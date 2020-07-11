Güneş ile Plüton sert etkileşimde: Burçları neler bekliyor?

Bu hafta önemli bir gökyüzü hareketiyle karşı karşıyayız. Güneş, Plüton ile sert etkileşim halinde olacak. Duygular ikinci planda kalacak, duyguların yerini ise sert duygular alacak. Otorite figürlerle problemler çıkabilir. Güneş ile Plüton'un bu sert etkileşimi burçları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Hafta boyunca otorite figürler, baba veya eş ile kriz durumları meydana gelebilir, güç çekişmeleri, iktidar savaşına girebilirsiniz. İnat konusunda dünya rekoru kırabilirsiniz, bir işin peşine düşüldüğü takdirde sonlandırmadan bırakmak çok zor olacaktır. Yalnız bugünlerde bir şeyleri takıntı haline getirmek de çok kolay olacaktır. Buna dikkat etmeniz gerekmektedir.

Kendinize karşı acımasızlık yapmayın, başkalarına karşı da. Bugünlerde duygular ikinci planda kalabilir ve acımasız, sert duygular daha rahat ortaya çıkabilir. Kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin. Kimsenin özel alanına girmemeye özen gösterin, keza birileri de sizin özel alanınıza girerse çok fena haşlayabilirsiniz. İşlerinizi büyük bir gizlilik içinde yürütebilirsiniz, gizli anlaşmalar yapabilir, hayatınıza dair gizli, özel konulara eğilebilirsiniz. Babanızın sağlığı ile ilgili olumsuz birkaç gün olabilir. Öfke, şiddet, kıskançlık duygularından uzak durulmasında yarar vardır. Başarı konusunda yoğun bir kendi kendinize yapabileceğiniz baskı durumu söz konusu olabilir, kendinize çok fazla haksızlık etmeyin. Göz ardı edemeyeceğiniz birtakım etkiler ve baskılar altında kalabilirsiniz. Siz de manipüle eden ve zorlayıcı davranışlar gösterebilirsiniz. Asıl mesele güç dengesini iyi kurmaya çalışmaktır. İlişkiler oldukça yoğun deneyimler getirir ve dönüşmek durumunda kalabilir. Kırgınlık yaşamak ve ilişkilerde zedelenme yaşanması olasıdır. Bu nedenle çıkarcı veya intikam duyguları ile hareket etmemelisiniz. Hırsları olan veya sizden gizlediği gündemlerle hareket etmeye yeltenen kişilerle karşılaşabilirsiniz.

Koç: Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında sert bir görünüm oluşacak. Plüton’un olduğu alanda bir yol ayrımı vardır aslında, ya işinizle ilgili ya da evinizle ilgili bir değişim ve yol ayrımının eşiğine gelebilirsiniz. Bu aslında o kadar kötü değil zira yeni ve sizin de seveceğiniz bir iş projesi veya teklifi ile de karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Boğa: Özellikle öngörülmez, kontrol dışı olaylar gündeme gelebileceği gibi, zihinsel anlamda özel uyanışlar yaşayabilir, farklı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Yalnız koşulları ve şartları çok da fazla zorlamamanızda yarar var. Bir şeyler olmuyorsa bırakmayı da öğrenebilmelisiniz. Komşularınız veya kardeşlerinizle bu hafta kavga etmemeye, kapışmamaya özen gösterin. Devamı…

İkizler: Maddi konular yaşamınızda stres yumağı haline gelebilir, daha fazla mücadele etmeniz, efor sarf etmeniz gerekebilir. Para yüzünden kimseyle kavga etmemeye, kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin. Bu hafta yatırım yapmak, para çekmek, kredi çekmek için pek de uygun bir hafta değil. Devamı…

Yengeç: Bu hafta özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında zorlanmalar, gerginlikler, krizler, ayrılıklar, kopuşlar gündeme gelebilir. İlişkilerden yana krizlerle mücadele etmeniz gerekebilir. Farklı, sıra dışı yaklaşımlar sergileyerek minimum hasarla atlatabilirsiniz. Yeni ortaklıklar kurmak, evlenmek, ilişkiler başlatmak için de pek ideal değil, zararla sonuçlanabilir. açıkçası. Devamı…

Aslan: Bu hafta sağlığınıza da ekstra dikkat etmenizde yarar var. Kemiklerinize, dişlerinize, cildinize özellikle. Birlikte çalıştığınız kişilerle tartışmamaya, ipleri koparacak raddeye gelmemeye özen gösterin. İşinizle ilgili fark yaratacak girişimlerde bulunmanız veya fark yaratacak şekilde iş yapmanız en az zararla atlatabileceğinize işaret etmekte. Devamı…

Başak: Arkadaşlıklar, dostluklar ve aşk hayatınızda krizler deneyimleyebilirsiniz, keza çocuk sahibi iseniz onunla ilgili de olabilir. Özellikle paranın önemi ve gücünü bu hafta yaşamınızda daha etkili bir şekilde hissedebilirsiniz. Dostlarınızla aranızda ego savaşı yüzünden ayrılıklar oluşabilir. Devamı…

Terazi: Özellikle dışarıdan gelecek olan yeni fikirlere ve tavsiyelere bu hafta daha çok kulak verin, çıkış kapınız olabilirler. Başka insanların fikirlerine de yaşamınızda yer verin. Değişimlere, değişik, farklı şeylere yaşamınızda yer açın. İş hayatınızda, mesleki anlamda ciddi krizler deneyimleyebilirsiniz. Devamı…

Akrep: Bu hafta işinizle ilgili önemli bir krizi çözmeniz gerekebilir. Bunun çözümü içinde olaylara dışarıdan farklı bir gözle ve farklı bir çözüm yolu üretmekten geçmektedir aslında. Bunu yapabilirseniz minimum zararla geçiştirebilirsiniz. İşiniz, iş yapış şeklinizle ilgili değişik, farklı tarzda yaklaşımlara da açık olmanızda yarar var. Devamı…

Yay: Finansal anlamda önemli bir krizi çözmeniz, bir borcu acilen kapatmanız gerekebilir. Bu hafta harcamalar, para, kazançlar, borçlar, ödemeler, nafaka ile ilgili konular, mirasla ilgili konular üzerine odaklanmanız gerekebilir. Parasal konular yüzünden epey gerilebilirsiniz. Hafta boyunca parasal konular yüzünden kimseyle tartışmamaya, kavga etmemeye özen gösterin. Devamı…

Oğlak: Ani öfkelenmeler, aile içinde patlamalar yüzünden ilişkilerinizde zor zamanlar geçirebilirsiniz. Bedeninize odaklanmanı, bedensel olarak yapmak istediğiniz değişimleri yapmak içinde harika bir hafta aslında. Diyete girmek, spora başlamak, hayatınıza biraz da olsa çeki düzen verme konusunda motivasyonunuz şahane olacak. Devamı…

Kova: Bu hafta dedikodular, arkanızdan dönem oyunlar, düşmanlıklar yüzünden dengeniz bir parça bozulabilir. Özellikle iş ortamınızda, birlikte çalıştığınız kimselerle münakaşa etmemeye de özen gösterin. Hafta boyunca sağlık olarak, dizlerinize, dişlerinize, cildinize dikkat edin. Özellikle güneş çarpmaları, yanıklar, diş problemleri, kemiklerle ilgili sorunlar canınızı bir parça sıkabilir. Devamı…

Balık: Özel hayatınızda ya da çocuklarınızla ilgili hiçbir konuyu takıntı haline getirmemenizde yarar var. Size keyif verecek bir hobi bulmalı ve kendinizi şımartmalısınız. Sizi strese sokacak her türlü ortamdan uzak durmanızda yarar var. Hafta boyunca arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi kritize edebilir, sorgulayabilirsiniz. Bir takım mantıklı çıkarımlar yapma ihtiyacınız artabilir. Devamı…