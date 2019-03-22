Güneş’in Koç burcuna geçişi: Önümüzdeki altı aylık süreçte Türkiye

Ekinoks zamanları astrologlar için her zaman önemlidir. Bu zamanlar Güneş'in Koç ve Güneş'in Terazi'ye geçtiği zamanlardır. Ekinoksların başladığı ana göre çıkan haritalara da İngrees haritalar denir. Koç İngrees haritası ilkbaharın girişini haberdar eder ve 20 Mart günü çıkarılır. Çıkan sonuçlar ise önümüzdeki altı aylık dönemi gösterir. İşte ayrıntılar...

Ekinoks zamanları biz astrologlar için her zaman önemlidir. Ekinoks zamanlarından kastım şu, Güneş’in Koç burcuna ve Güneş’in Terazi burcuna geçtiği zamanlar. Bu geçiş zamanları not eder, bizler o geçiş anının gökyüzü haritasını çıkartır ve sadece 6 aylık sürecin nasıl geçeceğine dair analizler yaparız.

Bu ekinoksların başladığı ana göre çıkan haritalara da İngrees haritalar denir. Giriş haritaları, Koç giriş ya da Terazi giriş haritalarıdır. Koç giriş haritaları ortalama 21 Mart günü çıkartılır, Terazi giriş haritaları da 21 Eylül’de çıkartılır. Ve 6 aylık sürecin ekonomik, politik durumların ne olacağına dair analizler yazılır. En son geçen sene Güneş'in TERAZİ burcuna geçtiği sonbahar ekinoksu ile başlayan 6 aylık sürece ilişkin yazımı BURADAN okuyabilirsiniz. Şimdi ise Güneş KOÇ burcuna girecek 20 Mart’ta ve KOÇ İngrees süreci başlayacak 6 ay etkili.

Şimdi önümüzdeki 6 aylık süreçte neler olabileceğine dair, Türkiye’ye (Ankara) göre oluşturulmuş KOÇ giriş haritasını baz alarak incelemeye başlayalım. Her zaman olduğu gibi ana akslar genel tema ve konuların neler olabileceğine dair bilgiler içerirler. Ankara’ya göre çıkartılan doğum haritasında yükselenin (ASC) YAY olduğunu görüyoruz. YAY burcu dünya astrolojisine göre din, dini ibadet yerleri, imamlar, kiliseler, papazlar, dini düşünceler, üniversite seviyesinde eğitim yerleri, yüksek eğitimi, yayıncılık, uzak mesafeler ile iletişimimiz sağlayan aygıtlar, kanunlar, kanun koyucular, kanun adamları, mahkemeler, uluslararası sorunlar, yargı, ithalat, ihracat, politika, medya, yazarlar, profesörler, gibi konular da yay burcunun sembolize ettiği konular arasında yer almaktadır. Demek ki önümüzdeki 6 aylık süreçte gündemimiz daha çok bu başlıklar altında toplanacak demektir. Dini konuların hızla yayıldığı, dini temaların ön plana çıktığı, kutsal ve ibadet yerleri ile ilgili bir çok gelişmenin olabileceği, akademisyenlerle ilgili önemli temaların olabileceği, hukuk, kanun, yasa konusunda önemli adımlar atılabileceği, uluslararası ticaretin büyük önem kazacağı, medya konusunda önemli gelişmelerin ardı sıra olacağı hareketli bir ekinoks dönemi başlıyor.

Jüpiter haritada 1. evde yer almakta, buradan da şunu anlıyoruz, bu saydığım konulardaki gelişmeler hiç de öyle azımsanacak gelişmeler değil, aksine abartılı, büyük büyük olayların ve gelişmelerin olacağına işaret etmekte, olumlu veya olumsuz. Ve ulusal gurur besleyecek bir çok olayında olacağını düşünmemiz gerek. Olumlu veya olumsuz olma halinin cevabını ise bize Jüpiter'in diğer gezegenlerle kuracağı kontaklar cevap verecek. Jüpiter'in hem Merkür hem de Ay ile sert kontağı bulunmakta. Ay ile kurduğu kontak özellikle duygusal dışa vurumların artabileceği, duygusal tepkilerin verilebileceğine işaret etmekte. Milliyetçi ve ulusçu duyguların güçleneceği bir sene olabilir. Ay'da haritanın tam tepe noktasında yer aldığı için, özellikle devlet yöneticilerinin bu duyguları güçlendiren, coşturan söylemleri olacağına işaret etmekte. Merkür'ün Jüpiter ile kuracağı kontak ile de diplomatik başarı, ticari anlamda olumlu görüşmeler ve gelişmeler, büyük ve çarpıcı fikirlerin ortaya atılması demek. Ama Merkür zararlı olduğu Balık burcunda olduğundan eğitim ve medya ile ilgili konularda hatalı yargılar, hatalı adımların atılması da söz konusu olabilir. Eğitim ve medya konusunda hayata geçirilmesi zor uygulamalar ile de boşa zaman kaybedilebilir.

Güneş'in olduğu alan ise 6 aylık süreçte odaklanılacak temaların ne olacağını gösterir. Güneş ise ekinoks haritasında 4. evde yer almakta. 4. ev ise nüfus, konut, gayrimenkul, tarım, toprak bütünlüğü, toprakların güvenliği, bayrak, maden ocakları, yer altı, orman yangınları, depremler, heyelanlar, muhalefet partisi demektir. Ve haritada yaralı şifacı olan Şiron ise Güneş'in hemen yanında yer almakta. Güvenlik, iç güvenlikle ilgili konular 6 aylık süreçte odak noktamız haline gelecek. Askeri anlamda güçlenmek, yapılanmak söz konusu olabilir. Ülkenin sınır güvenliğini arttırmaya yönelik adımlar atılabilir. Muhalefet lideri için de koşullar pek rahat değil, 6 aylık süreçte parti için yönetimsel anlamda büyük değişimler söz konusu olabilir.



Sevgiler…

Dinçer Güner

