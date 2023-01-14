Güneş-Plüto kavuşumu: Karanlıktan aydınlığa

Son rampayı tırmanıyoruz. Enerjilerin değiştiği, köklerimizin temizlenmeye başladığı, hayatın daha hızlı akacağı bir haftaya giriyoruz. 2023’ü retro enerjilerle karşıladığımızı düşünürsek geçtiğimiz yıldan beri anlamadığımız, fark edemediğimiz ya da bildiğimiz ancak gözlerimizi yumduğumuz gerçeklerle yüzleşerek dersimizi almış olabiliriz.

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Gökyüzü yorumcusu Seyran Ataklı

Bugün Mars durağan hareketini bitirip düz seyrine dönüyor, Çarşamba günü ise iletişim gezegeni Merkür retrosunu bitiriyor. Uzun bir koşuyu tamamlamışçasına “ohh!” diyeceğiz. İstediklerimizi daha net dile getireceğiz, üzerimizdeki atalet duygusundan arınacağız, ruhumuzu iyileştirmeye niyet edeceğiz.

Az zaman değil, 29 Ekim 2022'den beri Mars retrosunu deneyimliyoruz. İşlerin aksamasından, iki fikir arasında kalmaktan, planların yavaş gitmesinden, mücadelenin içinde savrulmaktan yorgun düşmüş olabiliriz. Kendimizi yeterli hissetmemiş, aksiyon alamamış, Merkür'de araya katılarak iletişimde anlaşmazlıkları, tartışmaları, küskünlükleri meydana getirmiş olabilir.

Normalden daha fazla efor sarf etmiş olabiliriz. Güzel tarafıyla kimileri geçmiş ilişkileri, yarım kalmış konuları tamamlamış olabilir. Hepimiz için ancak özellikle İkizlerYay- Balık ve Başak burçlarında kişisel gezegenleri olanlar, yanı sıra Mars'ın yönetiminde olan Koç ve Akrep burçları için biraz rahatlama vakti. Sağlık sorunları şifalanabilir, içsel dengesizlikler yoluna girebilir, enerjiler yükselebilir.

Sabır ve dürüstlük gösterdiğiniz her konuda ödül alacağınızı bilin.



21 Ocak Kova burcunda yaşanacak Yeniay'la artık yepyeni bir döngüye başlıyoruz. Geçmiş idrak edilmeli, hedefler belirlenmeli, ayağa kalkılmalı.. “Gönlümdekiler pek de beklediğim şekilde gerçekleşmedi” diyorsanız ilahi planda her şeyin olması gerektiği gibi geliştiğine artık güvenmelisiniz. Bitişler ve kopuşların size daha iyisini getireceğinden emin olmalısınız. Size iyi gelmeyen ilişkilerde ısrar etmemelisiniz.. 20 Nisan'a kadar gökyüzü temiz ve hiçbir retro yaşamayacağız. Önemli kararlar alabilir, yeni projelere dahil olabilir, hayallerinize adım atabilir, yeni fikirler üretebilirsiniz.

Hafta içi Güneş'in Plüto kavuşumu ve ardından gerçekleşecek VenüsSatürn kavuşumu zaten dönüşümün devamına işaret ediyor. İlişkilerde kadersel temalar, karşılaşmalar, birlikteliklerde alınacak sağlam kararlar gündeme gelebilir. Kendimizi kendimiz gibi hissetmediğimiz her ilişkiden özgürleşmek isteyebiliriz. Kangren olmuş parmağı kesmek, bastırdığımız her duyguyu arıtmak mümkün olabilir. Neyin sizin için gerekli ve önemli olduğunu daha iyi fark edebilirsiniz.

Oğlak burcundaki Güneş bir hedefe sağlam ve emin olarak ilerlemektir. Pluto ise o enerjiyi dönüştürerek çürükleri ayıklatır, hizmet etmeyenleri götürür ve temizler. Sonrasında kişi suretini yenilenmiş, arındırmış bir şekilde yoluna devam eder. Her ne yaşayacaksanız seçimlerinize sahip çıkacağınızı bilin. Yaptıklarınızın ve yapacaklarınızın sorumluluğunu almak bu göksel sembolikler altında mecburi..



Otorite figürleriyle önemli görüşmeler yapabilir, başarı odaklı olabilir, kimi zaman hırsla ve rekabetle hareket etmek isteyebilirsiniz. Her konunun iki yüzü var. Gölge yönüyle zirve arzusu, gücü başkalarının üzerinde nasıl kullandığımız önemli. Kendinizi kontrolcü hissedebilir, başkasının sizin üzerinizde tahakküm kurması söz konusu olabilir.

Bir Anka kuşunun küllerinden doğması gibi 23 Mart'ta Plüto Kova çağı başlamadan önce konfor alanından çıkmaya zorlanıyoruz. Benliğimiz gölge yönüyle tanışıyor ve yeniden şekilleniyor. Kadersel yön tayinleri yapıyoruz. Katı toplumsal kurallar, ezberletilen geleneklerin sonuna geliyoruz. Yeni haftaya başlarken, içsel dengemizi kuralım, kendimizi kandırdığımız konularla yüzleşelim, korkularımıza yenilmeyelim.

Sağlık ve esenlikler…

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