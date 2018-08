Her şey gecikmeli her şey askıda

Merhaba Arkadaşlar;

Yılın son Güneş tutulması 11 Ağustosta Aslan burcunda meydana gelecek. Bu tutulma Aslan – Kova aksının son tutulmaları. Son 2 senedir Güneş ve Ay tutulmaları Aslan ve Kova burçlarında meydana geldi, hepimizin hayatında Kalp – Zihin arasında mekik dokumamıza eden oldu, hayatımızın bir çok alanında. Şimdi bu tutulma ile son 2 senenin muhasebesini yapıp, son 2 senedir üzerinde uğraştığımız konuları sona erdireceğiz. Tutulma; Aslan burcunun 11. Derecesinde meydana gelecek ve parçalı bir tutulma olacak. Kuzey Avrupa ve Kuzey Asya'dan gözlemlenebilecek. Bu tutulma da başrol Merkür'ün. Bu yüzden tutulmaya Merküryen bir tutulma diyeceğiz. Tutulmaya Alterf ve Naos yıldızları eşlik

edecek. Jüpiter'in bu tutulmaya zorlayıcı bir açısı var. Tutulma aslan burcunun 2. Dekanında meydana gelecek. Sabian sembollerde ki karşılığını da yazının ilerleyen safhalarında anlatacağım. Ve tutulma süresi boyunca Merkür'ün Retro yani geri harekette olduğunu da unutmamak gerek. Şimdi meydana gelecek olan bu tutulmanın önce bireysel, sonra dünya

sonra Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olabilir buna göz atalım. Bunun için ASLAN burcunun neleri sembolize ettiğini iyi anlamamız gerekli.

Tutulmalar, o sene meydana gelecek olan olayların genel kalitesini anlamamız açısından önem taşımaktadır. Ay düğümleri ile bağlantılı olduklarından dolayı da kadersel gelişmelere işaret ederler. Tutulmaların etki süresi genel olarak tutulmanın kaç dakika sürdüğü ve nitelik bakımından hangi burçlar üzerinde olduğu ile alakalıdır. Ama genel olarak aslında tutulmalar

en güçlü etkilerini tutulmanın gerçekleştiği gün itibari ile (+/-15) içinde en güçlü etkilerini ortaya koyarlar. Aslan burcu astrolojide; Merkezde olmak, yaratıcılık, sevgi, otorite, sahnede olmak, ego, dramatik olmak, kendine güven, lüks, ihtişam, gösterişli, saçlar, eğlenceli işler, çocuklar, kumar, parlamak, dikkat çekmek, kişisel tatmin, organizasyon, sosyal, cömert olma, kibir, gösteriş budalası, gururlu, inatçı, risk alan, güç peşinde, gücü koruma peşinde, otoriter, kendini beğenmek, hep ön planda olma gayretinde, buyurgan, küstah, başkalarını yüreklendiren, içten, samimi, sıcak demek.

Dünya astrolojisinde ise; diktatörler, yöneticiler, liderler, oyuncular, ünlü kişiler, tiyatro, soylu kişiler, krallar, kraliçeler, altın, organizasyonlar, ağaçlık alanlar, eğlence yerleri, kumarhaneler, saraylar, parklar, ağaçlık yerler, gösterişli mekanlar, şölenler, dansçılar, dans, sahne performansları, kuaförler, altın, borsayı sembolize eder. Sağlık astrolojisinde ise; Kalp, omurga, üst mide ve sırt bölgesidir. Bu alanlarda çıkan her türlü rahatsızlığı sembolize eder.

Şimdi Aslan burcunda meydana gelecek tutulma ile birlikte elbette ki bir şekilde hepimiz daha fazla görünür olma gayretinde olacağız, merkezde olmak isteyecek, egolarımızı daha çok parlatma gayretinde olacağız. Tutulma zamanı risk almaya çok daha yatkın oluruz, enerjimiz gayet yerindedir, koşulları zorlamaya çalışabiliriz. Bu dönem kendi güven en yüksek noktadadır, her şeyi yapabilecek güce sahibizdir. Daha cesur davranırız, gösterişi, gösterişli, janjanlı, allı, pullu, eğlenceli

konulara daha çok çekiliriz. Tutulma zamanının en büyük hendikapı gururdur, aşırı gururlu davranışlar burnumuzdan kıl aldırmaz tavırlar zarara uğramamamıza neden olabilir. Tutulma zamanı özellikle kalp ve dolaşım rahatsızlıklarında artışlar meydana gelebilir. Özellikle kalbinde ritim problemleri olanlar bu tutulma zamanı daha dikkatli olmalarında yarar var.

Saçlarımıza şekil verme bakım yapma, saçlarımızla ilgilenme zamanı, kuaförlerinizden şimdiden randevunuzu alın derim. Yaratıcılık gerektiren işlerde başarı şansı çok yüksektir, hele ki ambalajlama kısmını abartıp satılması gereken ürünler çok daha hızlı bir şekilde satılır.

Tutulma zamanı, gösteri zamanıdır. Bu dönem konser, parti, gösteri, eylem gibi aktivitelere daha fazla zaman ayırabilir, bunlardan daha çok keyif alabilirsiniz. Kendimizi göstermek istediğimiz her alanda rahatlıkla sergileyebiliriz. Lükse olan düşkünlüğümüz, tembelliğe olan meylimiz artabilir, ee malum aslan yattığı yerden belli olur diye boşuna dememişler. Yalnız

bu tutulma zamanı kibir, fazla ego, aşırı hırs, baskıcı tavırlar ciddi zarar verebilir. Sevgiye ve ilgiye her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olacağı zamandır. Öyle ki, sevgiyi almak için dikkatleri üzerimizden çekmekten de pek geri kalmayacağız. Otoritemizi kurmak, kontrol etmek ve sözümüzü dinletmek isteyeceğiz çokça. Ya da başımıza gelen olayları fazlaca dramatize etme eğiliminde olabiliriz. Organizasyonlar yapabilir, etrafımızı organize edebiliriz. Olası yapacağımız organizasyonlarda oldukça eğlenceli olacaktır. Çocuklarla daha fazla ilgilenebilir, çocuk sahibi olmak isteyebilir,

çocuklarla ilgili araştırmalar yapabilir, var olan çocuklarımızın sorunları ile yakından ilgilenmemiz gerekebilir. Bu dönem kumara eğiliminiz artabilir, riskli aktiveler bize daha çekici gelebilir. Yeni iş kurmak isteyenler; kuaför dükkanları, estetik-bakım – güzellik merkezleri üzerinde yatırımlar yapabilirler. Bazılarımız sahne sanatlarına ilişkin eğitimler

alabiliriz. Etrafımızdaki insanları rahatlıkla coşturabilir, yapmak istedikleri konularında yüreklendirebilir, motive edebiliriz. Lüsk tüketim ihtiyacı bu tutulma ile biraz daha artacaktır. Değerli, pahalı, gösterişli şeyler daha çok ilgimizi çekecektir.

İlişkilerde ben-sen çatışması, kendi prensiplerimizi ve ideallerimizi ortaya koymak bakımından stres yaşanabilir. İlişkilerde karşımızdakinin istek ve duygularını göz ardı. etmemek gerekiyor. Duygu ve mantığın çatışması bu tutulmada özellikle ilişkilerde en çok öne çıkacak olan konulardır. Gururlu olmak, egoist tutumlar beğenilme arzusu takdir edilmek onaylanmak ve kabul görmek ihtiyacı ile hareket edebilir, veya böyle tutum sergileyen kişilerle karşılaşabiliriz. Yaratıcı enerjilerin yüksek olduğu bu dönemde beyin fırtınası yapmak ve geleceğe yönelik orijinal proje ve fikirleri açığa çıkaracak kararlar alınabilir. Kitlelerin dikkatini çekecek tanıtımlar veya ekip çalışmaları yapmak için kararlarınız olgunlaşabilir, bu dönemi bir araya

gelerek daha yenilikçi özgür yaratıcı olmak için kullanabiliriz. Şimdi bu tutulmanın başrolü MERKÜR demiştik fakat bu Merkür öyle uslu ve sakin bir Merkür değil ne yazık ki. Retro halde! Her şekilde bilgi, iletişim, eğitim, yeni fikirler, imzalar,

anlaşmalar, sözleşmeler, yeni elektronikler bir şekilde gündemimizde yoğun bir şekilde yer edecek amma velakin Merkür Retro yani geri harekette olduğundan, tüm yeni işleri, imza gerektiren konuları, anlaşmaları, elektronik aletleri almayı 20 Ağustostan sonraya bırakmalısınız. Tabii ki bu Retro Merkür, her türlü bilgi akışında aksaklıklar ve sorunları tutulma süresi

boyunca büyüyerek ortaya çıkartacaktır. Kendimizi yanlış ifade etmek, başkalarını doğru anlamamak, her şeyi sadece kendi merkezimizden görmeye çalışmak, sadece kendi haklılığımızda kalmak ciddi sorunlara neden olacaktır. Özellikle eğitimle ilgili ciddi sorunlarla boğuşulması gerekebilir. Yapacağınız tüm yazışmalarda ekstra dikkatli olunmasında fayda var.

Tutulmaya bir de Jüpiter dahil olacak. Jüpiter'in astrolojide temsil ettiği konular ise; ekonomi, adalet, yasa, eğitim, dini konular, şifacı, büyüteç, iyicil, din kurumları, din görevlileri, Hristiyanlar, abartıl, israf, diplomatik meslekler, uluslar arası ilişkiler, üniversite, felsefe, inançlarla ilgilidir. Bu konularla ilgili, Merkür Retro olduğu için; işlerin uzaması, hatalı iletişim, ego yüzünden zor duruma düşme, anlaşmalarda sözleşmelerde sıkıntılar söz konusu. Alınan kararlar uzun vadede geçerli ve tutarlı olmayacak, verilen sözlerin tutulması zor olacaktır. Bu tutulmada meydana gelen her türlü olay büyüyecek, sakız gibi uzayacak, sonuçlandırma zor olacaktır. Her şey olduğundan daha fazla abartılarak önümüze konacaktır. Laf kalabalıkları, gürültülü konuşmalar bizleri yorarken kibir ve küstahlıkla da karşılaşabiliriz. Felsefe- din gibi konularda abartılı tartışmalar, sonuca varılması zor durumlar. Fanatik düşünceler yüzünden zor duruma düşmeye işaret etmekte. Özellikle işin içinde Aslan olduğu için, yöneticiler, Ülke yöneticileri, idareciler, otoritelerde bunları daha çok gözlemleyebiliriz.

Sahne işleri yapanlarında ekstra dikkat etmesi gereken zamanlar, son dakika iptalleri, teknik sıkıntılar söz konusu olabilir. Aynı şekilde organizasyon işleri ile ilgilenenler içinde geçerli bu söylediklerim. İşin içinde Jüpiter'de olduğundan, çokça seyahat konuları da gündemimizde yer alacak ama Retro Merkür olduğundan aksaklıklar, ertelenmeler, havaalanlarında büyük rötarlar, bavulların karışması gibi durumlar söz konusu olabilir. Tutulmada Alterf ve Naos yıldızları eşlik edecek. Bu yıldızlar; gemi ile, gemicilikle, deniz seyahatleri, gemi ile yapıla ticaretle ilgilidir. Bu konularda önemli gelişmeler olabilir. Yine bu yıldızlar boğulma ile de ilgili. Bu yüzden yüzerken ederken dikkat edin, çok açılmayın. Ya da denizlerle ilgili, boğulmalarla ilgili çok haberlere rastlayabiliriz. Sabian sembollere göre ise de; 18 derece aslan (19) oyun oynamanın önemine vurgu

Hayatımızda oyunlar oynamaya ne kadar yer açarsak, yaratıcılığımız bir o kadar artacaktır. Bir şekilde yoğun iş hayatı- stres- ders çalışma- sorumluluklar altında ezilmeden ruhumuza iyi gelecek konulara da odaklanmalıyız. Tabii ki bir şekilde dengeyi bularak, aşırılıklara kaçmadan bunları yapmak gerekiyor.

Dünya ve Türkiye açısından değerlendirdiğimizde ise; Ay tutulması 18 derece Aslan burcunda meydana gelecek. 18. Derece Aslan burcunun 2. Dekkanı. 2. Dekan aslan burcunda ki tutulma, asiller ve büyük adamlar arasındaki anlaşmazlık demek. Aslan burcu “Merkez” olmakla ve üst düzey yönetici pozisyonundaki kimselere işaret eder. Yine bu tutulma sürecinde, sahne sanatlarında iş yapanlar, oyuncular, sanatçılar, şov dünyasının önemli isimleri ile ilgili çarpıcı haberler olabilir. Tiyatro, oyuncular ve Şov dünyasına ilişkin önemli haberler, gelişmeler olabilir. Bunların arasından özellikle kalp rahatsızlıkları olanların dikkat etmesi gerekir. Ani ölüm haberleri olabilir. Yeni liderler, yeni oluşumlar, heyecan verici isimler ön planda olacaktır. Siyasi arenada da her şey fazlası ile şova dönüşmeye başlayacaktır. Aslan burcu astrolojide “Çocuklar” ile sembolize edilir. Bu tutulma zamanı çocukların eğitimi, çocukların ihtiyaçları, çocuk yaşta kimseler, çocuklukla ilişkili belki biraz sert durumlar oluşabilir. Ya da çocuk doğumu, üremeye ilişkin konularda gündeme gelebilir

Aslan burcu eğlence sektörü demektir, eğlenceli her türlü aktivite de işin içine girer. Bu tutuma zamanı kişisel olarak eğlenceli aktivitelere yönelmenizi tavsiye ederim. Yalnız eğlence sektörü ile ilgili bazı kısıtlamalar, kurallar söz konusu olabilir.

Tabii ki yönetici demişken hükümet, yönetimde söz sahibi kişilerde ön planda olacaktır. Bu dönem ülke yöneticileri, liderlerin zararlı tutkularına yenik düşmemeleri gerekir. Aşırı ego, kibirli çıkışlar negatif eleştiri olarak kendilerine dönecektir.

Tutulma Türkiye haritasında 2. Eve denk düşmektedir. 2. Ev ekonomi, finans, ülkenin gelirleri, kazançları, ganimetleri, ekonomi bakanlığı, bankalar, ulusal zenginlikle alakalı bir alandır. Tutulma daha çok Türkiye'nin ekonomi ile ilgili konuları üzerinde etkili olacaktır. İşin içinde aslan olduğu için; lüks harcamaların bu aralar çok göze batacağını düşünebiliriz. İşin içinde Merkür'de geri harekette olduğundan, bu dönem bankacılık- vergi ile alakalı yapılacak olan tüm değişimlerin, 6 ay içinde yeniden gözden geçirilip revize olacağını göstermekte. Ekonomi ile ilgili piyasayı etkileyecek gerçekçi olmayan haberler, kuru gürültülerde söz konusu olabilir, dikkatli olunmasında fayda var. Eylüle kadar ekonomik işaretler biraz zorlayıcı ama eylülden sonra toparlamaya başlarız. Eğitim ile ilgili de yeni yönetmelikler, uygulamalar olabilir. Özellikle üniversitelerle ilgili yeni kanunlar çıkabilir. Bol miktarda eğitim sistemini konuşacağımız zaman dilimi içine giriyoruz. Ben şu satırları yazarken, Papaz Brunson olayı ile ilgili ABD'nin yaptırıma dair kararları açıklandı. Akabinde dolar 5 Lirayı geçti. Umarım bu tutulma bu meseleyi daha büyük bir hale dönüştürmez ve hem hukuken hem de diplomatik olarak bir anlaşma zeminine varılabilir. Zira Jüpiter'in olayları büyüten etkisi ile bu konu çok büyüyebilir gibi geliyor.