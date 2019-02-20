Güneş Balık burcunda: Teslimiyet zamanı

Dün itibari ile Güneş yeni bir aylık yolculuğuna başlıyor. Kova burcundaki seyahati şimdilik sona eriyor ve Balık burcu dönemi başlıyor. Güneş Balık burcuna geçtiği andan itibaren kişisel yetenekleriniz, benliğiniz, egonuz ikinci planda kalmaya başlar.

19 Şubat itibari ile Güneş yeni bir aylık yolculuğuna başlıyor. Kova burcundaki seyahati şimdilik sona eriyor ve Balık burcu dönemi başlıyor. Güneş bizim odaklandığımız konular, fiziksel planda ihtiyaçlarımız, hedeflerimiz, amaçlarımızın ne olduğu ile ilgilidir. Güneş'in BALIK burcuna geçişi ile birlikte bir aylık süreçte ihtiyaçlarımız, hedeflerimizi, amaçlarımızı BALIIK burcu semboliği karşılayacak demektir.

Balık burcu astrolojide bütünleşmek, tek vücut olmak, fedakar ve hassas olmak, güçlü hayal gücü, bilinçaltı, psikoloji, yaratıcı olmak, mistik konular, kurban psikolojisi, koşulsuz şartsız kabul etme gücü, merhamet, sevgi, şefkat, sezgiler, romantizm, ruhsal konular, inançlar, kırılgan, gerçeklerden kopuk olma, etki altında kalmak, odaklanamamak, dağılmak, duygusal gelgitler, kırılgan, alıngan, hilekar, unutkan, vücutta ayaklar, mekan olarak da su kenarı, deniz kenarı yerler ile sembolize edilir. Güneş Balık burcuna geçtiği andan itibaren kişisel yeteneklerimiz, benliğimiz, egomuz ikinci planda kalmaya başlar. Kişisel isteklerimizden çok çevremizdeki insanların ihtiyaçlarını karşılamaya her an hazır oluruz. Başkalarına faydalı olma ve yardım etme motivasyonumuz artmaya başlar. Empati yeteneğimiz artar, diğer insanlarla duygu bağı kurmak daha kolay bir hale gelir. Bu dönem insanları bağışlamak, affetmek, merhamet ve sevgi göstermek çok daha kolay olacaktır. Sezgilerimiz sıkça yol gösterici olacaktır. En çok ve sık rüya görülen ve rüyaların etkisinde kalınan zamandır. Çokça destek almaya ve terapiye gitmeye eğilimi oluruz. Alacağımız kararlarda diğer insanların etkisinde çok rahat kalabiliriz. Objektif olmak biraz daha zordur ve kararlarımızda duygularımız hakim olur. Bunların yanı sıra, işimize gelmeyen bir durum veya konu olduğunda alınganlık yapmayı ve kırılmayı savunma mekanizması olarak kullanabiliriz. İşimize gelmeyen bir durum olduğunda, gerçeklerle yüzleşmek gerektiğinde ise hemen kolları sıvayıp kaçabiliriz. Ne düşündüğümüzden çok ne hissedeceğimize önem vereceğiz. Bu bir aylık dönemde ruhumuzda romantizmin küçük dokunuşlarını hissedeceğiz.

Bu dönem iyi niyetimiz suistimal edilebilir, bu yüzden de dikkatli olmakta fayda var. Kimler için ne kadar iyilik yaptığımıza dikkat etmemiz gerek. İnançlar bu dönem çok daha ön planda olur, daha sık dua edebilir, meditasyon yapabilir, ruhumuza iyi gelecek konulara yönelebiliriz. Sosyal olmaktansa biraz daha sessiz ve yalnız kalmaya eğilimli olabiliriz. Hayal dünyasına sık sık dalabiliriz. Yaratıcı çalışmalar yapmak için de en harika dönemdir. Yeni yazılar yazmak, resimle ilgilenmek, müzikle uğraşmak, dans etmek, dansa başlamak, fotoğraf çekmek veya fotoğraf için kursa başlamak için de en ideal dönemdir. Bu dönem maddi dünyanın gereklilikleri ile manevi dünya arasında ikilemlerde kalabiliriz sık sık. Hayır işleri yapmak, hayır işi organizasyonlarında aktif görevler almak için de harika bir zamandır. Pek tabii bu dönem alkol kullanım oranı da artabilir, gerçeklerden kaçmak için özellikle. Dalgınlık ve unutkanlık sıkça görülen davranışlardır. Bu yüzden bu bir ay, evden çıkarken veya bir yerden kalkarken kişisel eşyalarınızı kontrol ederek hareket etmenizde fayda var.