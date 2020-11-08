Hafta boyunca burçları neler bekliyor?

Oğlak burcunda hafta ortasına doğru Jüpiter ile Plüton bir araya gelecek. Hafta ortasından sonra; iş, kariyer, para ve sorumluluklarla ilgili konularda önemli sınavlar vereceğiz.
HAFTA BOYUNCA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
*Koç – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Boğa – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*İkizler – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Yengeç – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Aslan – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Başak – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Terazi – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Akrep – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Yay – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Oğlak – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Kova – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.
*Balık – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.