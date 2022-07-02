Güneş-Sirius Kavuşumu: Dünyanın 1 yıllık kaderi yazılıyor

Duygu yüklü günlerden geçiyoruz. 29 Haziran Yengeç yeniayının etkileri önümüzdeki hafta da devam ederken, kendimizle baş başa kalmak, içsel mutluluğumuzu sorgulamak, hangi yöne gideceğimizi planlamak gibi etkilerle yoğrulmayı sürdüreceğiz. Dönüşüme giden yolda kaos yaratan durumlarla karşılaşabiliriz.

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Astrolog Seyran Ataklı



Bazı konularda aksiyon almakla ilgili cesaretlenirken, alıştığımız düzenle, yeniliğe duyulan özlem arasında gidip gelmek bu dönemde dengeleri sarsabilir. Elinizden gelenin en iyisini yapmak, hırsa kapılmamak, gerçeklerden kaçmamak bu süreci rahat geçirmemize kolaylık sağlayacaktır.

Dün keskinleşen ve önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini hissettirecek Mars- Plüto karesi, gerilimi, agresif enerjileri ortaya çıkartacağından, ne planlıyorsak ağırdan almamızda yarar var. İlişkilerde kıskanç ve aşırı sahiplenme içeren davranışlardan, hayatı kontrol etmekten, empati yoksunluğundan kaçınmak gerek. Şefkat ve anlayışın bugünlerde çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Toplumsal olarak zor etkiler devam ederken, kaygı ve korku duygusunun yükseldiğine şahitlik edebiliriz.



KADERSEL ETKİLER DEVREDE

1 yıllık kaderin yazıldığı önemli tarihe doğru ilerliyoruz. 8.5 yılda ne ektiysek onun karşılığını alma zamanı. Kadersel etkiler devrede olacak, büyük değişimlerle hayatımız tetiklenecek. Astrolojinin kökünde Sümer ve Babil uygarlığının var olduğunu düşünürsek, insanlık tarihinde sabit yıldızların önemi tartışılmaz. Çok kısa tanımıyla “Sabit yıldız” nedir dersek, 72 yılda 1 hareket eden, takımyıldızları oluşturan tekil yıldızlara sabit yıldız deriz. Takımyıldızlar sabit yıldızların göksel olarak hayali çizgilerle birleştirilmesi sonucu oluşur, her birinin parlaklıkları farklıdır ve bu farklılıkla etki seviyeleri değişmektedir.



Sabit yıldızlar karmik astrolojide değişmez kaderdir. Yaşayacaklarınız, deneyimlerinizdir. Mitolojide kehanet yapmak adına kullanılmıştır. Doğum haritasında bir kişisel gezegenle kavuşum yaptığı zaman tüm özelliklerini ortaya çıkartır.

Sirius yıldızı gökyüzünün en önemli yıldızı olarak karşımıza çıkar. Güneş'ten 23 kat daha parlaktır. Çin'de “Kutsal Kurt” olarak adlandırılır. Rehberlik eden köpek yıldızıdır. Mısır'da astronomik ölçümler, hatta piramitlerin inşası bile Sirius yıldızının konumuna göre şekillenmiştir. Gökyüzünde çıplak gözle görülebilir, başarının, liderliğin göstergesidir. Kolektif anlamda etkisi çok güçlüdür. Rengi beyaz, kış dönemlerinde ise gökyüzünde en yüksek konumunda mavi beyazdır. Kuran'da Şira yıldızıdır. Necm suresinin 49. Ayetinde geçer. Hint mitolojisinde cennetin kapısıdır.

Her sene Güneş 14 derece Yengeç'e geldiğinde Sirius ile kavuşum yapar.

Ezoterik bilgilerde 1 yıllık kaderin yazılacağı gündür. Dünyanın kaderi belirlenir, global düzlemde hangi olayların öne çıkacağını gösterir. ‘Yakıcı' anlamını taşıdığından, yılın en sıcak günlerinin başlangıcını işaret eder.



Bu sene kavuşumu 6 Temmuz'da yaşayacağız. İkindi vakti itibariyle şifasını hissedeceğimiz önemli bir gün. Tavsiyem, kendi kendinize kalın, dileklerinizi evrene gönderin, dua edin, iyi ve güzel olan için niyetlerde bulunun. Negatif hislerden, negatif hissettiğiniz kişilerden uzaklaşın.

Meditasyon yapın, size iyi gelmeyen her şeyden arınmaya niyet edin. Yaşamınıza dair ne yapmak istediğinizi planlayın. Hedeflerinizi, hayallerinizi vizyonlayın. Temiz kalple edilen bir duanın yerini bulacağına inanın. Yardım edin. Mavi bir giysi, mavi bir aksesuarla enerjinizi yükseltin. Evinizde mum, tütsü yakın. Dileklerinizi imgeleyin.

Sadece bireysel değil birlik bilinciyle dünyada savaşların bitişine, insanlığın refahına, barış dolu bir dünyaya niyet edin.

Güzel kapıların açılmasını dilerim.

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