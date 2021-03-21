Güneş Koç burcunda: Hızlı ve öfkeli

Önce ‘ben' diyeceğiz.

Gökyüzünün öncüleri Koç- Terazi -Yengeç- Oğlak burçları 4 mevsimin başlangıcını anlatır. 3 aylık mevsim periyodlarıdır. Ekinoks başlangıçlarındaki an haritaları, takip eden 3 ayı önemli bir şekilde ortaya çıkartır. Hangi konuların öne çıkacağını resmeder.

Artık kış uykusundan uyanma vakti. Doğa uyanırken üzerimizdeki ağır enerjileri de üzerimizden süpürerek yeni bir dönemi başlatacak. Fiziksel olarak kendimizi daha güçlü hissedeceğiz. Yaşamımızın her alanında, kariyerde, duygusal ilişkilerimizde değişecek, değiştirecek ve güçleneceğiz. Özgürleşmek isteyeceğiz.

Koç burcu boynuz sembolüyle zorluklarla savaşmayı ve verdiği mücadeleyle o zorlukların üstesinden gelmeyi anlatır. Acelecidir. Her şey, Hemen! Şimdi! şeklinde hareket eder. Bizlerde önümüzdeki 1 ay motivasyonumuzu yükseltirken, hedeflerimiz adına mücadelemizi ortaya koyacağız.



Bu dönem yeni ilişkiler, yeni teklifler, yeni ev, yeni yerleşim kararlarını gündeme getirecektir. Evet öne çıkmak isteyeceğiz, evet iddialı olmak isteyeceğiz ancak Satürn- Mars üçgen açısıyla sorumluluklarımızı da bileceğiz. Yeni fırsatlarla, bize yardımcı olacak, destek verecek insanlarla karşılaşabiliriz. Sürpriz tanışmalar, sürpriz iş teklifleri gündeme gelebilir. Başlangıçlar adına güzel haberler alabiliriz.

Bu dönem hareketli sporlar, marjinal dikkat çeker.

Venüs'ünde bugün Koç burcuna geçmesiyle 14 Nisan'a kadar aşk ilişkilerinde flörtöz durumlar artacak, heyecan peşinde koşulacaktır. Hızlı başlayan hızlı biten ilişkiler bu evrede artar. Çünkü Koç heyecan arar. Sıkılmaya gelemediği için ilişkiler de çabuk tükenmeye mahkûm olacaktır. Venüs maddi kaynaklarımızı da ifade ettiğinden harcamalar bu dönem artar. Düşünmeden her istediğimize sahip olmak isteyebiliriz. Ancak bu durum ‘sahip olana kadar' durumudur. Arkasından aynı sıkılgan haller devam edecektir.

26 Mart'ta Mars'ın Kuzey ay düğümüyle kavuşumu, eksiklerimizi tamamlamak, tamamlanmak konusunda şanslar vadedecek. Bizleri zorlayan ne varsa üstesinden gelerek güçlendiğimizi fark edeceğiz. Yeni kararlar alacağız, kararlarımızı uygularken mutluluğu sorgulayacağız.

Enerjinizin bol olacağı, şanslı bir hafta dilerim.





DİKKAT! DİKKAT! MERKÜR- MARS KARESİ -AYRI BİR KUTU YAPALIM

Etkileri gittikçe keskinleşen Merkür -Mars karesi önümüzdeki 10 gün özellikle kazalara, sakarlıklara karşı uyarıyor. Merkür Balık yolculuğu devam ediyorken Mars'a sert açılarıyla konsantrasyon bozuklukları, odaklanma sorunları artabilir. Bir o yana, bir bu yana savrulup durabiliriz. Öfke kontrolünde zorlanabiliriz. Seslerin yükselmesi bu açıyla kuvvetlenecektir. İki seçenek arasında kalmak söz konusu olabilir. Kırıcı bir dille köprüleri yıkabiliriz. Aile, arkadaş, kardeş, otorite figürleriyle olan iletişim diline, sözlü tartışmalara özellikle dikkat etmekte yarar var. Trafikte hızdan olabildiğince kaçınmalıyız, kazalar bu dönem oldukça artabilir. Sağlıkta migren ve kas ağrıları ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra hızlı davranışlardan oluşabilecek düşme, çarpma gibi durumlara karşı sakin hareket etmeliyiz.

Mutlu pazarlar…