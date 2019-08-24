Hırslı, kontrolcü ve mükemmeliyetçi bir hafta!

Gökyüzünde yavaş yavaş sonbahar mevsimine geçiş enerjileri ortaya çıkmaya başlıyor. 5 gezegen birden Başak burcunda olacak. Öncelikle Uranüs etkili Yeni Ay meydana gelecek. Bu gezegenler size bu hafta ne gibi sonuçlar getirecek? Aşk, iş, para alanlarınızdan hangileri bu etkileşimlerden olumlu etkilenecek? İşte tüm soruların yanıtı...

Bu hafta işin içinde 5 gezegenin Başak burcunda olduğu bir Yeni Ay meydana gelecek ve bu Yeni Ay’a Uranüs'ün de eşliği olacak. Gökyüzünde yavaş yavaş sonbahar mevsimine geçiş enerjileri ortaya çıkmaya başlıyor. Başak gibi yazın son ayını temsil eden bir burçta ve toprak elementinde yer alan bu Yeni Ay, artık yavaştan ağustos böceği modundan çıkıp, karınca moduna geçmemizin faydalı olacağına işaret etmekte.

Başak burcu hizmet, bakım, sağlık, detaylara önem vermek, derlemek, toparlamak, temizlenmek, arınmak ve kendimize özen göstermek için harika bir zamandır. Midemizi, sindirim sistemimizi korumak, detoks yapmak, zayıflamak gibi konularda faydalı bakımlar için ideal hafta. Başak Yeni Ayın’da aynı zamanda ilişkileri ve aşkı sembolize eden Venüs ve Mars birlikteliği de bu burçta yer almakta. Bu defa birbirimize yardım, hizmet için, anlayışla, alçak gönüllülükle destek vereceğimize işaret ediyor. Bahar temizliği yapmak hem evler hem zihinler için gerekli olacaktır.

Başak burcunun sadeleştiren, pratik, pragmatik ve kategorize eden enerjisini hayatımızda yararımıza kullanmak için bu Yeni Ay zamanından faydalanabiliriz. Karşımızdaki kişileri en ince detayına kadar inceleyeceğimiz, detaylarıyla konuşacağımız ve somut kararlarla aşkta, işte ve maddi konularda ilerleyeceğimiz görülmektedir.

Koç: Para ile ilgili mevzularda şaşırtıcı, büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. İş ortamınızda çok daha detaycı, eleştirel ve titiz olabileceksiniz. İş ile ilgili bir eğitim başlayabileceği gibi, hali hazırda yaptığınız iş ile ilgili yeni şeyler öğrenmeye çok daha açık olacaksınız. İş konusunda daha üretken, daha titiz, daha detaycı olabilir, kişisel sağlığımıza da ekstra dikkat kesileceğimiz bir hafta olacak. Devamı…

Boğa: Aşk ve özel hayatınız daha iletişim odaklı olmaya başlayacak. Yalnız olanlar birden fazla kişi ile flört edip karar verme aşamasına gelebilirler, bolca mesajlaşma, mailleşme ve telefonlaşmalar gündemde olacak. Özel hayatınızda yalnız daha titiz, dikkatli, eleştirel olabilir bu tutumunuz karşınızda ki kişi tarafından olumsuz değerlendirilebilir. Devamı…

İkizler: Yalnız iseniz bu hafta kendinizi daha flörtöz hissedebilirsiniz, birileri ile oynaşabilirsiniz. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda önemli kararlar alınabilir, aile içinde önemli konuşmalar, toplantılar meydana gelebilir. Özellikle babanız ile olan iletişiminiz, ilişkileriniz çok daha fazla önem kazanacaktır. Birlikte önemli kararlar almaya başlayabilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Sizi boğan, yük olan birileri var ise bu hafta hayatınızda bu alanda temizlikler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilişkilerde ani kavgalar, gerginlik oluşturacak ortamlar yaratmamaya özen göstermelisiniz. Bu dönem zihniniz çok daha fazla çözüm odaklı olacak. Özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınızın sorunlarını çözmeye yönelik akıl verebileceksiniz. Devamı…

Aslan: Bu hafta beklenmedik, ani değişimlere hazır olun! Ani bir terfi, sürpriz ve hesapta olmayan bir iş teklifi veya proje, işinizle ilgili sıra dışı ama sizi mutlu edecek bir gelişme söz konusu olabilir. Parasal konularda daha titiz, özenli, detaycı davranabilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmanın yollarını ararken, bir süredir peşinde olduğunuz bir iş veya projenin de sonuna gelmiş olabilirsiniz. Devamı…

Başak: Bu dönem bir şeyleri eleştirirken özellikle eleştirinin dilini ve dozajını iyi ayarlayın. Merkür sizi daha esprili, daha güler yüzlü bir hale sokacaktır. İletişim faaliyetleri hızlanacak, çok daha fazla iletişim odaklı olmaya başlayacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Bu hafta hayata karşı biraz daha isyankar, asi bir tavır içinde olabilirsiniz. Devamı…

Terazi: Bu hafta hayatı kontrol etmek, koşulları istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir, hayal kırıklıkları oluşabilir. Bir takım dedikodular, arkanızdan çevrilen işlerle ilgilenmeniz gerekebilir. İletişim bu noktada biraz daha içe dönük olacaktır. Kendi iç dünyanız ile iletişimde olacağınız bir süreç olacak. Kendinizi çok fazla ifade etmek istemeyebilirsiniz. Devamı…

Akrep: Partneriniz veya ortağınız size beklenmedik bir sürpriz yapabilecekken, yalnız olanlarınız fiziksel çekimin yoğun olacağı ilişkiler içine çekilebilirler. İkili ilişkilerde zorlanmalar, ego savaşı yüzünden gerginlikler söz konusu olabilecektir. Eğer iyi organize edilmez ise bu tartışmalar boşanmaya kadar gidebilir. Devamı…

Yay: Bu hafta birlikte iş yaptığınız kişilerle ani kavgalardan, çatışmalardan uzak durmanızda yarar var. İş ortamınızda bir süredir yapmayı hedeflediğiniz düzenlemeleri yapabilir, gündelik hayatınızı düzene oturtmak için harekete geçebilirsiniz. İş arayanlar ise bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidebilirler. İş ve kariyerinize ilişkin konularda daha detaycı ve titiz olacaksınız. Devamı…

Oğlak: Kumar, borsa ve büyük paralarla ilgili risklere girmek için hiç uygun bir hafta değil. Hafta boyunca ruhsal konular, spiritüel konular üzerine çokça araştırmalar ve okumalar yapabilir, bu konularda işin ehli kişilerden destekler alabilirsiniz. Sık sık hayatı, bu hayata neden geldiğinizi sorgulayabilir, kendinize yeni idealler, fikirler, amaçlar arayabilirsiniz. Devamı…

Kova: Ailenizle ilgili sizi şok edebilecek bir konu ile de karşı karşıya kalabilirsiniz. Öncelikle sağlığınıza, özellikle tansiyonunuza bu hafta dikkat etmenizde yarar var. Evinizde sigortalar ve elektrik ve elektronik teçhizatında problemlerde oluşabilir, dikkatli olun. Evden çıkarken ocağı, yanıcı olan her şeyi söndürüp çıktığınızdan emin olun. Devamı…

Balık: Yeni anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar, imzalar gündeme gelebilir. Bazılarınız evlilik yolunda önemli adımlar atabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni ortaklık teklifleri ile karşılaşabilirsiniz. Hafta boyunca partner veya ortağınızla beraber, birbirinizi cesaretlendirerek ortak başarılı girişimlerde bulunabilirsiniz. Devamı…