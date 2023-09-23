Güneş Terazi burcunda: Mola bitti hareket lazım

Bugün Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle sonbahar ‘resmi’ olarak başlıyor. Tüm Terazi burçlarının doğum günü kutlu olsun. Sonbahar ekinoksuna merhaba derken önümüzdeki 3 ayın resmi önümüze seriliyor. Gece ve gündüz eşitleniyor. Geceler uzuyor, gündüzler kısalıyor.

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Gökyüzü yorumcusu Seyran Ataklı

Retrolardan çoğunluğun belini doğrultamadığı tüm yenilikler ve dönüşümler asıl şimdi başlıyor. Artık yol ya da pusula adına ne derseniz belirleniyor, geride bıraktığımız 6 ayın muhasebesi yapılıyor.

Hesaplaşma başlıyor kısaca. Savrulan düşünceler toparlanmaya başlıyor, planlar yapılıyor, hedefler belirleniyor, harekete geçiliyor. Hasat zamanı diyoruz bu evreye. Kayıplarımızla yüzleşiyoruz, olmayanı zorlamayı bırakıyoruz, kendimize beyaz bir sayfa açıyoruz. 29 Eylül'de meydana gelecek tutulma öncesindeki Koç dolunayı ekinoksun hemen akabinde zaten iyisiyle kötüsüyle ne varsa yüzleşmeyi ve devam etmeyi simgeliyor.

Tutulma rüzgârına doğru giderken güçlü ve kadersel etkiler altındayız. Ben- biz dengesini oturtmakla uğraşacağız, uyum arayacağız, paylaşmak isteyeceğiz. Terazi burcu deyince akla gelen ilk konu ilişkiler; Koç burcu deyince akla ilk gelen agresyon. Gerek birliktelikler, gerek ortaklıklar, gerek iletişim anlamında uzlaşma sağlarken bazen zorlanacağız. Ama istiyorsak da orta yolu bulacağız.



Duygularımızı doğru yönetmeli, mantıkla el ele yürümelerini sağlamalıyız. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz konular somutlaşabilir, içimizdeki yaratıcılık ortaya çıkabilir. Günlük düzenimizi yeniden ele alabilir, yeni düzenlemeler yapabiliriz. Projelerimize, işlerimize çözüm odaklı yaklaşabiliriz. Daha önce yapılan girişimler sonuç verebilir.

CESARETLI OL MÜCADELENI GÖSTER

Teklifler alabilir, sözleşme yapabilir, imza atabilir, yeni fikirlerle vizyonumuzu genişletebiliriz. VenüsUranüs karesi hukuksal, parasal, ilişkiler alanındaki ani gelişmelerle hayatımızın dönüm noktası diyebileceğimiz tetiklenmeler yaşatabilir. Ahlak kurallarına uygun davranmak, etik olmak bu dönem şart. Geçmişte hakkımız olanı almak üzere harekete geçeceğiz, mücadele vereceğiz, hakkımızı savunacağız, haksızlıkla karşılaştıysak tepkimizi ortaya koyacağız. Adalet isteyeceğiz.

Karşımızdaki kişilerle beklentilerimiz uyumlu mu sorgulayacağız. Zoraki giden duygusal ilişkiler, arkadaşlıklar, işbirlikleri artık sonlanacak. Koç- Terazi aksındaki ay düğümleri tetikleniyor. Diplomasi, siyaset, liderlerle ilgili dikkat çekici açıklamalar; Mars'ın12. Ev pozisyonundan Chiron karşıtlığı ekonomik anlamda gerilimlerin devam edeceğini gösteriyor.



Hükümetle muhalefet arasında yaşanacak çatışmalar, görev değişimleri öne çıkabilir. Parasal anlamda risk taşıyabilecek bir dönem değil. Sağlık konusu Güneş Terazi geçişiyle artık daha da önemli; bağışıklığa iyi bakmak görev edinilmeli. Salgınlar, Eris varyantı dikkat istiyor, ancak korku psikolojisinden uzak durulmalı. İlaç fiyatlarını, ilaçların tedarik edilmesindeki zorlukları sonbahar, kış dönemi boyunca konuşabiliriz.

Göz sorunları, kulak sorunları, kazalar meydana gelebilir. Astım ve akciğerlerle ilgili sorunlar çıkabilir. Ameliyatlar için çok doğru bir zaman değil. Hava hareketleri yoğunlaşacaktır. Marmara, Ege bölgesinde seller yaşanabilir.

Dünya üzerinde savaş enerjileri artabilir. Sınırlarda hareketlilik, askeri güvenlik konuları gündeme gelebilir.

Güneş Terazi döneminde odağımızda, birliktelik, evlilik, ortaklık, güzellik, estetik, moda, hukuk, sanat olacak. Ortak atılan adımlar, destek almak ve vermeye gönüllü olalım. Sonbahar hüznü temsil etse de, vedalar kadar sağlam kavuşmaları getirecektir.

Hoşgörü, sevgi, nezaket. Kırıp dökmeden bırakmamız gerek. Edindiğiniz tecrübeleri heybenize koyun ve yolunuza devam edin

Mutlu haftalar…