşünceli tarafı ortaya çıkabilir ilişkilerinde. Her anlamda bu etki ilişkileri besler nitelikte olacaktır. Devamı…

Başak: Evde baba, dede gibi eril figürlerle ilişkilerde zorlanmalar, onlara kendinizi ifade etmekte sıkıntılar ortaya çıkabilir. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda bir düzenleme, toparlama moduna girebilirsiniz. Yer değiştirme, taşınma sık sık gündeme gelebilir, alım-satım konuları konuşulabilir. Evinizi bir toparlama, düzene sokma, sorumluluklarınızı hatırlama haftası! Devamı…

Terazi: Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz koşullarla karşılaşıyor olacaksınız, daha eğlenceli, esprili ve neşeli olabileceksiniz. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz, aslında kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz. Hayatınızın ana teması eğlence olacak aslında, sizi eğlendirici, keyif verici şeylere yöneleceksiniz, bol bol flört var. Devamı…

Akrep: Ailenizle daha keyifli ve mutlu olabileceğiniz durumlar oluşabilir. Onlarla birlikte vakit geçirmek, önümüzdeki ortalama bir ay hayattan çok daha fazla keyif almanızı sağlayabilir. Bunun yanı sıra yaşadığınız alanı, evi, odanızı düzenleyebilir, boyayabilir, yeni eşyalar alabilir, kendinizi mutlu edebileceğiniz bir şekilde dekore edebilirsiniz. Devamı…

Yay: Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle çok daha uyumlu ve de keyifli birliktelikler geçirebileceksiniz. Eğitimle ilgili konularda genel anlamda destekleyici etkiler devrede olacak ve ay sonuna kadar belki de önümüzdeki ay için tatil planları yapabilirsiniz. Tam da bu dönem kardeşlerinizle aranızda çözülmesi zor meseleler var ise, barışmak adına karşılıklı adımlar atılabilir. Devamı…

Oğlak: Para ile ilgili konularda genel anlamda şanslı etkiler altında olacaksınız. Daha çok lüks şeylere ve güzellik gerektiren konulara para harcayabilirsiniz. Kazancınız bu süreçte artmaya başlayacak, alım-satım işlerinden de kar elde edebilirsiniz. Bu dönem paranızı daha çok elektronik aletler ya da teknoloji ürünlerine harcayabilirsiniz. Devamı…

Kova: Güzelliğiniz ile etrafınızı adeta aydınlatacaksınız, doğal bir çekim alanı oluşturacaksınız. Fiziki anlamda güzelleşmek adına adımlar atabilirsiniz, saç renginizi değiştirebilir, estetik operasyon yaptırabilirsiniz. Aşkı hayatınıza daha rahat çekeceksiniz, şöyle ki siz aşık olan değil olunan taraf olacaksınız. Flörtler peşi sıra! Bu süreci iyi değerlendirmeye bakın. Devamı…

Balık: Eğer bir ilişkiniz var ise bu süreçte ilişkinizin seyrini, sizi sevip sevmediğini sorgulayabilir, gereksiz kıskançlık ve kaprisler yapabilirsiniz. İlişkilerden yana pek şanslı bir dönemde değilsiniz doğruyu söylemek gerekir ise, ha şöyle bir şey olabilir; pek de etrafınız tarafından onaylanmayacak ilişkilere çekilebilirsiniz. Devamı…

