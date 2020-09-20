Gökyüzünde Terazi dönemi başlıyor!

Bu hafta Terazi burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Terazi burcu; ilişkilerde uyum ve denge sağlamayı sembolize etmekle birlikte, objektif kararların alınacağı bir dönemdedir. Girdiği ortamlarda enerjik, zarif ve barışçıl tutumu ile çözüm odaklı olacaktır. Terazi burcu için ilk izlenimin önemi büyüktür. Yeni Ay'ın burçlar üzerindeki etkileri neler olacak? Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu hafta ne gibi etkiler altında olacağımızı kaleme aldı.

Kuzey yarımkürede Güneş Terazi burcuna geçtiğinde sonbahar mevsimi başlamış demektir. Terazi burcu insan ilişkilerini, evliliği, ilişkilerde üstlendiğimiz rolleri, adaleti, adil olmayı, hakkını aramayı, estetik ve güzellik konularını, sanat ve medeni davranışları, ortaklıkları ve arada uyum ve denge sağlamayı, barış yapmayı sembolize eder.

Siz de bu dönemde ilişkilerinize daha fazla odaklanabilir, karşınızdakilerle uyumlu, birbirinizin haklarına saygılı olmayı ve eşit davranmayı seçerek ilişkilerinizi pekiştirebilirsiniz. Terazi her iki tarafın da düşünce ve görüşlerini dinleyerek objektif kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Terazi burcu Zodyak burçları içinde en fazla sosyal yeteneklere sahip burçtur ve siz de bu dönemde sosyal hayatınızı canlandıracak enerjilere açık olacaksınız. Girdiğiniz ortamlarda zarif ve barışçıl bir tutumla öne çıkabilirsiniz. Diplomasi yapmak, arabuluculuk üstlenmek ve anlaşmazlıklara yumuşak bir tutumla çözüm bulmak bu dönemde daha kolay olacaktır. Terazi burcunun yöneticisi Venüs olduğundan bu burç estetik konular, güzellikler, sanat, tekstil, moda, evlilik ve ilişkiler alanlarında atmak istediğiniz adımlar için uygun atmosfer sağlamakta. Sanatsal yaratıcılık gerektiren çalışmalar için Terazi çok uygun bir burçtur. Ev dekorasyonu yapmak, galeri, eğlence estetik merkezlerinin açılışları, galalar, davet ve toplantılar için oldukça güzel bir zamandır. İlk izlenimler bu burç için oldukça önemli olduğundan giyim, kuşam, nazik ve kibar tavırlarla karşınızdakileri etkilemek için Terazi burcunun yaratıcı etkilerinden faydalanabilirsiniz.

KOÇ: Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber; bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz, sözleşme ve anlaşmaların gerçekleşebileceği konular, ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, söz, nişan gibi konular olacaktır. Merkür'de bu hafta Akrep burcuna geçiş yapacak ileri – geri hareketi derken 2 aralığa kadar bu burçta seyahat edecek. Devamı…

BOĞA: Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz, sözleşme ve anlaşmaların gerçekleşebileceği konular, iş, yeni işler, projeler, anlaşmalar üzerine olabilecek. Kişisel sağlığınıza daha çok odaklanabilir, spor ve diyet gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Devamı…

İKİZLER: Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar aşk, çocuklar, yaratıcılık gerektiren konular üzerine olacaktır. Aşk sezonunuz açılmış olacak özellikle yalnızlar için, çocuk sahibi olmak isteyenlerde bu 1 aylık süreci değerlendirebilirler. Devamı…



YENGEÇ: Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme, evinizde tadilat gerektiren konulara yönelme, ev alma-satma gibi işler olabilecektir. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sürpriz teklifler, anlaşmalar, görüşmeler gündeme gelebilir. Devamı…

ASLAN: Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, seyahatler, yakın çevre ile ilişkiler, eğitimle ilgili konular, seminerler..vb konular olabilecektir. Bu hafta bilgiyi düzenleme, tasnif etme ile ilgilenebilir. Yayıncılık, web sitesi, internetle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Devamı…

BAŞAK: Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, finansal konular, kazançlar, alım-satım işleri, bütçe ile ilgili işler üzerine olabilecektir. Merkür'de bu hafta Akrep burcuna geçiş yapacak ileri – geri hareketi derken 2 aralığa kadar bu burçta seyahat edecek. Devamı…



TERAZİ: Güneş'in burcunuza geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, tamamen kendinizle, kişiliğinizle, kişisel yeteneklerinizle ilgili konular olabilecektir. Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormak, çaba sarf etmeni gerekebilir. Devamı…

AKREP: Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, ruhsal konular ve psikolojik durumunuzla ilgili olacaktır. Bir dinlenme, içe dönüş süreci yaşayacaksınız önümüzde ki 1 ay. Devamı…

YAY: Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber Oldukça sosyal, o parti senin bu parti benim, arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelebileceğiniz, yeni sosyal ortamlar içine girebileceğiniz bir dönem başlayacak. Arkadaşlarınızdan, dostlarınızda güzel destekler alabileceksiniz. Devamı…



OĞLAK: Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber odak noktanız daha çok, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. Üstlerinizden övgüler alabilir, başarılı işlere imza atabilirsiniz. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidecekler. Devamı…

KOVA: Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber Odak noktanız daha çok, din, felsefe, akademik eğitim hukuksal konular, seyahatler, yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler olacaktır. Özellikle yayıncılık, tanıtım, reklam faaliyetleri için güzel bir süreçtir bu. Kitap çıkarmak isteyenler yayın evleri ile toplantılar yapabilirler. Devamı…

BALIK: Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber odak noktanız daha çok, krediler, burslar, primler, ortaklaşa kazançlarla elde edilen gelirler, miraslarla ilgili olacaktır. Özellikle bu konularla ilgili sözleşmeler, anlaşmalar, imza gerektiren koşullar gündeme gelebilir. Devamı…