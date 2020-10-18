Güneş Akrep burcunda: Derin araştırmalar bizi bekliyor?

Bu hafta Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak. Bu geçişle beraber biraz daha sakin kalmaya ve kontrolü kaybetmemeye çalışacağız. Hafta boyunca dikkat etmemiz gerekenler neler? Ünlü Astrolog Dinçer Güner, 19 Ekim haftasını değerlendirdi. İşte ayrıntılar...