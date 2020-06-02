Haziran ayında Ay’ın boşlukta olduğu günlere dikkat!

Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar bir nevi boş işler zamanıdır. Çünkü Ay boşlukta olduğunda duraklama dönemine girilir. Her türlü işler askıda ve havada kalır. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri not almalısınız. İşte Haziran ayının Ay boşlukta takvimi...

Ay’ın boşlukta olması demek, Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiç bir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar.

Yeni bir işe veya projeye veya ilişkiye başlamak için hiç uygun değildir, girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır çünkü. Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir.

Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğa dikkat.

Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz, ana esas konulardan uzaklaşabiliriz, dikkatimiz dağılır sürekli. Elinizdeki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin. Bu zamanlar uyku ile uyanıklık arasında gibidir ruh hali. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında, rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın.

Önünüze bakın, hazırlık yapın, İhtiyaçlarınızı tespit edin, planlar yapın ve Ay boşluktan çıkınca harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, işe dişe dokunmayan işler yapın, boş işler zamanıdır. Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda Haziran ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihler kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim ;)

2 Haziran 13:39 ile 19:05 arası Ay, 26. derece Terazi burcunda boşlukta.

4 Haziran 14:36 ile 20:16 arası Ay, 26. derece Akrep burcunda boşlukta.

6 Haziran 07:10 ile 22:44 arası Ay, 20. derece Yay burcunda boşlukta.

8 Haziran 21:05 ile 9 Haziran 03:53 arası Ay, 26. derece Oğlak burcunda boşlukta.

10 Haziran 17:34 ile 11 Haziran 12:31 arası Ay, 20. derece Kova burcunda boşlukta.

13 Haziran 15:44 ile 14 Haziran 00:02 arası Ay, 25. derece Balık burcunda boşlukta.

16 Haziran 03:49 ile 12:35 arası Ay, 25. derece Koç burcunda boşlukta.

18 Haziran 15:02 ile 23:59 arası Ay, 25. derece Boğa burcunda boşlukta.

21 Haziran 00:47 ile 09:01 arası Ay, 25. derece İkizler burcunda boşlukta.

23 Haziran 10:20 ile 15:33 arası Ay, 27. derece Yengeç burcunda boşlukta.

24 Haziran 08:34 ile 20:04 arası Ay, 9. derece Aslan burcunda boşlukta.

27 Haziran 23:01 ile 02:16 arası Ay, 29. derece Başak burcunda boşlukta.

29 Haziran 16:01 ile 30 Haziran 01:47 arası Ay, 24. derece Terazi burcunda boşlukta.