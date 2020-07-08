Güneş’in 33 yıllık döngüleri nedir?

Güneş, 33 yılda bir aynı saatte aynı noktaya geliyor. Yani doğduğumuz gün Güneş'in pozisyonu, 33 yıl sonra tekrar aynı noktaya geliyor. Bu da doğum haritalarımızdaki hayata geliş amaçlarımızı sembolize eden Ay Düğümlerimizi tetikliyor. Güneş'in 33 yıllık döngülerinin astrolojik açıdan ne anlama geldiğini ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı.

Merhaba herkese;

Netflix’te “Dark” diye bir dizi var, izleyenleriniz varsa bilir. Almanya'nın Winden kasabasında geçiyor dizi. Kasabada 1953 yılında inşasına başlanan nükleer santral, kasaba halkının önemli bir geçim kaynağı haline geliyor. Nükleer santralde meydana gelen kaza sonucu solucan deliği oluşuyor ve zaman ve boyutlar arası seyahatin yolu açılmış oluyor. Diziye dair daha fazla bilgi vererek izlemek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak gibi bir niyetim yok, zira dizinin her geçen bölümünde zaten kafaları oldukça allak bullak ediyor.

Değinmek istediğim konu şu, dizide sürekli 33 yıllık döngülerden bahsediliyor ve bu 33 yıllık döngülerde hayatın akışının değiştiren önemli bir şeyler oluyor. 33 yıllık döngünün astrolojik olarak bir karşılığı var, Dark dizisi ile konuya girme sebebim bu aslında. Astrolojide yaşam veren Güneş, yaklaşık 33 yıl sonra (32,5 -33) aynı saatte aynı noktaya geliyor. Örnek vermem gerekir ise, beni doğum anımda Güneş'im 9. derece 31 dakika Boğa burcunda ve ben 1984 senesinde ve 19:30'da dünyaya geldim. Tam 33 yıl sonra Güneş yine 19:30'da 9. derece 31. dakikada Boğa burcuna geliyor. Geçen 33 yıllık zamanda Güneş farklı saatler, ev ve dakikalarda yine aynı derece ve dakikaya geliyor ama doğduğumuz andaki pozisyonuna tam 33 yıl sonra geliyor. Eee peki bunun ne önemli var derseniz eğer, şu önemli var. Güneş aynı pozisyona geldiği anda doğum haritalarımızdaki karmanın en önemli işaretleri, hayata geliş amaçlarımızı, tekamülü sembolize eden “Ay Düğümlerimiz” tetikleniyor. Ay Düğümlerimiz tetiklendiği anda ise hayatımızın akışında ciddi bir testten geçiyoruz veya çok önemli bir gündemimiz oluşmaya başlıyor. Ay Düğümlerinizin hangi burçlarda olduğuna göre bu sınavlar değişebiliyor tabii ki.

Koç ve Terazi burcu aksında ise tema daha çok ilişkiler, ilişki yönetimi üzerine oluyor.

Boğa ve Akrep burcu aksında ise daha çok parasal konular ve güven konular üzerine oluyor.

İkizler ve Yay burcu aksında ise iletişim kurma biçimimiz ve kendimizi ifade etmemizle ilgili konular oluyor.

Yengeç ve Oğlak burcu aksında ise üremek, iş hayatı, kariyer gibi konular oluyor.

Aslan ve Kova burcu aksında ise ego ve kimlik gelişimi üzerine konular oluyor.

Başak ve Balık burcu aksında ise fedakarlık ve sağlık konularına üzerine olabiliyor.

Bu yüzden 32,5-33 yaş çok önemli bir yaş. Bu yaşta başımıza gelenler, aldığımız kararlar, uğraştığımız konular, verdiğimiz tepkiler tekamüle ulaşma yolunda önemli bir dönemeç oluyor ve daha da önemlisi çok önemli dersler çıkartıyoruz! Şu an bu satırları okuyan 32-33 yaşına arkadaşlarım, acele etmeden şimdi bir durun düşünün bakalım, hayatınızın nasıl bir dönemecinden geçiyorsunuz? Bir sonraki 33 yılınızı etkileyecek kararların arefesinde olduğunuzu bilin ve ona göre yaşayın…

Sevgiler…

Dinçer Güner