Hepimizin hayatı renkleniyor!

Güneş bugün (21 Temmuz) itibari ile artık Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Dönemin en sıcak günleri bu zamanda başlamış olur. Aslan burcu aşkı, tutkuyu, sevdiğine sahip olmayı, sadakati ve romantizmi temsil eder.

Güneş bugün itibari ile artık Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Krallar ve Kraliçeleri hatırlatan, soylu ve asil bir havası olan bu burca Güneş girdiğinde yazın en sıcak günleri de başlamış olur.

Eğlenmek, gezmek, seyahat etmek, aşk yaşamak, yaratıcılığınızı ortaya koymak, çocuklarla vakit geçirmek, kurslara ve hobilere ağırlık vermek kısacası hayattan keyif almak için en ideal zamandır. Aslan aynı zamanda aşkı, tutkuyu, sevdiğine sahip olmayı, sadakati ve romantizmi temsil eder. Ancak Aslan burcundaki romantizm peri masallarındaki gibi sonunda prensin prensesi bulduğu ve sonsuza kadar kmutlu yaşadıkları bir hikayenin özlemi gibidir. Bu nedenle bu dönemde evlilikler, düğünler, nişanlar artar. Davetler, organizasyonlar, gösteriler ve konserlerin biri biter biri başlar. Aslan aynı zamanda spekülatif yatırım araçlarını temsil eden konuları ve kişileri de yönetir bu nedenle Güneş Aslan'a geçince bu alanda da hareketlilik olur ve yatırım borsa kur, döviz ve altın gibi konular gündeme gelir. Siz de bu süreçte kendinizi daha çekici kılmak için neler yapabilirsiniz düşünebilirsiniz. Fark yaratabileceğiniz özelliklerinizi öne çıkarmayı deneyin. Kendinize özen ve bakım gösterin. Kendine güvenen, gururlu, karizmatik ve kalbinizi hoplatan biri ile karşılaşabilirsiniz. Yaz aşkı için harika bir konumdur. Sanatçılar ve yaratıcılık gerektiren her türlü faaliyet için Aslan burcunun sıcak, samimi, sosyal, eğlenceli, debdebeli atmosferinden faydalanarak kendinizi fark edilir kılabilirsiniz.

Bu dönemde annelik, babalık yapmak ve çocuklarla bir arada vakit geçirmek önemlidir. Çocuklarınızla gurur duymak onların yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için etkinlikler ayarlamak iyi fikir. Aslan muhteşem organizasyon yeteneği olan bir burçtur. Çünkü insanları nasıl eğlendireceğini bilir. Şık ve lüks mekanlara, giysilere, eşyalara ilgi artar. Yeni eğlence yerleri, restoranlar, barlar ve gece kulüpleri açılabilir veya siz bu tür mekanlara daha çok gitmeye başlayabilirsiniz. Sıcak bir atmosfere hazır olun. Bu bir aylık süreçte hayatımız rengarenk olacak.