Güneş Yengeç burcuna geçiyor ve yaz başlıyor!

21 Haziran itibari ile Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve resmi olarak Kuzey yarımkürede Yaz mevsimi başlamış olacak. Güneş Yengeç burcunda ortalama bir ay kadar seyahat edecek. Güneş bizim odaklandığımız konular, fiziksel planda ihtiyaçlarımız, hedeflerimiz, amaçlarımızın ne olduğu ile ilgilidir.

Güneş'in Yengeç burcuna geçişi ile birlikte bir aylık süreçte ihtiyaçlarımız, hedeflerimizi, amaçlarımızı YENGEÇ burcu semboliği karşılayacak demektir. Güneş'in evcimen, yumuşak, anlayışlı ve sevgi dolu Yengeç burcuna geçmesi ile siz de bu atmosferi yansıtan arzular, istekler ve duygular içine girebilirsiniz. Ailenizle ve sevdiklerinizle olmak, aşina olduklarınız ve sizi mutlu eden yakın çevrenizde güven bulmak, evinizle ilgilenmek, ailenizi ön plana almak için güzel bir süreç olacak.

Bu dönemde ev işleri ile ilgilenmek, yuva kurmak, çocuklarla ilgilenmek, çocuk bakmak, sevdiklerinize, ebeveynlerinize ve aile büyüklerinize bakım ve ilgi göstermek, tatil yapmak için ideal bir zamandır. Evinizi değiştirebilir, ev alabilir, evinizi satabilir, toprak alım veya satım işleriniz gündeme gelebilir. Kısacası gayrimenkul ile ilgili konulara yönelebilirsiniz.

Koç: Sorumluluklarınız artmaya başlıyor. Geleceğe yönelik hedefler iyi belirlenmeli ve bunlarla ilgili adımlar atılmalısınız. Kimseye söylemeden, gizli gizli bir takım anlaşmalar yapabilir, fikirlerinizi büyük bir gizlilik içinde, hayata geçirmek adına planlar yapabilirsiniz. Devamı…

Boğa: Tüm iletişim araçları ile oldukça yoğun ve aktif iletişim içinde olacağınız bir süreç başlıyor sizler için! Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar yapabilir, birlikte yaratıcı iyi fikirler ortaya atabilirsiniz. Dostlardan, arkadaşlardan destekler alınabilecek bir hafta sizleri bekliyor. Devamı…

İkizler: Kazançlarınızı da arttırmak için güzel koşullarla karşılaşabilir, yeni teklifler, maaş zamları, terfilerle karşılaşabilirsiniz. İş ve kariyer konularında oldukça yaratıcı, kuracağınız sağlıklı iletişim ile işleriniz oldukça yolunda gidecek. İyi iş anlaşmaları, imza atacağınız durumlar söz konusu! Devamı…

Yengeç: Yeni başlangıçlar, girişimler, güçlü atılımlar yapmak için süper bir sürece giriş yapacaksınız. Hafta boyunca vizyonunuzu geliştirecek yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra hayattan daha fazla keyif almanıza yardımcı olacak seyahatler planlayabilirsiniz. Devamı…

Aslan: Bilinçaltı, korkular, kabuğunuza çekilme, kontrol dışı gelişen olaylar, kayıplar gibi durumlarla uğraşmanız söz konusu olabilecek. Biraz sevimsiz bir dönem sizleri bekliyor! Ev almak, araba almak, yatırımlar için kredi veya kaynak arayışlarınız var ise hafta boyunca bu konularla ilgili güzel haberler alabileceksiniz. Devamı…

Başak: Arkadaşlarınızı yönetmeniz, idare etmeniz, yönlendirmeniz gerekebilir. Umutlarınıza, hayallerinize çok daha kolay erişebileceksiniz veya erişmek için önemli kişilerden destekler alacaksınız. Hafta boyunca sözleşmelerden kazanç elde edebilir, anlaşmalar yapabilirsiniz. Devamı…

Terazi: İş ve kariyerinize ilişkin konularda istek ve arzularınıza çok daha rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz. Parasal anlamda size kazanç sağlayacak anlaşmalar yapabilir, maddi koşulları daha iyi olan bir iş teklifi ile karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Akrep: Seyahatlere çıkmak, yeni eğitimlere başlamak, hayatınız boyunca işinize yarayacak yeni bilgiler edinmek için harika bir hafta! Aşk konusunda ise eğer ki yalnızsanız iletişimin keyifle aktığı biriyle flört etmeye başlayabilirsiniz. Hayatınızı daha keyifli bir hale getirmek için sizi mutlu edecek kararlar alabilirsiniz. Devamı…

Yay: Evinizde, yuvanızda barış rüzgarları eserken, aile içinde de birilerini bir şeylere ikna etmeniz gerekirse bunu rahatlıkla yapacaksınız. Ailenizden alacağınız tavsiye ve öğütlerle bir süredir kafanızı karıştıran bir konuya netliğe kavuşturabilir veya çözüme gidebilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Tek başınıza hareket etmeniz zor ama yardım gereken konularda rahatlıkla destek bulabileceksiniz. Dostlarınızla, arkadaşlarınız fikirler ve projeler üretebilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranız bozuk ise sağlıklı iletişim kurarak sorunların üstesinden gelebilirsiniz hafta boyunca! Devamı…

Kova: Bir çok yeni iş projeleri, gündeme gelebilir, birlikte çalıştığınız kişilerle daha verimli bir şekilde çalışabilirsiniz. Olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. İş ve kariyer konularında oldukça keyifli etkiler altında olacaksınız. İşleriniz büyüyor, gelirleriniz artıyor! Devamı…

Balık: Bir ay boyunca odaklanacağınız konular aşk, çocuklar, yaratıcılık gerektiren konular olacaktır. Eğer yalnız iseniz aşk kapınızı her an çalabilir hem de sürpriz bir şekilde! Sanat dahil her türlü yaratıcılık gerektiren konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Devamı…