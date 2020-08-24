Gökyüzünün iki kötücülünün çatışmasına hazır olun!

Gökyüzünün iki kötücülü Mars ve Satürn'ün kavgası başlıyor. Gücümüz kısıtlanabilir, otorite figürlerle çatışmalar meydana gelebilir. Ekim ayına kadar sürecek olan bu iki gezegenin çatışmasını ünlü astrolog Dinçer Güner, hem bireysel hem de dünya üzerindeki etkilerini kaleme aldı.

Klasik astrolojide iki tane kötücül olarak adlandırılan gezegen var. Biri Mars diğeri de Satürn. Biri büyük şeytan (Satürn) diğeri küçük şeytan (Mars). Mitolojideki sembolizmlerinde biri tahtını asla bırakmak istemeyen ve bu uğurda çocuklarını bile yiyen Kronos (Satürn) bir diğeri ise bencilce istekleri için bile savaş çıkarabilen Ares (Mars). Bu ikili Ekim ayına kadar çatışma halinde olacaklar. Neden Ekim ayı gibi uzunca bir süre? Çünkü bu süreçte Mars gezegeni geri ve ileri hareket ederek Satürn ile olan kontağını toplamda iki defa gerçekleştirecek. Tarihleri ise 24 Ağustos haftası ve 28 Eylül haftası. Hem bireysel hem Türkiye ve dünya düzleminde neler olabilir göz atalım.

BİREYSEL ETKİLERİ

Cesaret gerektiren işlerde başarılı olmak zorlaşır, gücümüz kısıtlanır, kendimizi yeterince iyi bir şekilde ortaya koyamayabiliriz. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir. Girişimlerimiz engellenebilir, cesaretimiz kırılabilir, hevesimizi kaçırabilirler, moralimizi bozabilirler. Yeni iş girişimleri için, ikna gerektiren durumlar için pek de uygun değildir. Taleplerimiz reddedilebilir. Enteresan katı kurallarla karşılaşabiliriz, kendimizi disipline etmemiz gerektiren konularla yüzleşebiliriz. Enerjimiz çok düşebilir, hareket etmekte zorlanabilir, tembelliğe eğilim gösterebiliriz. Bugün balkon düzenlemek, çiçek ekmek, bahçe ve toprak işleri ile uğraşmak için harikadır. Cinsel anlamda sorunlar meydana gelebilir, cinsel korkular, endişeler yaşanabilir. Engelli koşuda olmak gibidir bu günler, başarı ancak çok ama çok çalışmak sayesinde gelir.

Düşman kazanabiliriz veya düşmanca davranışlarla karşılaşabiliriz. İş hayatında özellikle patronlarla sorunlar meydana gelebilir, önemli istekleriniz, taleplerinizi bugünlerde dile getirmeyin. İş ortamında rekabet ederken problemlerle karşılaşabilirsiniz. Sportif faaliyetler için iyi değildir, kazalar, sakatlıklar oluşabilir. Kendinizi çok yormayın spor yaparken ve riskli hareketlerden kaçının. Bol bol dinlenmeli ve ruhunuzu rahatlatmakta yarar vardır. Kazalara, bir şeyleri kırıp dökmeye eğilim oluşur. Özellikle kavgalı ortamlardan uzak durun, birileri ile tartışırken elinizdekileri sağa sola fırlatmayın. Kesici, delici, her türlü ateşli silah ve aletlerle oynamak, kullanmak tehlikelidir. Tansiyon, kan ile ilgili rahatsızlıklar, isilik, kurdeşen, iltihap gibi sağlık sorunları meydana gelebilir, dişler ve kemikler kırılgandır.

Mars Koç burcunda, Satürn ise Oğlak burcunda seyahat etmekte. Başınıza, kemiklerinize, eklemlerinize, cildinize dikkat edin. İş hayatında kriz çıkartmaktan çok kriz çözen tarafta olun, otorite ile iyi geçinin. Parasal konularda ve iş hayatında düşüncesizce adımlar atmamaya özen gösterin. Hız içeren her türlü aktiviteden uzak durun. Ekonomik anlamda büyük riskler almamakta fayda var. Bu dönem iş yatırımları konusunda engellerle karşılaşabiliriz. İşler istediğimiz hızda gitmeyebilir. Belli ki işlerin üst üste geleceği ve çokça çalışmamız gereken bir zamana işaret etmekte. En iyi hali ile irade gerektiren konularda başarılı olabiliriz.

DÜNYA ÜZERİNDE İSE

Bu ikili, depremler, kargaşa, kazalar ile ilgilidir. Bu yüzden doğal afetlerde artışlar söz konusu olabilir. Özellikle yangın ve kaza haberleri çokça meydana gelebilir. Özellikle düşmanlıkların artabileceği, ülke yöneticilerinin saldırgan tavır ve davranışları yüzünden dünyada huzur kaçabilir. Savaşa sebebiyet verecek davranışlarda bulunabilirler. Dünya üzerinde tansiyonu yüksek zamanlardan geçeceğiz. Yanardağ aktivitelerine şahit olabiliriz. Ülkeler arası yaptırımlar, ambargolar söz konusu olabilir. Dünya üzerinde askeri hareketlilik veya terör saldırıları söz konusu olabilir. Ekonomik güç savaşlarını da görebiliriz.