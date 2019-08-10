Güneş’in merkezinde aşk var!

4 Ağustos günü 07:02 ile 09:17 arasında Venüs, Güneş’in kalbinde yer alacak. Bu saatler arası nasıl bir ilişki istiyorsun, ilişkinizden neler istiyorsun gibi konulara odaklanabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

Yine önemli bir gökyüzü olayı gündemde olacak! 14 Ağustos günü 07:02 ile 09:17 arasında Venüs, Güneş'in kalbinde yer alacak. Güneş'in kalbinde olma meselesi aslında orta çağ astrologları arasında da fikir ve bilgi ayrılığı olan bir konu.

Bazı kaynaklarda bir gezegenin Güneş'in kalbinde olma hali için bir gezegenin Güneş ile aynı dakika ve derecede olması yeterli olduğunu belirtirken, farklı kaynaklarda ise sadece aynı derece ve dakika değil, aynı deklinasyonda da olması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu sefer ki Venüs'ün Güneş'in kalbinde olma durumu aynı deklinasyonda değil, aynı derece ve dakikada olacaklar. Bu kadar teknik bilgiden sonra, peki bu ne demek? Ne yapmalı, ne yapmamalı bunlara göz atalım….

Venüs'ün Güneş'in kalbinde olması, bir süreliğine Güneş'in imparatorluğunda tahta Venüs'ün oturması anlamına gelir. Kısacası Güneş'i Kral gibi düşünürsek, Kral tahtını kısa bir süreliğine Venüs'e bırakıyor diyebiliriz. Bu da evrenin kapıları Venüs için açılıyor demektir. Gün boyu Venüsyen konulara odaklanmak, işler yapmak, niyetlerde bulunmak, evrene isteklerde bulunmak için fevkaladenin fevkinde zamandır. Bu saatler arasında, zihninizi boşaltıp isteklerinizi, dileklerinizi, ihtiyacınız olan şeylere odaklanın. Tam, eksiksiz ve net bir şekilde! Evrenin bu açık kapılarını her zaman bulamazsınız. Böyle zamanları iyi değerlendirmek lazım. Venüs temel olarak ilişkiler, aşk, sevgi, estetik, güzellik, huzur, anlaşmalar, evlilik, flört, ortaklıklar, pahalı ve değerli her şey, lüks ürünler, kadınlarla olan ilişkiler, küçük kazançlarla ilgilidir. Fakat bu sefer Venüs ASLAN burcunda!

Aranızın kötü olduğu biriyle barışmak, barış ortamı sağlamak adına adım atmak için harikadır. Tartıştığınız, kavga ettiğiniz ve hatta ayrıldığınız sevgilinize bir barışma mesajı atmak, barışmak için girişimde bulunmak için de harikadır. Evrenden aşk ve para istemek, bunun için niyetlenmek için de harikadır. Ama sizin yerinizde olsam sadece aşk deyip geçmezdim, bunu detaylandırıp doğru bir şekilde ifade ederdim. Parlatmak, göz önünde olmasını istediğiniz işleri bugün arası piyasaya sürebilir, patronlara ve üstlerinize sunabilirsiniz. Baba ile önemli mevzuları konuşmak için de uygundur. Babanızı veya herhangi bir otoriteyi ikna etmeniz gereken bir konu var ise bugünü kullanabilirsiniz. Sevgi ihtiyacınızı net bir şekilde ortaya koyun, bunu ifade edin. Hatta bence sevdiğiniz insanları arayın ve onları ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin. Yeni bir ev hayvanı edinmek, bir canlıya yardım etmek için de harika bir gündür! Sokak hayvanları için bir şeyler yapabilirsiniz mesela! Eğer sanatla ilgili bir eğitim almak gibi planınız varsa ki özellikle müzikle ilgili işte tam da ihtiyacınız olan bir saatler. Popüler olmasını istediğiniz işleri ortaya çıkarmak için de harika bir zamandır. Estetik yaptırmak, bambaşka ve farklı bir insana dönüşmek için adımlar atmak için de şahane bir gün. Kendinizde beğenmediğiniz tavır, davranış, alışkanlıklarınız neler ise bunlar tespit edip, bunları değiştirmek adına adımlar atmak en azından bu niyetlerde olmak için de çok güzel. Fark edilir olmak için nelere ihtiyacın var, bunlara odaklan!

Bu saatler arası nasıl bir ilişki istiyorsun, ilişkinizden neler istiyorsun gibi konulara odaklanabilirsiniz. Ama bunu detaylandırmalısınız. Hem fiziksel hem de manevi olarak arzu ettiğin ne ise o şekilde bu uygulamayı yapmalısın.

Peki nelere dikkat etmeli?

– Takıntılı, obsesif davranışlarda uzak dur!

– Rastgele cinsellikten uzak dur veya korunmayı ihmal etme.

– Aşırı çıkardı ve bencil davranışlardan uzak dur!

– Özel hayatta ego ve iktidar çatışmalarından uzak dur!

Özellikle saat olarak 07:02 ile 09:17 arasında en güçlü etkiler devrede olacak ama 23:52'ye kadar etkili olacak.

Peki nasıl yapabilirsin?

İstersen bunu meditasyonla yaparsın, istersen bunu dualarında istersin, istersen yazar ve çizersin, istersen hayalini kurarsın. Yöntem tamamen sana kalmış. Fakat bunu yaparken yanında bir Venüs'ün sembolü olması bunu daha da güçlendirebilir. Örneğin bir gül, pembe kuvars, kırmızı bir mum, yazacaksan kırmızı bir kağıt…vb. Venüs tatlı gıdaları da sembolize ettiği için o anda ağzına şekerli bir gıda da atabilirsin.

Evrenin böyle açık kapılarını her zaman bulamazsınız. İyi değerlendirmek gerek!

Dinçer GÜNER

