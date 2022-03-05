Güneş-Neptün kavuşumu: Hediye mi yoksa ceza mı?

Balık Yeniayının etkileri devam ederken gökyüzünde retrosuz, Jüpiter etkili daha iyimser bir görünüm mevcut. Mayıs’a kadar bir parça rahat hissedebiliriz. Bir parça diyelim... Mars ve Venüs’ün el ele Kova burcuna geçişi önceliklerimizi değiştirirken, özgürleşme temasını, kurallara başkaldırmayı, isyankarlık enerjilerini öne çıkartacak.

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Yeniayın ardından, Güneş'in Jüpiter'le, ardından Neptün'le yapacağı kavuşum açısı şifa ve manevi zenginlik anlamında güçlü etkiler barındırıyor.

8-15 Mart arası etkisini gösterecek Güneş-Neptün kavuşumu alışkanlıkları değiştirmek, ruhu dinlendirmek, kendini dinlemek, sakin kalmak gibi etkileri ortaya çıkartabilir. Gölge yönüyle aynı zamanda kaygan bir zemindir. Kanmalara, kandırılmalara, aldanmalara, aldatılmalara karşı tedbirli olunmalı, gözlerimizin önüne sisli bir perde ineceği için doğru adımlar atılmalıdır.

Özellikle bu hafta önemli kararları kontrol ederek, acele etmeyerek, ayakları yere sağlam basarak almak işe yarayabilir. “Aman kafam bulanmasın” derseniz ertelemek de bir yol olabilir. Mecbursanız iş anlaşmalarınıza, kiminle masaya oturduğunuza, internet alışverişlerine, harcamalarınıza, dolandırılmalara karşı temkini elden bırakmayın.

Kendimizi bu hafta dalgın hissedebilir, odaklanma sıkıntısı yaşayabilir, emin olduğumuz konularda hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Anlaşmalar, sözleşmeler, atılacak imzalar önemle ele alınmalı, ilişkilerde kurbankurtarıcı motifinden kaçınılmalıdır. Başkasını kurtarırken kendini ne için feda ettiğin iyi tespit edilmelidir. Aşk ilişkilerinde gerçeklerden kaçma ya da imkânsız bir ilişkiden medet umma gibi beklentiler zorlayabilir. Hayallere dalmak, bulutların üzerindeyken aniden sert bir zemine çakılma etkisi ortaya çıkabilir. Bağımlılıklar artabilir, ilaç, alkol zehirlenmeleri yaşanabilir.



Neptün açısı global olarak sulardan gelecek zararlar, bazı bölgelerde tsunamiler, boğulma tehlikesi ve denizlerde kazalara dikkat çekiyor. Boğazlarla ilgili konular, volkanik hareketler, depremler yaşanabilir. İlaç ve tedavilerde yeni gelişmelerle karşılaşabiliriz.

Şifasını, bolluğunu dağıtan Jüpiter'in Güneş kavuşumu şanslı etkileriyle 10 Mart'a kadar devam edecek. Niyetlerinizi, hayal ettiklerinizi evrene gönderin, imgeleyin. Kimsiniz, ne istiyorsunuz neyi hayal ediyorsunuz düşünün. Etrafınıza iyilik yapın, ihtiyacı olana el uzatın, hedefinize dair mümkünse beklemeden adım atın. Balık burcu etkisiyle işin içinde Neptün de varken pozitif kişilerle zaman geçirin, enerji emen insanlardan uzak kalın.

“Her şeyde bir hayır vardır.” sözünü sıklıkla tekrarlayın. Hayırlı olanı dileyin. Zodyak'ın son burcu olan Balık teması bitişler, vedalar, gözyaşı ve duygusal ruh hallerini fazlasıyla ortaya çıkartabilir. Ancak yeniye yer açmak için eskinin gitmesi idraki çok işe yarar. Ne demiştik, hepsi aslında başına gelenin hayrı içindir. Desteklenen doğum haritalarında uzun uğraşlar sonunda gelen takdir ve ödüle işaret edebilir. Sanat, yaratıcılık, hayal gücü ile yapılan işlerde alkış ve başarı gelecektir.



İLİŞKİLERİN ŞEKLİ DEĞİŞİYOR VENÜS-MARS KOVA BURCUNDA

Yarın (6 Mart) Venüs ve Mars ikilisi Kova burcu seyahatine başlayarak ağır, depresif Oğlak enerjisini geride bırakacak. Kova burcunun eşitlik ve adalet konuları, toplumlarda seslerin yükselmesi, hak arayışları uzun süre gündemimizde yer alacak. Kolektifin aynı amaç için bir arada olmasını deneyimleyeceğiz. Yeni ortamlar, yeni ilişkiler, yeni arkadaşlıklar kuracağız, geleceği konuşacağız.

Kova sembolikleri ikili ilişkilerde bireyselliğin önemine, özgürlük nidalarının yükselmesine işaret edecek. İletişime, ortak paylaşımlara, aynı yöne bakmaya, toplumsal meselelere olan duyarlılığımız artacak. Asla ayrılmaz dediğimiz çiftlerin ayrıldığına, yaş, kültür farkı gözetmeksizin farklı çiftlerin başlangıçlarına şahit olacağız. Duygusal olmaktan çok akılcı birliktelikler isteyeceğiz. Bu dönemde gizlenen mutsuzluk ortaya çıkacak, özellikle Mars frekansları bozacaktır.

27 Mart'a kadar el ele devam eden Venüs ve Mars tüm ilişkileri yoluna koymak isteyecektir. Kova burcu farklı olanı sevmektir. Baskıcı ve fazla beklenti içeren birliktelikler değil, birbirlerinin sınırlarını bilen ve saygı gösteren ilişkileri sağlamlaştıracaktır. Gruplar, dernekler, yardım kuruluşları öne çıkarken, uzayla ilgili konular, astroloji, astronomi, elektrik, elektronik alanında gelişmeler, reklam, sinema sektörü, teknolojide yeni keşifler meydana gelebilir.

Kova burcuyla dünyaya aynı pencereden baktığınız kişilerle bir araya gelmenizi dilerim…

Mutlu Pazarlar

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