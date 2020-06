Güneş Yengeç burcunda: Aile ve köklere dönüş zamanı

Güneş, 21 Haziran'da Yengeç burcuna geçiyor ve Güneş'in bu seyahati ortalama bir ay kadar sürecek. Önümüzdeki bir aylık süreçte hayata dair ihtiyaçlarımız, hedeflerimiz Yengeç burcu semboliği karşılayacak. Duygusal burçlardan biri olan Yengeç sayesinde aile, kökler ve eskiye dönüşü oldukça yoğun hissedeceğiz. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Güneş'in Yengeç burcundaki seyahatini inceledi.

21 Haziran itibari ile Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve resmi olarak Kuzey yarım kürede yaz mevsimi de başlamış olacak. Güneş, Yengeç burcunda ortalama bir ay kadar seyahat edecek. Güneş, bizim odaklandığımız konular, fiziksel planda ihtiyaçlarımız, hedeflerimiz, amaçlarımızın ne olduğu ile ilgilidir. Güneş'in Yengeç burcuna geçişi ile birlikte 1 aylık süreçte ihtiyaçlarımız, hedeflerimizi, amaçlarımızı Yengeç burcu semboliği karşılayacak demektir.

Yengeç burcu zodyak burçları içerisinde ev yaşamına ve ailesine en düşkün olan burçtur. Yengeç burcu ailesini, çocuklarını, ebeveynlerini her şeyden üstün tutar, sonra arkadaşları, toplumu ve vatan sevgisi gelir. Duygusallığı ve sadakati takdire değerdir. Duygusal bir burç olduğu için, manevi değeri olan şeyleri korumaktan, saklamaktan, geçmişten gelen her türlü eşya ve anıyı özenle koruyup, tutan bir burçtur. Anılarına çok düşkün oldukları için atamama ve biriktirme gibi bir huyları da vardır. Çok iyi koleksiyon yapan kişiler Yengeç burcundan çıkar. Yengeç burçları kendilerini hep güvende ve koruma altında hissetmek isterler, bu yüzden dış dünyada kendilerini biraz yabancı hissederler eğer güvenlik ağlarının elden gitme tehlikesi varsa, duygusal travmalar yaşayabilirler. Burçlarının sembolünde yer alan Yengeç gibi, istedikleri zaman kabuklarına çekilirler ve onları oradan çıkarmakta zorlanabilirsiniz. Hedeflerine ulaşmak için düz ve direkt bir yol izlemek yerine kenarlardan ve arkadan dolaşarak ilerlemeyi tercih ederler. Bunu karşılarına çıkabilecek tehlikelere karşı temkinli olmak amacıyla yaparlar. Maddi olarak da biriktirmekten hoşlanırlar, her zaman kötü günler için bir yerlerde bir güvenceleri vardır.

Empati kurma yetenekleri yüksektir. Hassas yapıları nedeniyle bazen kolay hayal kırıklığına uğrayıp, moralleri kolay bozulur. Yengeç anaçlık yapan, koruyan, besleyen bir burçtur. Bu burçtan kişiler isterlerse çok iyi yemek yapabilirler. Güneş'in evcimen, yumuşak, anlayışlı ve sevgi dolu Yengeç burcuna geçmesi ile siz de bu atmosferi yansıtan arzular, istekler ve duygular içine girebilirsiniz. Ailenizle ve sevdiklerinizle olmak, aşina olduklarınız ve sizi mutlu eden yakın çevrenizde güven bulmak, evinizle ilgilenmek, ailenizi ön plana almak için güzel bir süreç olacak. Bu dönemde ev işleri ile ilgilenmek, yuva kurmak, çocuklarla ilgilenmek, çocuk bakmak, sevdiklerinize, ebeveynlerinize aile büyüklerinize bakım ve ilgi göstermek ve tatil yapmak için ideal bir zamandır. Evinizi değiştirebilir, ev alabilir, evinizi satabilir, toprak alım-satım işleriniz gündeme gelebilir kısacası gayrimenkul ile ilgili konulara yönelebilirsiniz.

Yine bu süreçte birikim yapmak, para biriktirmeye başlamak ya da belki bir şeylerin koleksiyonunu yapmak için de harika bir dönemdir. Yazın başlangıcı ile birlikte artık tatil organizasyonları yapmak, ailenize tatile gitmek ya da kendinizi aile gibi hissettiğiniz kimselerle tatile gitmek içinde harikadır. Yengeç sürecinde, aidiyet duygusu ön plana çıkar. Kendinizi ait hissetmediğiniz mekanlarda, ortamlarda bulunmayı pek de istemeyeceksiniz belli ki. Güvenlikle ilgili konularda yine ön planda olacaktır. Önce kendinizin sonra kendinizin güvenlik konuları ile yakından ilgilenebilirsiniz. Evinize, arabanıza alarm sistemleri taktırabilirsiniz mesela.

Yengeç bereketli burçlardan biridir, bu yüzden bu süreçte yatırımlarınızın karşılığını fazlası ile alabilirsiniz. Ve doğurganlığı temsil eder, bu bir aylık süreçte hamile kalmak isteyenlerin işleri çok daha kolay olacaktır. Yengeç burcu geçmişle, tarihle, eskilerle çok ilgilidir. Bu yüzden tam da bu bir aylık dönemde eski konular, eski arkadaşlar, eski fotolar, eski çocukluk günlerinizi geçirdiğiniz yerler, anılarınızı hatırlatacak temalarla sıkça karşılaşabilirsiniz. Ya da bu dönem, aile geçmişinizi araştırmak, köklerinizi araştırmak, soy ağacınızı çıkarmak, aile büyüklerinizle daha çok bir araya gelmek içinde en ideal dönemdir. Tabii bu süreçte güvenlik alanlarından çıkmak, kendinizle ilgili değişimler yapmak pek de kolay olmayabilir psikolojik açıdan özellikle. Ve pek tabii Yengeç burcu, beslemek ve büyütmekle de çok ilişkilidir. Bu bir aylık dönemde ne yazık ki mutfakta daha çok zaman geçireceğiz, birbirinden lezzetli yemeklere hayır demek çok kolay olmayacaktır. Bu bir ay biraz kilo alabiliriz şimdiden söyleyeyim.

Sevgiler…

Dinçer Güner