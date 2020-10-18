Güneş Akrep burcunda: Derin araştırmalar bizi bekliyor?

Derin araştırmalar yapıp, gizlilik içinde hareket etmek önem kazanacak. Güneşin Akrep burcuna geçişinin burçlar üzerindeki etkisine bir göz atalım.
HAFTA BOYUNCA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
*Koç – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Boğa – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*İkizler – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Yengeç – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Aslan – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Başak – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Terazi – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Akrep – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Yay – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Oğlak – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Kova – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Balık – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.