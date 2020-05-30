Haziran ayı analizleri: Burçları neler bekliyor?

Mayıs ayını geride bıraktık ve tutulmalarla dolu Haziran ayına giriş yapıyoruz. Öncelikle 5 Haziran'da Yay burcunda Ay Tutulması meydana geleck. Akabinde 21 Haziran'da da Yengeç burcunda bir Güneş Tutulması olacak. Bu iki tutulma ve gezegen hareketleri burçları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Merhaba hepinize;

Çok önemli bir aya giriş yaptık. Bu ay iki tane tutulma meydan gelecek. Biri 5 Haziran’da Yay burcunda meydana gelecek olan Ay Tutulması ve bir diğeri de 21 Haziran’da meydana gelecek olan Yengeç burcundaki Güneş Tutulması.

Tutulmalar yaşamlarımızda meydana gelen önemli kavşakları ve önemli karar zamanlarına işaret eder. Bu ay hepimiz hayatlarımızın farklı alanlarında çok önemli kararlar alacağımız bir ay olacak. Bakalım bu tutulmalar burçları nasıl etkileyecek?

Koç: Bu Ay Tutulması içsel bir çatışma ve huzursuzluk yaratabilir size. Yurt dışı, uluslararası işler, medya işleri, yabancılarla yapılan işler, eğitim, yayıncılık, pazarlama, satış, reklam ile ilgili konularda sabırsız ve fevri davranabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Bu konularda işler tam da istediğiniz şekilde gitmeyebilir. 21 Haziran’da ise 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu tutulma zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Devamı…

Boğa: Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu tutulma sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz.Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz ve bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir. Devamı…

İkizler: Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Sadece tek dikkat edilmesi gereken mesele finans alanınızda Merkür'de geri hareket ettiği için, parasal anlamda bir planınız var ise eğer bunu Merkür’ün geri hareketi bitince harekete geçmekte fayda var. Devamı…

Yengeç: Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu tutulma zamanında. Bu tutulmada hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Devamı…



Aslan: Bu tutulma zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Devamı…

Başak: 5 Haziran’da 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya, Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Ev, yuva, aile, yerleşim, gayrimenkul, aile ilişkileri ön planda olacak. Taşınmak, yer değiştirmek, evde tadilatlar, onarım, bakım gibi işlere girişebilir. Bazılarınız ise ev alma, yer değiştirme konuları ile haşır neşir olabilir. Bu dönem aile ve özel hayatı dikkatli bir şekilde ayrı tutmanız gerekebilir. Bu dönem partneriniz veya ortağınız her zamankinden daha çok panik, stresli ve gergin olabilir. Devamı…

Terazi: Bu tutulma iş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. Devamı…



Akrep: Bu ay Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya, Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Parasal konular, kazançlar gündeminizde olacak. Daha fazla para kazanmanın yollarını ararken, parasal konularla ilgili ciddi bazı kararlar almanızda gerekebilecek. Paranızı daha çok çocuklar, aşk, hobiler için harcayabilirsiniz bu dönemde fakat bunu yaparken abartarak ve ipin ucunu kaçırarak yapmayın. Devamı…

Yay: Mars'ın tutulmaya zorlayıcı bir görünümde olması özellikle aile ve yaşadığınız yer ile ilgili stresli durumları da olabileceğini göstermekte. Taşınmak, yer değiştirmek, ev alıp satmak ile ilgili mücadele etmeniz gerekebilir ya da bu konular ekstra yorabilir sizi. Aile içinde tartışmalar, gerginlikler söz konusu olabilir. Yaşam şu sıralar sizin için pek huzurlu olmayabilir. Sakarlıklara, kazalara, ev kazalarına karşı dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Devamı…

Oğlak: Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik ve bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz. Bazılarınız da önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Devamı…

Kova: Mars'ın tutulmayla sert ilişkisi ile özellikle parasal konularda dikkatli adım atılması gerektiğine dair bir uyarı niteliğinde. Bu dönem dostlarınızla maddi ilişkilerinizi dikkatli idare etmeli ve yönetmelisiniz. Hatta para ilişkilerine girmemek belki de en doğrusu olabilir bu dönemde. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Fakat olası bir sağlık sorununun üstesinden gelmeniz de gerekebilir. Bu ameliyat gerektiren bir durum olabilir fakat endişe etmeyin, rahatlıkla atlatabileceksiniz. Devamı…

Balık: 5 Haziran’da 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya, Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. İş ve kariyerinizle ilgili konular gündeminizde yer almaya başlayacak. İş konusunda genişlemek, büyümek isteyebilir veya yeni işlere başvurmak isteyebilirsiniz. Kendi işinizi kurmak içinde motivasyonunuz güçlü olabilir bu dönem. Yalnız yanılgılara düşmek, yanlış ve olmayacak şeylere tepki vermeniz de olası. Bedeninize dikkat edin, bu dönem kazalara, yaralanmalara açık olabilirsiniz. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler. Devamı…