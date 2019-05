Haziran ayı gökyüzü takvimi

Astrolojik olarak Haziran ayını programlamak istiyorsan bu yazı tam sana göre! Toplantılarını ne zaman yapmalısın, ne zaman diyete başlamalısın, resmi işlerini hangi gün halletmelisiniz ve hayatını kolaylaştıracak bir çok detay!

Ay 00.52 ile 13.47 arası boşlukta olacak, akabinde İkizler burcuna geçiş yapacak. Venüs ile Plüton önümüzdeki 4 gün boyunca etkileşim içinde olacaklar. İlişkilerde tutku ve ihtiras ön plana çıkar. Bugün ilişkilerde, özel hayatınızda bir şeyleri takıntı haline getirebilirsiniz, dikkatli olun. Cinsel anlamda daha çabuk uyarılmaya açıksınızdır, bugünlerde başlayan ilişkiler daha çok tutku, fantezi ve seks temelli olabilir. Libido enerjisi çok yükselebilir, cinsel ihtiyaçlar çok fazla artabilir bugün. Cinsel anlamda tabularınızı yıkabilecek ilişkilere çekilebilirsiniz. Bugün güçlü ve söz sahibi kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Gücünüzü ve iradenizi nasıl yönlendirdiğinizi, isteklerinizi gerçekleştirmek için nasıl bir yola başvuracağınızı düşünebilirsiniz. Çıkarlarınızı düşünmek isteyeceksiniz. Bunun yanında bir ilişkiniz sizi zorlayabilir ve bu kişi üzerinizde baskı yaratan durumlara neden olabilir. Yoğun ve sizi derinden etkileyen bir duygu deneyimi yaşayabilirsiniz. İlişkinizin veya iş hayatınızın sırtınıza yüklediği sorumlulukların ciddi anlamda sizi etkilemeye başladığını görebilirsiniz. Sevdiğiniz bir kişiye karşı şüphe duyabilir, ilişkide kıskançlık veya aşırı sahiplenme duygusundan kaynaklanan pürüzlere odaklanabilirsiniz. Bekarlar ise bir kişiye karşı aniden yoğun duygular hissedip o kişiye karşı ilgisinin arttığını hissedebilir. Karizmatik ve çekici gelen bir kişiyle arada cinsel çekim yaşanabilir. Bazen duygularımız çok güçlü olsa bile, yüzeyde bir şey fark ettirmeden duyguları derinden yaşayabiliriz ve kimseye bir şey belli etmeyebiliriz. Venüs Plüton kontaklarında bedenimizle mutlu olmak önem kazanır, irademizi kullanarak değişmek ve dönüştürmek istediğimiz yönlerimize odaklanabiliriz.

3 Haziran Pazartesi

12 DERECE İKİZLER BURCUNDA YENİ AY

İkizler burcunda Yeni Ay, bu burcun sembolize ettiği iletişim, haberleşme, eğitimler, yolculuklar, zihinsel konuları içeren faaliyetlerde yeni adımlar atabileceğimizi ve yeni fikirlerle dolu olacağımızı gösteriyor. Yeni Ay’ın yönetici gezegeni Merkür'ün de İkizler burcunda yer alması iletişim temasını çok güçlü biçimde vurguluyor. Bu dönemde çok fazla yazmak, konuşmak, bilgi aktarmak, projelerimizden ve fikirlerimizden bahsetmek durumunda kalabiliriz. Eğitsel konularda başlangıçlar yapabiliriz. Sınavlar, kurslar, okullar, kitaplar, internet ve bilgisayarlarla ilgili işler, satış, pazarlama ve sosyal ağlarla ilgili konularda yoğun olacağız. Merkür ve Jüpiter arasındaki karşıt açı bu süreçte işlerimizi geliştirmek, daha fazla insana ulaşmak, ticari fikirlerle dolu olmak ve yeni fırsatlara gitmek için oldukça istekli olacağımızı gösteriyor. Pratik çözümler bulmak için şanslıyız, aşırı detaya boğulmak da olası. Birçok konuya aynı anda odaklanmak gerekebilir. İlişkiler gezegeni Venüs'ün yönettiği Boğa burcunda yer alması ise ilişkilerde daha stabil olacağımıza ve yapacağımız fikir dolu başlangıçları somutlaştırmak ve donanımı sağlamlaştırmak için becerikli olacağımıza işaret ediyor.

4 Haziran Salı

Ay 17.41 ile 18.16 arasında boşlukta olacak, akabinde Yengeç burcuna geçiş yapacak. Bugün itibari ile Merkür Yengeç burcuna geçiş yapıyor ve 27 Haziran'a kadar bu burçta seyahat edecek. Geçmişe ait konular, anılar zihnimizde bir bir canlanmaya başlar. Eskiye ait, çocukluğa ait konuları konuşmaktan keyif almaya başlar, sık sık geçmişi yad edebiliriz. Zihin yavaşlamaya başlar, alınan kararlarda duygular hakim olur. Bu yüzden bu dönem birilerini ikna etmek istiyorsanız daha çok duygularına hitap etmelisiniz ya da duygusal iletişim kurmayı geliştirmeniz gerekir. İletişim modelimiz daha naif, sezgisel olmaya başlar. Kendimizi ifade ederken daha korumacı olabilir, kendimizi güvende hissetmeye çalışırız. Sırların saklandığı, her şeyin apaçık konuşulmadığı, çoğu zaman cevap vermek yerine sessiz kalınmayı tercih edildiği bir dönemdir. Sevdiklerimizin dertlerini, sorunlarını dinlemek, onları saklamak, onlara çözümler sunmak için biraz daha çaba sarf edeceğiz bu süreçte. Başkalarının çoktan unutmuş olduğu bilgileri yeniden hatırlamak, ortaya çıkarmak için de uygun bir dönemdir. Şiir yazmak, roman yazmak, senaryo yazmak, yaratıcı çalışmalar içinde bulunmak için de harikadır. Tabii zihin biraz daha geleneksel çalışmaya başlar, yeni düşünceler, fikirlere pek açık olmayız. Geleneksel, kabul görmüş, sürekli kullanılan, geçerli olan bilgileri tercih edebiliriz. Zihnimiz, fikirlerimiz biraz daha muhafazakar olabilir bu dönem. Önemli kararlardan önce yalnız kalmalı, içe dönmeli, kendinizi dinlemeli, alacağınız kararın size nasıl hissettireceğine odaklanmalısınız. Duygulara hitap eden kitaplar, yayınlar takip edebilir, annelikle ilgili kitaplar alıp okuyabilir, bol bol yemek tarifleri kitapları alabilir, tarifler deneyebilirsiniz. Yemek kültürleri, yemek tarihlerine ilişkin yazıları takip edebilirsiniz. Kendi geçmişinizi, köklerinizi araştırmak, bilgi sahibi olmak için de en güzel dönemdir. Ev kiralamak, ev satmak, annenize hediyeler almak, evinizin iletişim eksiklerini tamamlamak, evinizin elektroniklerini yenilemek için de uygun olacaktır.

8 Haziran Cumartesi

Ay 23.44'e kadar Aslan burcunda seyahat etmeye devam edecek, akabinde Başak burcuna geçiş yapacak. Güneş ile Neptün arasında sert bir görünüm meydana gelecek. 5 gün etkili. Fiziksel olarak yorgun ve isteksiz hissedebilirsiniz. Ruh haliniz pek neşeli olmayabilir, oturduğunuz yerden hayallere dalmak ve hiçbir şey yapmadan bu süreci yaşamak isteyebilirsiniz. Başkaları ile çatışmaya girmek istemezsiniz, size dıştan gelen etkilere tam olarak nasıl yanıt verdiğiniz de çok belirgin olmaz. Akıl karışıklığı ve isteksizlik bu transitin en göze çarpan etkilerindendir. Bugün sahip olduğunuz hedefler, beklentilerle, yapmanız gereken şeyler arasında bir ikilem olabilir ya da gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Bugün özellikle aldanmalara, aldatılmalara, kandırılmalara karşı dikkatli olunmasında yarar vardır. Kendimizi kurban edebileceğimiz koşullar söz konusu olabilir, kendimizi gereksiz yere feda edebiliriz. Özellikle sezgilerinize çok güvenin, rüyalarınızın ne sembolize ettiğine dikkat edin, evrenin, yaşamın sunacağı işaretleri iyi yakalamaya bakın. Yaşam hedeflerinizi, kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere, karmaşalara düşülebilir. Bugünler kariyerinizi ilgilendiren konularda majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun değildir. Denizlere açılmak, deniz yolculuklarına, yaşamın gerçeklerinden kaçmaya çok daha eğilimli oluruz. Alerjiler, zehirlenmeler, ishal gibi durumlar da meydana gelebilir.

9 Haziran Pazar

Ay tüm gün Başak burcunda seyahat edecek. Venüs bugün itibari ile İkizler burcuna geçiş yapacak ve 3 Temmuz'a kadar bu burçta seyahat edecek. Edebi çalışmalar için güzel bir hazırlık ve planlama dönemi olabilir, zihninizde nasıl yazacağınızı gayet güzel bir biçimde planlayabilirsiniz, ancak bazen yazmaktan çok anlatmak daha cazip gelebilir. Bu dönem kurulacak ilişkiler, Boğa döneminde olduğu gibi kalıcı, istikrarlı, güvenilir değil aksine yüzeysel ve pek de derine inilmek istenmeyecek ilişkiler olabilir. Duygusal sorumluluklardan kaçan kişilerle çok daha fazla karşılaşabiliriz. Eğer bu dönem birini elde etmek, birini etkilemek istiyorsanız zekanızı ön plana çıkarmanız gerek. Veya tam tersi olarak, bu dönem fiziksel beğenilerden çok insanların zekasına karşı hayranlık duyabilir, zekalarına aşık olabilirsiniz. Ya da karşınızdaki kişinin merak duygusunu sürekli canlı tutmanın bir yolunu bulmanız gerek açıkçası. Bu dönemin belki de en iyi taraflarından biri, ilişkilerde objektif ve tarafsız olmak çok daha kolay olacaktır. Bu yüzden mevcut ilişkilerdeki sorunlar daha kolay, akıl yolu ile çözümlenebilir. Pek tabii ilgi alanlarımız, hoşlandığımız konular, sevdiğimiz şeylerde çok kalıcı olmayabilir veya çok çabuk fikir değiştirebiliriz. Bugün yapmaktan keyif aldığımız konuları ertesi gün hiç yapmak istemeyebiliriz mesela. Bunu birilerini beğenirken de yapabiliriz. Birini çok beğenebilir ama ertesi gün o kadar heyecan duymayabiliriz. Bu yüzden ikili ilişkilerde tutulması zor sözler vermemeye dikkat etmekte fayda var. Birden fazla kişiye aynı süreçte ilgi duyabiliriz. Yine özel hayatımızda biraz daha özgür olmak isteyeceğimiz, hesap vermek istemeyeceğimiz, özgürlük alanlarımızı belki biraz daha genişletme arzusunda olacağımız bir süreç bekliyor bizleri. Bu dönem sosyal olmak, arkadaşlarla takılmak, yeni insanlar tanımak, insanlar hakkında bilgi toplamak, dedikodudan çok daha fazla keyif almak, seyahatlere çıkmak, hobimiz olan bir konuda eğitim almaya başlamak, her türlü reklam-tanıtım-halkla ilişkiler faaliyetleri için de en uygun süreçtir. Bedenimizi genç gösterecek uygulamalardan daha fazla faydalanmak, cilt bakımları yaptırmak, yeni kremler denemek, el parmak ve tırnak bakımına daha çok özen göstermek, nail artlar, french ojeler yaptırmak, kalıcı ojeler yaptırmak, detokslar yapmak, gitar veya piyano kurslarına başlamak, yeni besteler yapmak, şarkı sözleri yazmak için en güzel süreçtir. Paranızı bu dönem daha çok kitaplara, eğitimlere, yolculuklara, entelektüel zevklerinize harcayabilirsiniz.

10 Haziran Pazartesi

Ay 14.01 ile 02.08 arası Başak burcunda boşlukta olacak, akabinde Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş ile Jüpiter sert etkileşimi var ve 6 gün kadar etkili olacak. Aşırı yemek yemek, aşırı içmek, aşırı kumar, aşırı alışveriş… Dikkat edin. Egoyu şişiren bir durum da yaratabilir, gereksiz kibir ve ukalalıktan kaçının hafta başına kadar, dikkatli olun. Her türlü konuyu abartmaya eğilimli olabilir, rahatlıkla yoldan çıkabilirsiniz. Tembelliğe eğilim artabilir, her işin kolayına kaçabilirsiniz. Gerçeklerden kaçabilecek derecede üzerinize bir iyimserlik çökebilir. İllegal olan her türlü konudan uzak durun. Yurt dışı ile ilgili konularda sorunlar meydana gelebilir. Kendi şansınıza gereksiz yere çok fazla güvenebilir, gereksiz yere riskler alabilirsiniz ve bu yüzden zarar görebilirsiniz. Hayatınızı tehlikeye atacak girişimler, ekstrem sporlar için hiç uygun bir gün değildir. Her türlü konuda beklenti düzeyiniz aşırı yüksek olabilir, beklentilerinizi normal seviyeye çekmeye özen gösterin. Maddi anlamda girişimler için hiç uygun bir zaman değildir. Yatırımlar için de geçerlidir. Terfi için görüşmeler yapmak, zam istemek için de uygun bir dönem değildir. Maddi anlamda müsrifçe harcamalar yapmaya çok daha fazla eğilimli olabilirsiniz. Paranızı israf etmeyin.

13 Haziran Perşembe

Ay 06.02 itibari ile Akrep burcuna geçiş yapıyor. Mars ile Neptün arasında 10 gün boyunca destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Oldukça sezgisel, şairane, içe dönmeye müsait, romantik ve hiçbir şeyi ciddiye almak istemeyeceğiniz bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Rüyalar, metafizik ve spiritüal konular ön plana çıkabilir. Önsezileriniz ve sezgileriniz çok güçlü olacağı için başkalarının duygularını sezmek, düşüncelerini anlamak daha kolay olabilir. Paranıza dikkat etmelisiniz, unutkanlık veya dikkatsizlik yüzünden cüzdanı unutma, parayı düşürme ve kayıplar olabilir, yanılsamalar, kör noktalarımız olabileceği için ciddi ve somut kararları daha sonraya bırakmak akıllıca olacaktır. Su ve denizle ilgili konulara yönelebilirsiniz, su kayağı yapabilir, sörf yapabilir, bu konularda eğitim alabilirsiniz mesela. Sinema, fotoğrafçılık, sahne ile ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Bugün spora başlamak için de aslında idealdir, özellikle gösteriş için kas yapmak gibi bir niyetiniz var ise. Derneklerde, sosyal kulüplerde aktif görevler almak için de harika bir zamandır, yardıma muhtaç, destek bekleyen kişilere yardım etmek için de. Demir takviyesi ve kanı güçlendiren yiyecekler alınmasında yarar vardır.

14 Haziran Cuma

Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. 21.45 ile 11.02 arası boşlukta olacak, akabinde Yay burcuna geçecek. Mars ve Satürn arasında 6 gün sürecek sert bir etkileşim meydana gelecek. Cesaret gerektiren işlerde başarılı olmak zorlaşır, gücümüz kısıtlanır, kendimizi yeterince iyi bir şekilde ortaya koyamayabiliriz. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir. Girişimlerimiz engellenebilir, cesaretimiz kırılabilir, hevesimizi kaçırabilirler, moralimizi bozabilirler. Yeni iş girişimleri için, ikna gerektiren durumlar için pek de uygun değildir. Taleplerimiz reddedilebilir. Enteresan, katı kurallarla karşılaşabiliriz, kendimizi disipline etmemiz gerektiren konularla yüzleşebiliriz. Enerjimiz çok düşebilir, hareket etmekte zorlanabilir, tembelliğe eğilim gösterebiliriz. Bugün balkon düzenlemek, çiçek ekmek, bahçe ve toprak işleri ile uğraşmak için harikadır. Cinsel anlamda sorunlar meydana gelebilir, cinsel korkular, endişeler yaşanabilir. Engelli koşuda olmak gibidir bugünler, başarı ancak çok ama çok çalışmak sayesinde gelir. Düşman kazanabiliriz veya düşmanca davranışlarla karşılaşabiliriz. İş hayatında özellikle patronlarla sorunlar meydana gelebilir, önemli istekleriniz, taleplerinizi bugünlerde dile getirmeyin. İş ortamında rekabet ederken problemlerle karşılaşabilirsiniz. Sportif faaliyetler için iyi değildir, kazalar, sakatlıklar oluşabilir. Kendinizi çok yormayın spor yaparken ve riskli hareketlerden kaçının. Bol bol dinlenmek ve ruhu rahatlatmakta yarar vardır. Kazalara, bir şeyleri kırıp dökmeye eğilim oluşur. Özellikle kavgalı ortamlardan uzak durun, birileri ile tartışırken elinizdekileri sağa sola fırlatmayın. Kesici, delici, her türlü ateşli silah ve aletlerle oynamak, kullanmak tehlikelidir. Tansiyon, kan ile ilgili rahatsızlıklar, isilik, kurdeşen, iltihap gibi sağlık sorunları meydana gelebilir, dişler ve kemikler kırılgandır.

15 Haziran Cumartesi

Ay 11.02 itibari ile Yay burcunda seyahat etmeye başlayacak. Merkür ile Satürn arasında 6 gün etkili sert bir görünüm meydana gelecek. Bugünlerde bardağın boş tarafından bakmaya daha eğilimli oluruz, beklenen haberler genel anlamda olumsuz olabilir. İletişimin su gibi aktığı bir gün diyemeyiz, aksine pek de sohbet etmeyi sevmeyen kişilerle bir araya gelmek durumunda kalabiliriz. Toplantılar sıkıcı geçebilir. İmzalı işler, kontratlar bozulabilir. Zihin bugün endişeli ve karamsar olabilir, kaygı düzeyiniz yükselebilir. Özellikle zihnen bir şeyleri beğenmekte zorlanabilir, her şeye kulp takabilirsiniz. Hesapçı ve çıkarcı düşünceler ve davranışlar sizi zora sokabilir. Ciddi anlaşma ve iletişim problemleri ile uğraşmanız gerekebilir. Ağır çalışma koşulları altında olabilirsiniz ve yoğun bir zihinsel çaba sarf ediyor olabilirsiniz. Başkalarıyla iletişim kısıtlı olabilir. Karşılaştığınız kişiler üzerinde tavrınız, sözleriniz ve düşüncelerinizle biraz soğuk ve uzak ancak sağlam bir intiba bırakabilirsiniz. Düşüncelerinize ve planlarınıza yönelik gelebilecek eleştirilere sıcak bakmayabilirsiniz. Dar görüşlü ve taviz vermez bir tavır takınabilirsiniz veya böyle bir tutum takınan kişilerle karşılaşabilirsiniz. Günlük hayat içerisindeki düzen bazen sekteye uğrayabilir ve planlar ertelenebilir.

16 Haziran Pazar

Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek. Merkür ile Neptün arasında 6 gün boyunca destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Düşüncelerinizi karmaşıklığa düşmeden net bir biçimde ifade etmek zorlaşabilir. Açık ve net bir iletişim kurmak için çaba göstermek mümkün. Yanlış anlaşılmaya ve yanılgılara düşmemek için ekstra dikkat harcamak gerekebilir. Diğer yandan dalgın ve dikkatsiz hareket ederseniz eşya kayıplarına, unutkanlıklara kapılmak ve yolda yanlış yöne gitmek de mümkün. Bugün kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz yüksektir, bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okunmasında yarar vardır. Sizlere sunulan, anlatılan, vaat edilen konuların aslını astarını kontrol etmeden hemen inanıp atlamayın. Bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Bankada, internette vb. noktalarda şifre unutmaları, şifrenizin kontrol dışı değişimi gibi durumlar söz konusu olabilir. Önemli imza gerektiren durumlar için birkaç gün beklemekte yarar vardır.

17 Haziran Pazartesi

25 DERECE YAY BURCUNDA DOLUNAY

Yay burcunda Jüpiter etkili bir Dolunay’ın gerçekleşeceği bu dönem umutlar ve fırsatları yakalama arzusu ile dolu olduğumuzu gösteriyor. Yay burcunun sembolize ettiği yolculuklar, yurt dışı konuları, akademik eğitimler, yabancılarla iletişim, hukuki işler, basın ve yayın işleri gibi alanlarda bu dönemde kararlı bir biçimde hedeflerimize odaklı bir enerjiyle hareket edebiliriz. Bu Dolunay zamanı Venüs de İkizler burcunda ve Güneş ile beraber duruyor. Oldukça sosyal arkadaşlarla grup aktiviteleri ve zihinsel projelerle dolu olacağımız bir dönem. Topluluklarla yapacağınız eğitimler yolculuklar satış ve pazarlama işleri bu zamanda aktif olacağınız alanlardır. Bilgi, kültürel ve entelektüel anlamda çok önem verdiğimiz bir tema olacaktır. Yaratıcı zihinsel çözümler bulacağımız, esnek düşünerek alternatifleri göreceğimiz ve doğru etik ve ahlaki anlamda hangi bilgiyi nasıl paylaşacağımızı düşünerek doğru karar almayı deneyimleyeceğimiz bir süreç olacaktır. İlişkilere de esnek bakmalı, rasyonel, objektif ve çözüme yönelik tutum takınmalıyız. Bu Dolunay’ın iyimser neşeli ve eğlenceli havasından yararlanmak çok akıllıca olacaktır.

19 Haziran Çarşamba

Ay 13.18 ile 04.00 arasında Oğlak burcunda boşlukta olacak, akabinde Kova burcuna geçiş yapacak. Merkür ile Plüton arasında 4 gün sürecek olan sert bir görünüm meydana gelecek. Kendinizi sadece bilgiyle savunabileceğiniz bir gün. Gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku ve hırs oluşabilir içinizde, dikkatli olunması gereken bir gün. Çok fazla eleştiri alabileceğiniz veya çok fazla eleştiri yapabileceğiniz bir gün, ama dikkat edin ve sözlerinizle kalp kırmayın. Bugün oküler konulara eğilim artabilir, büyü, maji gibi konular hakkında araştırmalar yapılabilir. Günlük sohbetler cinsel içerikli olabilir, cinsel içerikli ürünler satın alabilirsiniz. Fantezi oyuncakları, kondom, kayganlaştırıcı vb. Yaşamınızda gerçekleri öğrenmeye karşı adeta takıntılı bir tavra bürünebilirsiniz. Paranoyalara karşı dikkatli olun, gereksiz kıskançlıklardan kaçının. Resmi işlerinizi hallederken, resmi makamlarda iletişim kuracağınız kimselere karşı daha yapıcı ve nazik davranmaya çalışın. Bugün diğer insanlarla iletişimi zorlamak, baskıcı iletişim kurmak başınıza daha çok iş açmanıza yardımcı olur sadece. Projelerinizi, fikirlerinizi kimselerle paylaşmamaya özen gösterin, bilgi hırsızlıkları gündeme gelebilir. İnternet üzerinden alışveriş yaparken dikkat edin, güvenmediğiniz sitelerden alışverişler yapmayın.

20 Haziran Perşembe

04.00 itibari ile Ay Kova burcuna geçiş yapacak. Mars ile Plüton arasında 10 gün boyunca gergin bir görünüm oluşacak. Güç savaşları, egosantrik davranışlar, çıkar çatışmaları olabilir. Aşırı baskıcı ve komutan edasında davranmak, emirler vermek ve dediğim dedik bir tavır sergilemek ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Bazen siz istediğiniz kadar sakin ve ete süte dokunmadan durun çevrenizden biri bu davranışları sergileyerek canınızı sıkabilir. Kaba, hoyrat ve kavgacı tavırları olan kişilerden uzak durmayı tercih ediniz. Risk taşıyan, kanuni olmayan, başınıza iş açabilecek birlikteliklere, çatışmalara ve güç savaşlarına girmemek veya böyle kimselere bulaşmamak çok akıllıca olacaktır. Diğer yandan Satürn ile Güneş arasında yer alan destekleyici açı sayesinde iş hayatında, güçlü erkek figürleriyle, baba ve üzerinizde otoritesi olan kişilere akıl danışabilir, gerçekçi, ayağı yere basan, somut ve objektif fikir almak isteyebilirsiniz. Ateşli, kesici, delici her türlü alet ve silahlarla oynamamak en iyisidir. İçtiğiniz sigaraları iyice söndürdüğünüzden emin olun, yangınlar çıkmasın. Bugünler son derece acımasız ve rekabetçi olabiliriz. Karanlık, tenha sokaklarda yürümemeye özen gösterin, gece tek başınıza dolaşmayın sokaklarda, hırsızlık ve cinsel suçlarda artışlar meydana gelebilir bugünlerde. Büyü, kara büyü vb. karanlık enerji ve karanlık çalışmalardan kaçınmakta yarar vardır. Bu tarz konulara eğilim artabilir. Bugün dansa başlamak, dans eğitimi almak, dövüş sanatları konusunda eğitime başlamak için de harika zamanlardır. Başka insanları, kendi istek ve hedefleriniz için kullanmamalı veya zorlamamalısınız. Özellikle trafikte araç kullanırken dikkatli olmalı, hız sınırı aşılmamalıdır, kaza riski ve tehlikesi çok yüksek zamanlardır. Cinsel anlamda libidomuz çok yüksek olabilir, rastgele cinsel ilişkilere çekilebiliriz, korunmayı lütfen ihmal etmeyin. Genital bölge bugünlerde ekstra hassastır, bakımına ekstra özen gösterilmesinde yarar vardır.

21 Haziran Cuma

Ay tüm gün Kova burcunda seyahat edecek. Bugün itibari ile Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapıyor. 21 Haziran itibari ile Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve resmi olarak kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi başlamış olacak. Ailenizle ve sevdiklerinizle olmak, aşina olduklarınız ve sizi mutlu eden yakın çevrenizde güven bulmak, evinizle ilgilenmek, ailenizi ön plana almak için güzel bir süreç olacak. Bu dönemde ev işleri ile ilgilenmek, yuva kurmak, çocuklarla ilgilenmek, çocuk bakmak, sevdiklerinize, ebeveynlerinize, aile büyüklerinize bakım ve ilgi göstermek ve tatil yapmak için ideal bir zamandır. Evinizi değiştirebilir, ev alabilir, evinizi satabilir, toprak alım satım işleriniz gündeme gelebilir, kısacası gayrimenkul ile ilgili konulara yönelebilirsiniz. Yine bu süreçte birikim yapmak, para biriktirmeye başlamak ya da belki bir şeylerin koleksiyonunu yapmak için de harika bir dönemdir. Yazın başlangıcı ile birlikte artık tatil organizasyonları yapmak, ailenizle tatile gitmek ya da kendinizi aile gibi hissettiğiniz kimselerle tatile gitmek için de harikadır. Yengeç sürecinde, aidiyet duygusu ön plana çıkar. Kendinizi ait hissetmediğiniz mekanlarda, ortamlarda bulunmayı pek de istemeyeceksiniz belli ki. Güvenlikle ilgili konular da yine ön planda olacaktır. Güvenlik konuları ile yakından ilgilenebilirsiniz. Evinize, arabanıza alarm sistemleri taktırabilirsiniz mesela. Yengeç bereketli burçlardan biridir, bu yüzden bu süreçte yatırımlarınızın karşılığını fazlası ile alabilirsiniz. Ve doğurganlığı temsil eder, bu bir aylık süreçte hamile kalmak isteyenlerin işleri çok daha kolay olacaktır. Yengeç geçmişle, tarihle, eskilerle çok ilgilidir. Bu yüzden tam da bu bir aylık dönemde eski konular, eski arkadaşlar, eski fotoğraflar, eski çocukluk günlerinizi geçirdiğiniz yerler, anılarınızı hatırlatacak temalarla sıkça karşılaşabilirsiniz. Ya da bu dönem, aile geçmişinizi araştırmak, köklerinizi araştırmak, soy ağacınızı çıkarmak, aile büyüklerinizle daha çok bir araya gelmek için de en ideal dönemdir. Tabii bu süreçte güvenlik alanlarından çıkmak, kendinizle ilgili değişimler yapmak pek de kolay olmayabilir psikolojik açıdan özellikle. Ve pek tabii Yengeç, beslemek, büyütmekle de çok ilişkilidir. Bu bir aylık dönemde ne yazık ki mutfakta daha çok zaman geçireceğiz, birbirinden lezzetli yemeklere hayır demek çok kolay olmayacaktır. Bu bir ay biraz kilo alabiliriz şimdiden söyleyeyim. Yemek ve gıda sektörüne giriş yapmak isterseniz eğer bu bir aylık dönemi kullanabilirsiniz arkadaşlar.

22 Haziran Cumartesi

Ay 16.01 itibari ile Balık burcuna geçiş yapacak. Bugün itibari ile Neptün geri (Retro) hareketine başlıyor ve 29 Kasım'a kadar da devam edecek. Gerçeklerle hayallerin sentezi iyi yaşanmalı. Hayaller Paris gerçekler Bayrampaşa durumu olmasın sonra. Belli ki hayal gücümüz epey güçlü bir şekilde çalışacak, içe dönerek belki de o sezgi ve ilhamın gelmesini bekleyerek ya da biraz inzivaya çekilerek içsel benliğimizle irtibat kurup yaratıcı çalışmalar yapacağız. Ama dikkat edin, fazla da içe dönüp kaybolmayın. Fiziksel dünyanın ihtiyaçlarını, sorumluluklarını, görevlerini de unutmayın! Kendinizi bir şeylere adarken bunun size gerçekte ne kadar faydası olduğunu iyice düşünüp tartın. Kendinizi adadığınız Süpermen gibi tüm dünyayı kurtarmaya çalışırken kendinizden vazgeçmeyin. Aşırı duyarlı ve hassas olabilirsiniz bu süreçte. Satürn ile her defasında zor bir etkileşimde olacağından dolayı, hayatınızda olan sorunların çözümü için gerçek adımlar atabilirsiniz. Neptün ileri giderken, gerçek ve somut adımlar atmak biraz daha zordur, ama geri giderken bir anda uykudan uyanır gibi bir moda geçip gerçek sorunun ve problemin ne olduğu ile ilgili tespitler yapmanız çok daha kolay olur. Bağımlı kişilerden, psikolojik olarak bağımlı kişilerden, uyuşturucu, uyarıcı maddeler kullanan kişilerden kendinizi koruyun. Depresyonunuzu tedavi edebilir, destek alabilirsiniz bu süreçte. Alerjiler artabilir, gıda alerjileriniz türeyebilir, ilaçların yan etkileri daha çok etki edebilir.

23 Haziran Pazar

Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Venüs ile Jüpiter arasında sert bir görünüm meydana gelecek, 6 gün sürecek. Sevgi çok yetmeyebilir, daha çok sevilmek, daha çok gözde olmak, ilgiyi üzerinizde görmek isteyebilirsiniz. Tensel zevklere düşkünlük artabilir. Şekerli gıdaları canınız daha çok çekebilir, yeme ve içme biraz abartılabilir. Aşk konusunda, duygusal meselelerde abartılı davranışlar sergileyebilir, her türlü konuyu abartabilirsiniz. Lüks ve pahalı alışverişler yapabilir, değerli ürünler hediye edebilir veya alabilirsiniz. Bugün harcamalarınız çok müsrifçe olabilir. Yapacağınız alışverişlerde daha parlak ve canlı renkleri tercih edebilirsiniz. Bugün çalışan olarak yöneticilerinizi, partnerinizi memnun etmek çok kolay olmayabilir. Güzelleşmek için atacağınız adımlardan çok memnun kalmayabilirsiniz.

24 Haziran Pazartesi

Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Venüs ile Neptün arasında 5 gün sürecek olan zorlayıcı bir görünüm meydana gelecek. Gizli, saklı ilişkilere çekilebilirsiniz, belki de çevrenizdeki insanların onaylamayacağı ilişkiler olabilir. Uyuşturucu, uyarıcı, kumar gibi bağımlılıkları olan kişilerden lütfen çok uzak durun. Aldatma ve aldatılma oranının en çok arttığı dönemdir. İlişkilerde kusurları ve hataları görmezden gelmeye eğilimli olabilirsiniz, yanılmaya ve kandırılmaya daha açık olabilirsiniz. Sağlık olarak, boğaz, böbrek ve üreme organlarına dikkat etmelisiniz. İlaç kullanımında dikkatli olun, ilaçların yan etkileri kendini daha güçlü bir şekilde gösterebilir. Özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun bir zaman değildir, objektif olmak neredeyse imkansız hale gelir. Yaratıcılık potansiyelinizi kullanmak ve ortaya dökmek için çaba gösteriyor olabilirsiniz. Ciddi sonuçlar doğurabilecek konulara ve tartışmalara girmemek doğru olabilir, çünkü yanlış kararlar almak olası. İlişkilerde gerçekçi olmayan beklentilere girmek mümkün. Vereceğiniz sözleri düşünerek vermekte fayda var, sonradan tutamayacağımız sözler vermek iyi olmayacaktır. Bu arada size verilmiş bazı sözlerin de tutulmadığını görebilirsiniz. Hayal kırıklığı ve yanıldığınızı hissetmek bu transitin en kötü etkisi olabilir. Bazen böyle yüzleşmek istemediğimiz bir durumla istemeden karşı karşıya kalabiliriz. Hayalci, dalgın ve çok ciddi konulara dalmak istemeyeceğiniz bir gün olabilir.

27 Haziran Perşembe

Ay 09.51 ile 15.31 arasında Koç burcunda boşlukta olacak, akabinde Boğa burcuna geçiş yapacak. Merkür bugün itibari ile Aslan burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi geri hareketi derken 28 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Aslan burcuna geçişi ile zihnimiz daha çözüm odaklı, daha yaratıcı, eğlenceli, hızlı bir şekilde çalışmaya başlayacak. Zihin biraz daha benmerkezci bir şekilde çalışmaya başlar, kişisel çıkarlar, zevkler önceliklendirilir. Krizler yaratıcı, eğlenceli fikir ve düşüncelerle çözülmeye başlar. Düşünceler, fikirler, samimi, sıcak, spontane, strateji yapmadan oldukça doğal bir şekilde ifade edilir. Aşırı bencilce düşünceler ve sürekli ben haklıyım, sadece benim dediğim doğru şeklinde ifadeler büyük sıkıntı yaratır. Sadece kendi fikirlerinizi duyar sadece kendi fikirlerinizin doğrultusunda yaşamaya kalkarsanız eğer ilişkileriniz zedelenebilir, bu da olası en kötü gölge yönüdür. Merkür'ün Aslan burcuna geçişi ile birlikte “sen benim kim olduğumu biliyor musun” tadında çıkışlara çokça şahit olabiliriz. Fikirler sabitlenir, kendi doğrumuzu bir başkasına dayatmaya çalışabiliriz, buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Merkür Aslan burcunda iken dikkat çekmek, alkış almak, puan toplamak için oldukça iddialı fikirler atabiliriz ortaya. Eleştiriye biraz kapalı bir dönemden geçeceğiz, bu yüzden siz de başkalarını pek eleştirmeyin. Ukalalık eden ve ben bilirim diyen egosu yüksek kişilerle karşılaşabilirsiniz. Bu konumda Merkür gururu ve gurur kırılmasını ön plana çıkaracağı için sözlerinizde karşınızdakini kıracak şeylerden sakının ve hassasiyete önem verin. Karşınızdakinin yeteneklerini takdir edin, yaptıklarına minnet duyduğunuzu açıklayın. Nükteli ve neşeli konuşmalarla çok çabuk yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Tiyatro, sahne, yaratıcılıkla ilgili bir şeylerin eğitimine başlamak için şahane bir dönemdir. Çocuklarla ilgili işlere girişmek, onlara öğretmenlik yapmak, yeni bir şeyler öğretmek için de harikadır. Organizasyonlar yapmak, şirket açmak, organizasyon şirketi açmak, eğlence yeri açmak için de muhteşemdir. Bu dönem öğretmenler, danışmanlar, koçluk yapan kişiler için oldukça verimli geçecektir. Çocuklarla ve gençlerle birçok eğlenceli oyun, aktivite, sanatsal ve eğitsel faaliyet yapmak için bulunmaz fırsatlar içeren bir dönemdeyiz.