Gökyüzünde Yay dönemi başlıyor!

Bu hafta Güneş Yay burcuna geçerken, bir yandan da Mars, Akrep burcuna geçiş yapacak. Daha eğlenceli ve pozitif olacağımız bu haftada hedeflerimize ulaşmak için harekete geçecek enerjiyi kendimizde bulabileceğiz. Peki burçlar bu geçişlerden nasıl etkilenecek? İşte yanıtı...

Bu hafta bir yandan Güneş Yay burcuna geçerken diğer yandan da Mars yöneticisi olduğu Akrep burcuna geçiş yapacak. Artık odak noktamız eğlenceli, pozitif temalar olmaya başlarken odak noktamız olan temaları elde etmek için harekete geçme tarzımız daha çok gizlilik içinde olarak, planlarımızı ve programlarımızı pek de herkesle paylaşmayarak olacağına işaret etmekte.

Güneş Yay burcuna geçtiğinde, atmosfer daha iyimser, neşeli, canlı, heves dolu, meraklı, felsefi, eğlenceli ve maceraya açık olur. Yay burcu, yolculukların, gezilerin, yabancı kültürlerin, global bakış açısının, dünya vatandaşı olmanın burcudur. Siz de bu dönemde yerel, etnik ve sizinkinden farklı kültürlerle tanışabilir, bilgi ve deneyimlerinizi artırabilirsiniz. İlişkilerde Yay burcunun rahatlatan, karmaşık olmayan, dürüst ve açık ilişki kurma tarzından faydalanabilirsiniz. Dürüst bir bakış açısına ihtiyaç duyduğunuzda sizi gerçekliğe geri çeken ve geniş vizyonuyla destekleyen bir Yay burcu arkadaşınızdan fikir alabilirsiniz. Yay burcunun yansıttığı enerjiyi, fiziksel gücü spora ve fiziksellik içeren her türlü faaliyete aktarabilirsiniz. İlginç, geniş, ferah mekanlara gidip geniş gruplarla bir arada olup eğlenmeli, hayata daha geniş bir perspektiften bakmayı denemeli ve yaşamınızın amacını yeni hedeflerle belki yeniden zenginleştirmeli, hayatınıza yeni hevesler katmalısınız.

Koç: Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Diğer yandan duygusal anlamda bir takım krizlere çekilebilirsiniz ama bunları ustaca yönetebileceksiniz. Keza bu dönem libidonuzda da gözle görülür bir artış söz konusu olabilir. Devamı…

Boğa: Ortak, eş veya partnerinizle ustaca tartışma ve savaşlara da girebilirsiniz bu süreçte. Bu alanda bir süreliğine huzuru bir kenara kaldıracaksınız. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Devamı…

İkizler: İşleriniz hızlı bir şekilde yürüyecek, çözülecek, iş yerinizde hakkınızı daha etkin bir şekilde savunabilecek, daha hızlı ve rahat kilo verebilecek, uzun süredir yapmayı planladığınız ama yapmadığınız işlerinize hız vermeye başlayabileceksiniz. Ayrıca bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Eğer yalnız, sevgilisi olmayan gruptaysanız bir dolu flörtler söz konusu ama bu flörtlerin ama teması cinsellik üzerine olabilir. Cinsel anlamda çok güçlü ilişkiler kurabilirsiniz. Bunu yanı sıra enerjinizi doğru bir şekilde kullanmak, kanalize etmek için hobilerinize yönelebilirsiniz, yeni hobiler edinebilirsiniz. Riskli girişimlerde bulunmaya, riskli aktivitelerde şansınızı denemeye çok daha açık olacaksınız. Devamı…

Aslan: Enerjinizin çoğunu evinizle ilgili konulara yöneltmeye başlıyorsunuz. Evinizde tamirat gerektiren tüm işlerinizle ilgilenebilirsiniz.Bunun yanı sıra ailenizle olası tartışmaların sonucunda haklı ve kazançlı olarak çıkabileceksiniz.Hayattan çok daha fazla keyif almaya çalışacak, hobilerinize, sizi mutlu eden konulara daha çok zaman ayırmak isteyeceksiniz. Devamı…

Başak: Komşularınız ve kardeşlerinizle ilgili gireceğiniz her türlü mücadele gerektiren konularda şans sizden yana olacak, elinizdeki ürünlerin satışı, pazarlaması, satılması konusunda motive bir şekilde hareket edebileceksiniz. Web sitenizi ve internetle ilgili projelerinizi köpürtmek için harika bir dönemde olacaksınız. Devamı…

Terazi: Paranızı daha etkin bir şekilde arttırmanın yollarını bulabilirsiniz. Maddi olarak tuttuğunuzun elinde kaldığı değil, tuttuğunuzu koparttığınız bir dönemde olacaksınız. Bu dönemde kişisel gelişim olabilir, ya da mesleki konularla ilgili olabilir yeni bir takım eğitimlere başlayabilir, seminerlere ve özel çalışmalara katılabilirsiniz. Devamı…

Akrep: Uyku dönemi sona erdi arkadaşlar, artık harekete geçme, girişimlerde bulunma, yaşamınıza hız katma zamanı! Şu dönem sizler için süper bereketli bir dönem, iyi kullanın. Daha dışa dönük, hareketli, sınırları zorlama isteğiyle dolup taşacaksınız. Diğer yandan maddi konularda üzerinize iyimser bir hava yerleşebilir, harcamalar konusunda biraz esnek, gevşek davranabilirsiniz. Devamı…

Yay: Bu hafta bağışıklık sisteminiz çok kuvveti olmayabilir, çabuk rahatsızlanabilirsiniz, bu yüzden ekstra dikkatli olmanızda yarar var. Kendi içinize dönebilir, ruhsal, psikolojik, bilinçaltı ile ilgili konulara daha fazla kafa yorabilirsiniz. Ayrıca arkanızdan iş çeviren, gizli düşmanlıklar besleyen kişilerle yüz yüze gelmek durumunda kalabilirsiniz, belki de yüzleşme dönemidir ama hepsinin üstesinden gelebileceğinizi unutmayın. Devamı…

Oğlak: Sosyal çevreniz süper hareketleniyor! Daha önce görüşmediğinizden çok daha fazla insanla görüşebilir, arkadaşlarınızla çok daha vakit geçirebilirsiniz. Onlardan fayda ve destek görebileceksiniz. Yalnız koşulları ve şartları pekte kolay kontrol edemeyeceksiniz ne yazık ki. Biraz daha sağlıkla ilgili konu ve koşullarla ilgilenmeniz gerekebilir. Devamı…

Kova: Bu dönem kariyerinizde hızla yol alabilirsiniz, yapacağınız mücadelenin verimli meyvelerini alma zamanı artık sizler için. Güçlü olmak, güçlü görünmek, iddialı görünmek önemli olacaktır. İstediğiniz işi elde edebilir, daha iyi koşulları olan işler için mücadele edebilirsiniz. Özellikle yöneticilerinizden, sizin üst konumunuzda olan kişilerden güzel destekler söz konusu olabilecektir. Devamı…

Balık: İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda adeta parlayacaksınız ve hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz. Bu dönem terfi için konuşmalar yapmak, iş değiştirmek, iş geliştirmek, alacağınız sorumluluklarla patronların gözüne girmek sizler için çok daha kolay olacak. Finansal açıdan da son 1,5 aydır yaşadığınız krizli dönem de artık sona eriyor sizler için. Devamı…