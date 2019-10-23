Güneş Akrep burcunda: Kıskanç, kuşkucu, ketum bir ay!

23 Ekim günü Güneş, Akrep burcuna geçiyor. Akrep sembolizmini her konuda hissedeceğimiz bir ay bizleri bekliyor. İlişkilerde kıskançlık, şüphecilik devreye girebilir. Türkiye de bu etkileşimden nasibini alabilir. Peki bu geçişte dikkat etmemiz gerekenler neler? İşte yanıtı...

Gökyüzünde, bir aylık Akrep burcu dönemi başlıyor! Bu da hepimizin hayatında bir parça Akrep sembolizminin hakim olacağına işaret ediyor. Yalnız Türkiye’nin burcunun da Akrep olduğunu unutmamak gerek!

23 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiş yapıyor. Akrep burcu Zodyak burçları içerisinde en gizemli ve esrarengiz burçtur. Duyguları derin, sezgileri güçlü, soğukkanlı, stratejik, sahiplenici, kıskanç, kuşkucu, güven duymak isteyen, gerçekçi, ketum, inanılmaz bir irade gücüne sahip, cazibeli ve karizmatik insanlardır. İlişkiler bu dönemde daha duygusal anlamda yoğun ve derin anlamların yüklendiği bir enerjiye bürünür. Cinsel çekicilik, karizma ve karşısındakini etkileme arzusu artar. Sizi bakışları, seksapeli ile büyüleyip, adeta hipnotize edercesine kendine çeken birisi ile karşılaşabilirsiniz. Tutkulu ilişkiler yaşamak ya da var olan ilişkinize tutku ve derinlik katmak için uygun bir zamandır.

Bu dönemde siz de hırslı, stratejik, mücadele etmek isteyen ve iradeli tavırlar sergileyebilirsiniz. Ya hep ya hiç gibi bir inanç ile hareket edebilirsiniz. Sevdiklerinize karşı korumacı ve sahiplenici davranabilirsiniz. Kin tutmadan, intikam almadan, soğuk ve geri adım atmaz tavırlarla ilişkilerimize zarar vermeden, Akrep burcunun gizemli, seksi, büyüleyici, derin ve tutkulu yanını avantajınıza çevirerek ilişkinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Sigorta, vergi, kredi ve borçlar alanında yapılacak işlerinizi halledebilirsiniz. Finansal hedefler, plan ve stratejik çalışmalar için oldukça verimli olabilecek bir süreçtir. Bu dönemde metafizik ve okült, psikolojik konularla, gizemlerle, sırlarla, dedektiflik yaparak, araştırarak ve gerçeğe ulaşmakla ilgilenebilirsiniz.

TÜRKİYE HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖN PLANDA

Türkiye’nin burcunun da Akrep olduğunu unutmamak gerek. Güneş’in Akrep burcuna geçişi ile de Türkiye her zamankinden çok daha ön planda olacaktır. Güneş Türkiye haritasında 5. ev dediğimiz bir noktaya giriş yapacak. 5. ev ise çocuklar, eğlence hayatı, cinsel konular, hamilelik, doğum oranı, tiyatrolar, sinemalar, sanatçılar ve hükümeti temsil eden kişileri gösterir. Bu bir aylık süreçte sıkça seks, cinsellik, cinsel skandallar, cinselliğin zorlayıcı taraflarının olduğu haberler, olaylar sıkça gündeme gelebilir. Eğlence yerleri, eğlence alanları ile ilgili kısıtlamalar ve kurallar konabilir. Bu dönem sanatçı vefatları olabilir.

Sevgiler…

Dinçer Güner