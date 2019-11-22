Güneş Yay burcunda: İyimserlik bulutları etrafınızı saracak!

22 Kasım'dan itibaren Güneş, Yay burcuna geçiş yapıyor ve bir ay boyunca Yay burcunda seyahat edecek. Yay burcunun iyimser, meraklı, enerjik ve maceraya açık yönleri de hayatımıza yansıyacak. Yani Yay burcu üstümüzde bir ay boyunca bir güneş gibi açacak! Bu geçişin diğer etkileri neler ve hangi konularda harekete geçmeli? Sağlık konusunda neler etki altında olacak? İşte yanıtı...

Gökyüzünde bir aylık Yay burcu dönemi başlıyor! 22 Kasım gününden itibaren Güneş Yay burcuna geçiş yapıyor, bu da hepimizin hayatında bir parça Yay sembolizminin hakim olacağına işaret ediyor.

Güneş Yay burcuna geçtiğinde, atmosfer daha iyimser, neşeli, canlı, heves dolu, meraklı, felsefi, eğlenceli ve maceraya açık olur. Yay burcu, yolculukların, gezilerin, yabancı kültürlerin, global bakış açısının, dünya vatandaşı olmanın burcudur. Siz de bu dönemde yerel, etnik ve sizinkinden farklı kültürlerle tanışabilir, bilgi ve deneyimlerinizi artırabilirsiniz. İlişkilerde Yay burcunun rahatlatan, karmaşık olmayan, dürüst ve açık ilişki kurma tarzından faydalanabilirsiniz. Dürüst bir bakış açısına ihtiyaç duyduğunuzda sizi gerçekliğe geri çeken ve geniş vizyonuyla destekleyen bir Yay arkadaşınızdan fikir alabilirsiniz. Yay burcunun yansıttığı enerjiyi, fiziksel gücü spora ve fiziksellik içeren her türlü faaliyete aktarabilirsiniz. İlginç, geniş ve ferah mekanlara gidip geniş gruplarla bir arada olup eğlenmeli, hayata daha geniş bir perspektiften bakmayı denemeli ve yaşamınızın amacını yeni hedeflerle belki yeniden zenginleştirmeli, hayatınıza yeni hevesler katmalısınız.

Yeni şeyler keşfetmeye, yeni mekanlar tanımaya, yeni insanlarla tanışmaya daha hevesli oluruz. Her türlü yeniliklere, yeni deneyimlere açık olabileceğimiz bir zamandır. Yine bu dönem hayatımızdaki önemli konuları önce daha karmaşık hale getirip sonra çözmeye eğilimli olabiliriz. Başımıza gelen olayları ve konuları abartmaya, olduğundan daha büyük ve daha etkili göstermeye, anlatmaya da eğilimli oluruz. Bu dönem, başımıza gelen olaylara iyimser ve daha umut dolu, bardağın dolu tarafını görecek şekilde değerlendirmede daha başarılı oluruz. Riskler almaya, gözü kapalı bir şekilde olaylara atlamaya, cesur davranmaya daha yatkın oluruz. Bu dönem spora başlamak, spor konusunda profesyonel destek almak için idealdir. Öyle gidip dört tane baklava dilimi yapmaktan bahsetmiyorum spor derken, adam gibi spor yapmaktan bahsediyorum. Mesela atıcılık, ata binme, tempolu yürüyüşler, jimnastik gibi spor dalları olabilir. İnandığımız tüm değerleri, değer yargılarını tek tek sorgulayabiliriz. Küçük şeylerden çok rahat bir şekilde mutlu olabiliriz. Detaylar çok boğucu ve sıkıcı gelir. Bu yüzden detay gerektiren işlerde başarı kazanmak biraz zordur.

Bu dönem vereceğiniz sözlere de dikkat edin. Sadece tutabileceğiniz sözler verin ve alın. Yeni felsefeler, dinsel konular, farklı hayat görüşleri, farklı inançların olduğu ortamlara ve konulara çok rahat bir şekilde çekilebiliriz. Bu dönem “hayır” mekanizmamız çok iyi çalışmayabilir. Buna dikkat etmek gerekir. Her gelen teklife evet demeyin, biraz seçici olun. Her plana dahil olmaya çalışırken plansız programsız kalmayın ortalarda. Bu dönem patavatsızlıklara dikkat! Kaş yapayım derken göz çıkarmayın arkadaşlar. Yay burcu ideoloji, din ve kültürel kimliklerle ilgilidir. Milliyetçilik ve vatanseverlik konuları ile kültürel kimliklerin karmaşasının en yoğun yaşanabileceği dönemdir. Bu dönem bu konunun başlıkları çok daha sert bir şekilde vurgulanabilir. Mesela pasaport veya vize işlemlerine zaman ayırabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işlerle daha çok haşır neşir olabilirsiniz

Sağlık olarak ise; Yay burcu kalça, uyluk, karaciğer, eklem romatizmaları, siyatik ve kasları sembolize eder. Bu alanlarda dikkat edilmesinde fayda vardır. Yay burcu bunların yanı sıra din, dini ibadet yerleri, imamlar, kiliseler, papazlar, dini düşünceler, üniversite seviyesinde eğitim yerleri, yüksek eğitimi, yayıncılık, uzak mesafeler ile iletişimimizi sağlayan aygıtlar, kanunlar, kanun koyucular, kanun adamları, mahkemeler, uluslararası sorunlar, yargı, ithalat, ihracat, politika, medya, yazarlar, profesörler, gibi konular da Yay burcunun sembolize ettiği konular arasında yer almaktadır. Haber gündemleri daha çok bu konular üzerine şekillenebilir. İyimserlik bulutunun üzerimizden hiç eksik olmayacağı bir ay dilerim…