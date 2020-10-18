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ASTROLOJİ
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Güneş Akrep burcunda: Derin araştırmalar bizi bekliyor?
  • @dincerguner

Güneş Akrep burcunda: Derin araştırmalar bizi bekliyor?

Bu hafta Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak. Bu geçişle beraber biraz daha sakin kalmaya ve kontrolü kaybetmemeye çalışacağız. Hafta boyunca dikkat etmemiz gerekenler neler? Ünlü Astrolog Dinçer Güner, 19 Ekim haftasını değerlendirdi. İşte ayrıntılar...
Ekim 18, 2020
Güneş Akrep burcunda: Derin araştırmalar bizi bekliyor?
Bu hafta Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak. Bu geçişle beraber biraz daha sakin kalmaya ve kontrolü kaybetmemeye çalışacağız. Hafta boyunca dikkat etmemiz gerekenler neler? Ünlü Astrolog Dinçer Güner, 19 Ekim haftasını değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Derin araştırmalar yapıp, gizlilik içinde hareket etmek önem kazanacak. Güneşin Akrep burcuna geçişinin burçlar üzerindeki etkisine bir göz atalım.

HAFTA BOYUNCA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

*Koç – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Boğa – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*İkizler – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Yengeç – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Aslan – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Başak – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Terazi – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Akrep – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Yay – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Oğlak – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Kova – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Balık – 19 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

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Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Terazi burcunda süper Yeni Ay
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