Güneş Terazi burcunda: Uyum, adalet ve barış zamanı

Güneş, Başak burcundan çıktı ve Terazi burcuna geçiş yaptı. Kuzey yarımkürede Güneş, Terazi burcuna geçtiğinde sonbahar mevsimi de başlamış demektir. Bu geçiş, sonbaharın geldiğini müjdelemekle beraber önümüzdeki altı aylık sürecin de belirlenmesi demektir. Güneş'in Terazi burcundaki seyahatinin etkileri hangi alanlarda olacak? Hangi konulara daha çok odaklanmalıyız? İşte yanıtı...

Merhaba Arkadaşlar;

23 Eylül Pazartesi günü Güneş artık Başak burcundan çıkıp Terazi burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş önemli bir geçiştir, yeni bir ekinoks başlar ve önümüzdeki altı ayın dinamikleri belirlenir.

Kuzey yarımkürede Güneş, Terazi burcuna geçtiğinde sonbahar mevsimi başlamış demektir. Terazi burcu insan ilişkilerini, evliliği, ilişkilerde üstlendiğimiz rolleri, adaleti, adil olmayı, hakkını aramayı, estetik ve güzellik konularını, sanat ve medeni davranışları, ortaklıkları, arada uyum ve denge sağlamayı, barış yapmayı sembolize eder. Siz de bu dönemde ilişkilerinize daha fazla odaklanabilir, karşınızdakilerle uyumlu, birbirinizin haklarına saygılı olmayı ve eşit davranmayı seçerek ilişkilerinizi pekiştirebilirsiniz. Terazi burcu, objektif ve her iki tarafın da düşünce ve görüşlerini dinleyerek objektif kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Terazi burcu Zodyak burçları içinde en fazla sosyal yeteneklere sahip burçtur ve siz de bu dönemde sosyal hayatınızı canlandıracak enerjilere açık olacaksınız. Girdiğiniz ortamlarda zarif ve barışçıl bir tutumla öne çıkabilirsiniz. Diplomasi yapmak, arabuluculuk üstlenmek ve anlaşmazlıklara yumuşak bir tutumla çözüm bulmak bu dönemde daha kolay olacaktır.

Terazi burcunun yöneticisi Venüs olduğundan bu burç, estetik konular, güzellikler, sanat, tekstil, moda, evlilik ve ilişkiler alanında atmak istediğiniz adımlar için uygun atmosfer sağlamakta. Sanatsal yaratıcılık gerektiren çalışmalar için Terazi çok uygun bir burçtur. Ev dekorasyonu yapmak, galeri, eğlence estetik merkezlerinin açılışları, galalar, davet ve toplantılar için oldukça güzel bir zamandır. İlk izlenimler bu burç için oldukça önemli olduğundan giyim kuşam nazik ve kibar tavırlarla karşınızdakileri etkilemek için Terazi burcunun yaratıcı etkilerinden faydalanabilirsiniz.

Bu dönem hayatımızda olabildiğince denge kurmaya çalışacağız, ilişkilerde insiyatifler almaya çalışacağız. Tüm ilişkilerimizde asında “ben ve sen” olmanın sınırlarını belirleyip, dengeyi kurmaya çalışacağız. Tabii bunu yaparken Terazi burcunun o dengeli, ahenkli, nazik yapısı ile ve de en önemlisi yapıcı, diplomatik bir tavır ile bunu yapmaya çalışacağız. Pek tabii adaletle ilgili konular da hayatımızda daha çok vurgulanmaya başlayacaktır. Kim haklı, kim haksız ya da yaşadığımız hayatta haksızlıklarla karşılaştığımız anda daha hassas ve tepkilerimizi daha net bir şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Belki de kendimize göre adaleti sağlamaya çalışacağız.

Sorunları çözmek ve bunun için avukat, arabulucu, danışmanlıklar ya da dostlar ve arkadaşlardan destekler alabileceğiz. En önemlisi bu dönem hayatta karşımıza çıkan insanlar kendimizi çok daha iyi tanımamız için bir nevi ayna görevi görecekler. Adaletin, aşkın, uyumun, ahengin ve en önemlisi huzurun bol olduğu bir Terazi süreci olsun hepimiz için…

Sevgiler…

Dinçer Güner

