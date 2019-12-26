Güneş ve Jüpiter birlikte: Fırsatları kucaklamayı unutmayın!

Önümüzdeki altı gün boyunca Güneş ve Jüpiter güzel bir etkileşim içinde olacak. Bu altı gün içinde hayata daha iyimser bakacağımız, iş ve kariyer konularında türlü fırsatlarla kaşılaşabileceğimiz bir süreç olacak. Yani yılın son günlerinde karşınıza çıkacak fırsatlara hazır olun! Ünlü astrolog Dinçer Güner, Güneş ve Jüpiter'in etkilerini ayrıntılarıyla kaleme aldı...

Merhaba Arkadaşlar;

Bugün itibari ile önümüzdeki altı gün boyunca Güneş ve Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak. Bir taraftan bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter diğer yandan yaşam amaçlarımızı gösteren Güneş! Harika bir altı gün bizleri bekliyor!

Coşku ve iyimserliğin yükselmesi anlamına gelmektedir. Hayata daha pozitif bakmak için fırsatımız olacak. Kişinin kendini şımartması anlamına gelir, bu birkaç gün kendinize ödül verin, şımartın biraz, mutlu edin kendinizi. Koruyucu kalkandır, şöyle örnek vereyim bir kaza olur ama siz burnunuz bile kanamadan kurtulursunuz işte böyle bir şey. Neşe ile ilişkilidir, bugünden sonra gayet neşeli eğlenceli, fırsatların bol olduğu süreç başlıyor. Yeni bir şeyler öğrenmek anlamına gelir. Yeni bir eğitime başlamak için de çok uygun, bugün ve birkaç gün. Yurt dışı, yabancılar, uluslararası işleriniz sıkıntısız problemsiz hallolur bilginiz olsun. Bir ilişki, bir proje, ya da bir iş başlatmak için çok verimli bir zamandır.

Elinizi neye atsanız verimli bir şekilde hızla büyür! Cömertliği, saygınlığı, canlılığı, yapılan işlerin bir şekilde gösterişli, şova dönüşmesine neden olur, işleriniz parlar, takdir görür. Büyük şans ve fırsatlar anlamına gelir, hayatınıza iş anlamında, özel anlamda, maddi anlamda her ne alanda olursa olsun fırsat ve şans gelebilir, gözünüzü dört kulaklarınızı sekiz açın! Gelen fırsatları elinizin tersiyle itmeyin. Kendi içinizde uyum ve denge sağlayabilir, istikrarlı kararlar alabilirsiniz. Kendi içsel dengenizi çok daha rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Kendiniz için iyi bir şeyler yapabileceğiniz bu transitte sağlığınıza özen göstermek konusunda adım atabilirsiniz. Kendinizi ön plana çıkarabileceğiniz ve becerilerinizden ötürü beğenileceğiniz bir süreç olabilir.

Hayatınıza değer ve anlam katacak şeyler konusunda düşünebilirsiniz. Şans, iş fırsatları, güçlü kişilerden gelecek destek veya kendinizi geliştirdiğiniz birikimler ışığında size gelebilir. Eğer pozitif anlamda hayatınıza çıkan fırsatları zamanında değerlendirme imkanı yakalarsanız şans kapılarını da açmış olursunuz. Yaşam amaçlarımıza ulaşmak için, elde etmek, ün kazanmak, parlamak için fırsatlarımız olacak. Ünlü olmak isteyenler özellikle bu altı günü iyi değerlendirmeli. Jüpiter ve Güneş, Oğlak burcunda birlikte hareket edecekler. Fırsatlar daha çok iş, kariyer, statü ve güç elde etme, maddi konular, birikimler, yatırımlar, resmi konularda, ciddiyet gerektiren konu ve durumlarla, irade gerektiren durumlar ile ilgili karşınıza çıkabilir. Yılın en şanslı zamanları diyebiliriz. Yılı bitirmeden güzel fırsatlara hazır olun!

Sevgiler…

Dinçer Güner