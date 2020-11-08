Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Hafta boyunca burçları neler bekliyor?
  • @dincerguner

Hafta boyunca burçları neler bekliyor?

Haftaya Neptün ile Güneş arasında güzel etkileşimle başlıyoruz. Sezgilerimiz güçlenirken, başka insanlara yardım etmek ön planda olacak. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, 9 Kasım haftasını değerlendirdi. İşte ayrıntılar...
Kasım 8, 2020
Hafta boyunca burçları neler bekliyor?
Haftaya Neptün ile Güneş arasında güzel etkileşimle başlıyoruz. Sezgilerimiz güçlenirken, başka insanlara yardım etmek ön planda olacak. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, 9 Kasım haftasını değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Oğlak burcunda hafta ortasına doğru Jüpiter ile Plüton bir araya gelecek. Hafta ortasından sonra; iş, kariyer, para ve sorumluluklarla ilgili konularda önemli sınavlar vereceğiz.

HAFTA BOYUNCA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

*Koç – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Boğa – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*İkizler – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Yengeç – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Aslan – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Başak – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Terazi – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Akrep – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Yay – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Oğlak – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Kova – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Balık – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

İlginizi Çekebilir4 Kasım 21:45'e kadar...4 Kasım 21:45'e kadar...

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
4 Kasım 21:45’e kadar…
Dinçer Güner uyarıyor: Kendimizi iyi hissetmeyebiliriz
Merkür ile Satürn etkileşimi: İletişimlerinize dikkat edin