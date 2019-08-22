Güneş Başak burcunda: bol bol çalışma zamanı

23 Ağustos'tan itibaren Başak burcuna geçecek olan Güneş, ortalama 1 ay kadar Başak burcunda seyahat edecek. Başak burcunun temiz, mükemmeliyetçi ve çalışkan enerjilerini hayatınıza yansıtmanın tam zamanı.

23 Ağustos itibari ile Güneş artık Başak burcuna geçiş yapacak. Güneş, Başak burcunda ortalama bir ay kadar seyahat edecek. Güneş bizim odaklandığımız konular, fiziksel planda ihtiyaçlarımız, hedeflerimiz, amaçlarımızın ne olduğu ile ilgilidir. Güneş'in Başak burcuna geçişi ile birlikte 1 aylık süreçte ihtiyaçlarımızı, hedeflerimizi, amaçlarımızı Başak burcu semboliği karşılayacak demektir.

Başak burcunun temiz, hizmet odaklı, detaylara önem veren, mükemmeliyetçi ve çalışkan enerjilerini hayatınıza yansıtmak bu dönemde daha kolay olacaktır. Sağlığınıza özen göstermek, sağlık kontrollerinden geçmek, sistemli, analitik ve düzenli olmak konularında sizde bu ay kendi payınıza düşeni yapabilirsiniz. Üstlendiğiniz görevleri becerikli ve yetkin bir biçimde detaylara önem vererek ve analiz yeteneğinizi kullanarak üstesinden gelmeye çalışabilirsiniz. Verimlilik ve istatistiki bilgilerden bir sentez yapmak konusunda çalışabilirsiniz. Dakiklik ve mükemmellik için hassasiyet gösterebilirsiniz. Bu dönemde tüm hayatınızı düzene koyabilir ve tamirat tadilat yenileme işlerini yapabilirsiniz. Diyetlere başlamak, vitamini bol doğal besin ve gıda ürünlerine ağırlık vererek sağlığınızı ön plana alabilirsiniz. Midenizi ve sindirim sisteminizi, metabolizmanızı korumaya ve güçlendirmeye ağırlık verebilirsiniz. Başak döneminde pragmatik ve pratik davranmak, işlevselliğe ağırlık vermek akıllıca olur. İlişkilerde önceliklerinizi belirleyin ve karşınızdakilere net olarak ne beklediğinizi, ne başarmak istediğinizi veya nelerden hoşlanıp hoşlanmadığınızı anlatın. Başak burcu, sindirim sistemi ve ince bağırsakları yönetir. Huzursuz, endişeli ve kuruntulu olma kapasiteniz artar. Alerjilere ve gıda hassasiyetlerine karşı bu dönemde dikkatli olmakta fayda vardır.

Yine bu süreçte hayatınızın her alanında detokslar yapabilirsiniz. İşinize yarayan ve yaramayan ne varsa ayırıp atabilirsiniz. Buna eşyalarınızdan, kıyafetlerinizden de başlayabilirsiniz. Bu süreç, sadece işinize yarayan işler, insanlar, eşyalarla yola devam etme zamanıdır. Tabii bu detoksu yaparken diğer taraftan kendi gerçek eksiklerinizi de görüp bunları tamamlama zamanı.

Bu dönem yılın en verimli ve en üretken sürecidir diyebiliriz. Daha çok mesaiye kalma, daha çok çalışma, daha çok üretme zamanıdır. Ne kadar çalışırsanız o kadar karşılığını alırsınız. Pek tabii çalışırken ve üretirken ana hedef mükemmel işi ortaya çıkarmak olacaktır. Ne kendinizde ne de bir başkasında olası hataları kolay affedemez ve gözden de kolay kolay kaçmaz. Bu dönem dikkat etmeniz gereken “Pire için yorgan yakmamaktır”. Ufak bir olumsuzlukta, ufak bir hatada koca sistemi yok etmemelisiniz. Kendinizi hizmete adayacağınız, hizmet yolu ile başkalarını olabildiğince memnun etmeye çalışacaksınız. Esas hedefiniz fayda sağlamak olacaktır. Kişisel sağlığımızda da şifayı, çözümleri artık çok rahat bir şekilde bulabileceğiz. Hatta bu dönem check up yaptırmak ve genel bir kontrolden geçip son durumunuza bakmak ve aksiyon almak içinde uygundur. Özellikle hizmet sektörüne yatırım yapmak, yeni işlere başlamak, projeler üretmek içinde harika bir dönemdir.