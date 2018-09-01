Her şey gizlilik içinde!

Başak burcunun semboliklerinin etkin olacağı bu hafta da hem Merkür Başak burcuna geçiyor hem de Başak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. İlişkiler konusunda dikkat! Çünkü Venüs Akrep burcunda... İşte ayrıntılar

Dinamik bir haftaya giriş yapıyoruz. Bir taraftan Merkür Başak burcuna geçiş yaparken diğer yandan Başak burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Hafta boyunca hayatınızda gereksiz, miyadi dolmuş her ne varsa atma, bitirme, temizlenme zamanı.

Hayatımızın her alanında detoks yapacağız adeta. Yalnız ilişkiler konusu biraz problemli, zira Venüs de bu hafta Akrep burcuna geçiş yapacak ve ilişkilerde gizlilik içinde hareket etmeye çalışmak ve kıskançlıklar krizlere neden olabilir. Bakalım burç burç bu hafta bizleri neler bekliyor?

Koç: İş ortamınızda çok daha detaycı, eleştirel ve titiz olabileceksiniz. Günlük rutin işlerinizi akılcı yöntemlerle çözebileceksiniz. Finansal konularda özellikle dikkatli adımlar atmanızda yarar var. Ortaklaşa kazanılan gelirlerde bir takım gizlilikler, alavere durumlar oluşabilir. Dikkat! Devamı…

Boğa: Aşk ve özel hayatınız daha iletişim odaklı olmaya başlayacak. Özel hayatınızı daha fazla sorgulayabilir, hatalar arayabilir, sık sık eleştirileri dile getirebilirsiniz. Özel hayatta bir aldanma, kafa karışıklığı, ne istediğini bilememe gibi durumlar yaşanabilir. İlişkiler, ortaklıklar, evlilik gibi konularda bazı hırslar, kıskançlıklar gündeme gelebilir. Devamı…

İkizler: Aile içinde size akıl danışanlar olacaktır. Fikirleriniz aile içinde önem kazanmaya başlayacaktır. Bu dönem daha çok evde özellikle okuyarak ve araştırarak zaman geçirebilirsiniz. İş hayatında daha şüpheci ve sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Yaptığınız işe aşırı bir tutku ile bağlanabilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilişkilerde daha detaycı ve titiz olabilirsiniz. Bu dönem zihniniz çok daha fazla çözüm odaklı olacak, özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınızın sorunlarını çözmeye yönelik akıl verebileceksiniz. Aşk, çocuklar ve özel hayatınıza ilişkin daha tutkulu, inatçı, hırslı yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Devamı…

Aslan: Finansal konularda önemli anlaşmalar, sözleşmeler, fikirler, projeler, detay gerektiren işlerde başarı sizinle olacaktır. Parasal konularda daha titiz, özenli, detaycı davranabilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmanın yollarını ararken, bir süredir peşinde olduğunuz bir iş veya projenin de sonuna gelmiş olabilirsiniz. Devamı…

Başak: İletişim faaliyetleri hızlanacak, çok daha fazla iletişim odaklı olmaya başlayacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Hayatınıza çeki düzen vermek, kendinizi toparlamak, yeni kararlar almak, yarım kalan işlerinizi bitirmek, fiziksel olarak yeni bir şeyler denemek için destekleyici olacaktır. Devamı…

Terazi: İletişim hayatınızda biraz geri planda kalır ve kendinizi ifade etmek için çok daha fazla çaba sarf etmeniz gerekir. Bir takım dedikodular, arkanızdan çevrilen işlerle ilgilenmeniz gerekebilir. Kendi iç dünyanız ile iletişimde olacağınız bir süreç olacak. Finansal konular gündemde olmaya başlayacak. Devamı…

Akrep: Hayattan isteklerinizi ve umut ettiklerinizi daha kolay bir şekilde elde etmeniz konusunda size destek olacaktır. İş hayatında kazandığınız gelirleri arttırabileceğiniz keyifli proje veya tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz hareketlenmeye, iletişiminiz artmaya başlıyor. Devamı…

Yay: İş ve kariyerinize ilişkin konularda daha detaycı ve titiz olacaksınız. İş ve çalışma ortamınızda daha pratik, sistemli, kontrollü bir hafta sizleri bekliyor. Patronlarınız sizden daha mükemmel olmanızı bekleyebilir, bazı minik eleştiriler getirebilirler. Özel hayatınızı ve ilişkilerinizi gözden geçireceğiniz bir süreç olacak. Devamı…

Oğlak: Zihniniz her zamankinden çok daha işlek olacaktır. Hafta boyunca sık sık hayatı, bu hayata neden geldiğinizi sorgulayabilir, kendinize yeni idealler, fikirler, amaçlar arayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranızda gizli bir rekabet oluşabilir veya onları fazlaca kontrol etmek isteyebilir, bazılarını acımasızca eleştirebilirsiniz. Devamı…

Kova: Bu dönem kendiniz hakkında bilgi vermek konuşmaktan çok, karşınıza gelecek kişilerin sırlarını öğrenmek durumunda kalabilirsiniz. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda genel anlamda şanslı olacaksınız. Yalnız hırs, rekabet duygusu, kontrol etme isteği de aynı şekilde ön plana geçebilir. Devamı…

Balık: İlişkilerinizi sorgulayabilir ve kararlar verebilirsiniz. Kurduğunuz ikili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konularda bir takım kararlar vermenin arefesinde olabilirsiniz. Bu bir ortaklığı, ilişkiyi bitirmek veya yeni bir şeyler başlatmak adına olabilir. Hatırı sayılır, mevki ve statü sahibi özellikle bayan kişilerden destekler alabilirsiniz. Devamı…

