Haziran ayında bu saatlere dikkat!

Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar bir nevi boş işler zamanıdır. Çünkü Ay boşlukta olduğunda duraklama dönemine girilir. Her türlü işler askıda ve havada kalır. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri not almalısınız. İşte Haziran ayının Ay boşlukta takvimi...

Ay’ın boşlukta olması demek; Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiç bir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar.

Yeni hiç bir işe, projeye veya ilişkiye başlamak için uygun değildir. Girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır çünkü. Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir.

Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğa dikkat!

Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz. Ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz. Ana, esas konulardan uzaklaşabiliriz, dikkatimiz dağılır sürekli. Elinizdeki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin.

Bu zamanlar uyku ile uyanıklık arasında gibidir ruh hali. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı. Diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın.

Önünüze bakın, hazırlık yapın, İhtiyaçlarınızı tespit edin. Planlar yapın. Ay boşluktan çıkınca da harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, dişe dokunmayan işler yapın. Çünkü boş işler zamanıdır. Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda Nisan ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihler kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim ;))

2 Haziran 01:52 ile 14:47 arasında Ay Boğa burcunda boşlukta

4 Haziran 18:41 ile 19:16 arasında Ay İkizler burcunda boşlukta

6 Haziran 17:10 ile 22:15 arasında Ay Yengeç burcunda boşlukta

9 Haziran 00:23 ile 00:44 arasında Ay Aslan burcunda boşlukta

10 Haziran 15:01 ile 11 Haziran 03:28 arasında Ay Başak burcunda boşlukta

12 Haziran 18:15 ile 13 Haziran 07:00 arasında Ay Terazi burcunda boşlukta

14 Haziran 22:45 ile 15 Haziran 12:00 arasında Ay Akrep burcunda boşlukta

17 Haziran 11:30 ile 19:13 arasında Ay Yay burcunda boşlukta

19 Haziran 14:18 ile 20 Haziran 05:00 arasında Ay Oğlak burcunda boşlukta

21 Haziran 17:01 ile 22 Haziran 17:00 arasında Ay Kova burcunda boşlukta

25 Haziran 02:10 ile 05:37 arasında Ay Balık burcunda boşlukta

27 Haziran 10:51 ile 16:30 arasında Ay Koç burcunda boşlukta

29 Haziran 21:38 ile 30 Haziran 00:05 arasında Ay Boğa burcunda boşlukta