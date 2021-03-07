Güneş-Neptün kavuşumu: Rüyalar gerçek olsa…

Neptün'ün enerjisi çözen, arıtan, saflaştıran bir enerjidir. Ruhun arzularının madde dünyasından daha önemli olduğunu gösterir. Birlik bilincini temsil eden bir jenerasyon gezegenidir. Şefkatli, merhametli, özverili olmayı anlatır. Kendini bir ideale adamaktır.

İç sesimizi dinleyeceğimiz, içsel rehberliği dinlemeyi öğreneceğimiz bir 15 gün bizi bekliyor. Dargın olduklarımızla barışmak, şefkat duygusunun ortaya çıkmasıyla empati duygumuzu geliştirmek ışığımızı parlatacak. Sezgi ve ilham enerjilerini harekete geçirecek olan kavuşum sanatsal konular, yazmak, çizmek, resim, fotoğrafçılık, müzik gibi yaratıcı yetenekleri büyütecek.

Neptün bu, ilişkilerimizde kontrol dışı etkiler, bazı sonlanmalar ve kadersel etkileri de ortaya çıkartacak. Kimilerimize yaratıcı, duygusal anlamda romantik etkiler getirirken, kimilerimize kanma, kandırılma, dolandırılma enerjileri getirecek.

Maneviyatın arttığı, spritüel çalışmaların, eğitimlerin deneyimlendiği zamanlardayız. Rüyalar mesajlar içerebilir. Uykuya düşkünlük artar. Denizler, okyanuslar, nehirler Neptün'le ilişkilendirilir. Bu yüzden sudan gelecek şifa önemlidir.



13 Mart Yeniayına da etki edecek Neptün enerjileri görünenin ardındakine inanma halidir. Hayal kurdurur. Olmayacak aşklara kişi kendini adayabilir. Yanlışların üzerini kapatma eğilimine bürünebilir. İşte burası kaygan zemindir. Kişi yüzleşmelerden kaçıp özellikle aşk ilişkilerinde sorunu görmezden gelmeyi seçebilir. Sisli puslu Neptün görünümü budur. İnanmak istenilene inanılır, aşk ilişkilerinde kurban- kurtarıcı durumları ortaya çıkabilir. Depresif ruh halleri psikolojiyi bozabilir.

İşte bu durumda hangi konularda gerçekçiyiz hangi konularda kendimizi kandırıyoruz değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz yaşamı, yapabileceklerimizi ve yapamayacaklarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Yüzleşmeler, problemleri örtenler için duygusal ilişkilerdeki hayal kırıklıkları kaçınılmaz olacaktır. Çünkü Neptün'dür bu, aldanmalarla, aldatmalarla, gizli ilişkilerle veya sevdiğinin gidişiyle kişiyi hüsrana boğabilir.

Duygularda kararsızlık yaşayabiliriz. Bir gün tamam dediğimize ertesi gün hayır diyebiliriz. Aslında tüm bunların sonucunda temkinli, ayaklarımızı sağlam basmamız gereken zamanlardır işin ironisi. Eksiklerin üzerine gidilmelidir.

Ruhsal ve fiziksel sağlığımız Balık burcunda gezegen yoğunlaşmasıyla elbette çok önemli. Başrol elbette psikolojik dengemiz ve bağımlılıklar olacaktır. İlaç, içki, yemek, alışveriş, madde bağımlılıkları artabilir.

Sahte kaçamaklardır bunlar. E psikolojimiz yerinde de fiziksel sağlığa ne demeli? Kontrollü serbestlik geldi de kendimizi bırakacak mıyız? Asla. Gökyüzü mayıs sonuna kadar temkine davet ediyor ki, bunu her fırsatta sizlerle paylaşıyorum.

Güneş- Neptün kavuşumu sihirlidir. Biz duruma güzel pencereden bakalım, affetme, bağışlama, merhamet duygularıyla donanalım. 12 Mart Cuma günü Venüs'ün de Neptün kavuşumuna eklenmesi para, ilişkiler, sosyal arkadaşlıkları destekleyen keyifli günleri hayatımıza getirebilir. Yeni ilişkilere başlamak, tesadüf denilen tanışmalar, yeni iş ve teklifler de gündeme gelebilir.



2021 MART AYI “AY BOŞLUKTA” TAKVİMİ

Astrolojik olarak Ay duygularımızı, ruh halimizi, hislerimizi, içsel dünyamızı gösterir. Ortalama olarak her burçta 2,5 gün kalır ve bir burçtan başka burca geçerken birçok gezegenle kontak kurar. İşte bu geçişler sırasında Ay'ın açısız kalarak diğer gezegenlerle ilişki kuramaması durumuna “Ay boşlukta” denir. Hareket etmeyen bir enerjidir. Etkisini bize yansıtamadığı ve aktaramadığı için krizlere açık bir süreçtir.

Konsantrasyon sorunları yaratır. Tepkiler hassaslaşır. Akmayan işlere zorla müdahale etmek gibidir ki bu hiçbir şekilde sonuç vermez. Aşağıda sizlere Mart ayında Ay'ın boşlukta olduğu tarihleri paylaştım. Bu tarihler aralığında bedeni ve ruhu dinlendirmek, güzel bir müzik, doğa yürüyüşleri, sevdiğiniz biriyle havadan sudan sohbet, meditasyon gibi spritüel çalışmalar, kısaca küçük molalar vermek kendinizi iyi hissettirecektir. Yarım kalmış işlerinizi bu dönem gönül rahatlığıyla tamamlayabilirsiniz.

*09.03.2021 Salı saat 03:52'den itibaren, 09.03.2021 Salı saat 10:40'a kadar.

*11.03.2021 Perşembe saat 06:31'den itibaren, 11.03.2021 Perşembe saat 17:43'e kadar.

*13.03.2021 Cumartesi saat 19:37'den itibaren, 14.03.2021 Pazar saat 02:43'e kadar.

*16.03.2021 Salı saat 06:40'dan itibaren, 16.03.2021 Salı saat 13:56'ya kadar.

*18.03.2021 Perşembe saat 23:39'dan itibaren, 19.03.2021 Cuma saat 02:46'ya kadar.

*21.03.2021 Pazar saat 15:03'den itibaren, 21.03.2021 Pazar saat 15:17'ye kadar.

*23.03.2021 Salı saat 18:26'dan itibaren, 24.03.2021 Çarşamba saat 00:56'ya kadar.

*25.03.2021 Perçembe saat 16:27'den itibaren, 26.03.2021 Cuma saat 06:25'e kadar.

*28.03.2021 Pazar saat 02:47'den itibaren, 28.03.2021 Pazar saat 08:22'ye kadar.

*30.03.2021 Salı saat 03:07'den itibaren, 30.03.2021 Salı saat 08:33'e kadar.

Ay Boşlukta Yapılmaması Gerekenler:

Önemli girişimler, randevular, imza ve anlaşmalara karar verilmemelidir. Yeni iş başlangıçları yapmamak gerekir. Gergin enerjilere ve tartışmalara açık bir zaman olduğundan temkinli ve sakin geçirilmesi gereken zamanlardır. İkili ilişkilerde özellikle duygusal ilişkilerde ayrılık kararları alınmamalıdır, zira sonrası pişmanlık getirebilir. Kısaca Ay boşluktayken yapılan bütün girişimler sonuçsuz kalacaktır. Beklemek ve Ay boşluktan çıktıktan sonra harekete geçmek anı yönetmenizi kolaylaştırır.

Mutlu Pazarlar.