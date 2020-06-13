Güneş Tutulması haftasında burçları neler bekliyor?

21 Haziran'da Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Merkür de geri harekette bu tutulmaya eşlik edecek. Güneş, hedeflerimize odaklanmamızı sağlayacak. Diğer yandan Yengeç burcunuz duygusal yönü ile hayatımızda önem arz eden unsurları yeniden fark edeceğiz. Peki bu haftaki Güneş Tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

18 aydır devam eden Oğlak ve Yengeç burcu aksında meydana gelen tutulmaların sonuncusu bu tutulma olacak. Sene başında yer alan Yengeç burcundaki Ay Tutulmasının devamı niteliğindeki bu tutulma döneminde hayatınızda yaklaşık altı aydır süregelen ev aile yuva evlilik annelik ebeveynlikle ilgili konuların ve çözüme kavuşturmak istediğiniz sorunların açılımını bu tutulma ile hayata geçirebileceksiniz.

Güneş Tutulmaları oldukça güçlü birer Yeni Ay’dır ve Güneş, seçimlerimizi, gitmek istediğimiz hedefleri ve başarılı olma kapasitemizi sembolize ettiği için tutulmanın etkilerini hayatımızda kadersel dönemeçler yaratacak güçlü başlangıçlar şeklinde hissedeceğiz. Birçoğumuz kendimizi daha mutlu ve güvende hissetmek için yeni yaşam hedefleri belirleyecek ve bunu hayatına geçirecek adımları atabilecek. Evlenmek , aile olmak, ebeveyn olmak, çocuklarımızın iyiliği sağlığı ve geleceği ile ilgili kararlar almak ve bu yönde hareket etmek, ev almak, satmak, yuva diyebileceğimiz bir yere taşınmak, ev hayatımızı mutlu ve konforlu kılmak, anne babamızı daha fazla düşünmek ve onlarla ilgilenmek için neler yapabiliriz bunu görmek ve gerekli değişimleri yapmak için atılım yapacağız. Yengeç burcu sahip olduklarını ve geçmişten getirdiklerini korumak saklamak güvende tutmakla alakalı bir burçtur ve tutulma döneminde maddi manevi ailemizden kalan, aileyle paylaştığımız bu değerleri korumak saklamak geleceğe taşımak bizim için önemli olur.

Anılarımız ve duygusal bağ kurduğumuz özel eşyalar, aileden gelen miras, ev içi yaşamımız, evdeki özel hayatımız ve konforumuz, yakın çevremizde sık sık karşılaştığımız kişiler ve çocukluktan beri aşina olduğumuz kimseler ve arkadaşlıklarımız bu tutulma ile bir kez daha hayatımızda oynadıkları rol ve önem bakımından odak noktamıza oturacak ve tüm bu konularda nostalji yaşayarak kendimizi neyle mutlu ettiğimizi bir kez daha görme tartma değerlendirme fırsatı elde edeceğiz. İlişkiler için önemli bir hatırlatma yapmak gerekirse Merkür de bu dönemde geri harekette olacağı için özellikle duygusal krizlerden ötürü iletişimde aksamalar yanlış anlaşılama ve alınganlık ortaya çıkabilir hassasiyetlerimizi aşırı hissedeceğimiz için duygusal stresler çok olabilir. Bunu düşünerek aşırı alınganlık dilinden ilişkilere ekstra stres yüklememek akıllıca olacaktır.

Koç: Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu tutulma zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Aile içinde özellikle kelimeler havada uçuşabilir, herkes başka telden çalar ve bireyler birbirini anlamakta zorlanabilir, yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Bu süreçte ev değiştirmek, yeni ev almak için çok uygun olmayabilir, planlar kararlar değişebilir. Geleceğe yönelik yaptığınız planlar sürekli değişebilir, kafanız karışık olabilir. Devamı…

Boğa: Bu tutulma sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz. Bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimler de olabilir. Daha çok okuyabilir, araştırabilirsiniz. Bilgi yanlışlıkları ortaya çıkabilir, bilgiler karışabilir. Bu etki aynı şekilde kardeşler ve komşularınızla ilişkilerde de aksaklıklar ve yanlış anlamalar oluşturabilir. Devamı…

İkizler: Bu haftaki Güneş Tutulmasında Merkür de geri hareket ettiği için, parasal anlamda bir planınız var ise eğer bunu Merkür’ün geri hareketi bitince harekete geçmekte fayda var. Merkür finansal konularda dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarmakta. En basitinden yaptığınız alışverişlerde fişinizi kontrol edin, aslında almadığınız bir şeyin ücretini mi ödemişsiniz, veya alışverişlerde para üstünüzü dikkatlice sayarak alın. Bu geri hareketin en güzel etkisi aslında, daha önce kaybettiğiniz bir eşya tekrar ortaya çıkabilir, bulabilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Fakat bu tutulmada Merkür Retro ve Retro etkisi üç hafta kadar sürecek. Merkür, bilgi, iletişim, bilgi alışverişi, her türlü yazılı ve sözlü iletişimi simgeler. Yine elektronik aletler, alım satım, sözleşmeler, gazeteciler, reklamcılar, hukukçular gibi konular Merkür yönetimi altındadır. Merkür geri giderken, söylemek istediklerimizi net olarak ifade etmekte zorlanabiliriz. Devamı…

Aslan: Bu tutulma zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar vermek ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Devamı…

Başak: Bazı arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı düzenleme içine girebilirsiniz. Fakat bu tutulmada Merkür Retro ve Retro etkisi üç hafta kadar sürecek. 11. evinizde geri gidecek olan Merkür'ün etkilerini sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizde, iş hayatından kazandığını gelirlerde, idealleriniz ile ilgili konularda hissetmeye başlayacaksınız. Arkadaşlarınız ile iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, bilgiler farklı bir şekilde dilden dile dolaşabilir. Devamı…

Terazi: İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, işiyle ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fakat Merkür'ün de geri hareket ettiğini unutmamak gerek. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. İş değiştirme planlarınızı ertelemeniz, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sözleşme imzalayacaksanız eğer maddeleri dikkati bir şekilde okumalısınız. Devamı…

Akrep: Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Büyük bir reklam organizasyon, medya, tanıtım projesinde yer alabilirsiniz. Fakat bu tutulmada Merkür Retro ve Retro etkisi üç hafta kadar sürecek. 9. evinizde geri gidecek olan Merkür, olası yapacağınız tanıtım ve pazarlama etkinliklerinden yeteri kadar verim elde edememenize neden olabilir, eğer seyahate çıkacaksanız biletinizi tekrar kontrol edin. Devamı…

Yay: Tutulma zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Geçmişe unuttuğunuz bir takım borçlar, ödemeler gündeme gelebilir. Miras konuları gündemde olanların bazı karışıklıklar olabilir, beklediğiniz ödemelerde gecikmeler olabilir, banka işlemlerinde hatalar meydana gelebilir. Devamı…

Oğlak: Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Fakat bu tutulmada Merkür Retro ve Retro etkisi 3 hafta kadar sürecek. 7. evinizde geri gidecek olan Merkür, partnerinizle veya ortağınızla aranızda iletişim problemleri ortaya çıkartabilir. Bu herhangi birinizin seyahatteyken cep telefonu ile ilintili bir problem olabileceği gibi, birbirinizi yanlış anlamadan kaynaklı sorunlar da olabilir. Devamı…

Kova: Bu tutulma zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız, fakat olası bir sağlık sorununun üstesinden gelmenizde gerekebilir. Bu ameliyat gerektiren bir durum olabilir fakat endişe etmeyin, rahatlıkla atlatabileceksiniz. Devamı…

Balık: Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Hamile kalmak için belki de bir uzmandan destek alabileceksiniz. Çocuk sahibi olanlar ise onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Devamı…

