Hafta boyunca burçları neler bekliyor?

Haftaya Neptün ile Güneş arasında güzel etkileşimle başlıyoruz. Sezgilerimiz güçlenirken, başka insanlara yardım etmek ön planda olacak. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, 9 Kasım haftasını değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Oğlak burcunda hafta ortasına doğru Jüpiter ile Plüton bir araya gelecek. Hafta ortasından sonra; iş, kariyer, para ve sorumluluklarla ilgili konularda önemli sınavlar vereceğiz.

HAFTA BOYUNCA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

*Koç – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Boğa – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*İkizler – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Yengeç – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Aslan – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Başak – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Terazi – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Akrep – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Yay – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Oğlak – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Kova – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Balık – 9 Kasım haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.