Güneş Terazi burcunda: Hak, Hukuk ve Adalet dönemi

22 Eylül Salı günü Güneş artık Başak burcundan çıkıp Terazi burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş önemli bir geçiştir, yeni bir ekinoks başlar ve 6 ayın dinamikleri belirlenir. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Güneş'in Terazi burcundaki seyahatini detaylarıyla inceledi...

Merhaba Arkadaşlar;

Kuzey Yarım Kürede Güneş Terazi burcuna geçtiğinde sonbahar mevsimi başlamış demektir. Terazi burcu insan ilişkilerini, evliliği, ilişkilerde üstlendiğimiz rolleri, adaleti, adil olmayı, hakkını aramayı, estetik ve güzellik konularını, sanat ve medeni davranışları, ortaklıkları ve arada uyum ve denge sağlamayı, barış yapmayı sembolize eder. Siz de bu dönemde ilişkilerinize daha fazla odaklanabilir, karşılarındakilerle uyumlu, birbirinizin haklarına saygılı olmayı ve eşit davranmayı seçerek ilişkilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Terazi objektif ve her iki tarafında düşünce ve görüşlerini dinleyerek objektif kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Terazi burcu Zodyak burçları içinde en fazla sosyal yeteneklere sahip burçtur ve siz de bu dönemde sosyal hayatınızı canlandıracak enerjilere açık olacaksınız. Girdiğiniz ortamlarda zarif ve barışçıl bir tutumla öne çıkabilirsiniz. Diplomasi yapmak, arabuluculuk üstlenmek ve anlaşmazlıklara yumuşak bir tutumla çözüm bulmak bu dönemde daha kolay olacaktır.



Terazi burcunun yöneticisi Venüs olduğundan bu burç estetik konular, güzellikler, sanat, tekstil, moda, evlilik ve ilişkiler alanlarında atmak istediğiniz adımlar için uygun atmosfer sağlamakta. Sanatsal yaratıcılık gerektiren çalışmalar için Terazi çok uygun bir burçtur. Ev dekorasyonu yapmak, galeri, eğlence estetik merkezlerinin açılışları, galalar, davet ve toplantılar için oldukça güzel bir zamandır. İlk izlenimler bu burç için oldukça önemli olduğundan giyim kuşam nazik ve kibar tavırlarla karşınızdakilere etkilemek için Terazi burcunun yaratıcı etkilerinden faydalanabilirsiniz. Bu dönem hayatımızda olabildiğince denge kurmaya çalışacağız, ilişkilerde inisiyatifler almaya çalışacağız. Tüm ilişkilerimizde aslında BEN- SEN olmanın sınırlarını belirleyip, dengeyi kurmaya çalışacağız. Tabii bunu yaparken Terazi'nin o dengeli, ahenkli, nazik yapısı ile ve de en önemlisi yapıcı, diplomatik bir tavır ile bunu yapmaya çalışacağız.

Pek tabii adaletle ilgili konularda hayatımızda daha çok vurgulanmaya başlayacaktır. Kim haklı, kim haksız ya da yaşadığımız hayatta haksızlıklarla karşılaştığımız anda daha hassas ve tepkilerimizi daha net bir şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Belki de kendimize göre adaleti sağlamaya çalışacağız.

Sorunları çözmek, bunun için avukat, ara bulucu, danışmanlıklar ya da dostlar arkadaşlardan destekler alabileceğiz. Ve en önemlisi bu dönem hayatta karşımıza çıkan insanlar kendimizi çok daha iyi tanımamız için bir nevi ayna görevi görecekler.

Adaletin, aşkın, uyumun, ahengin ve en önemlisi huzurun bol olduğu bir Terazi süreci olsun hepimiz için..

