Hızlı düşün hızlı harekete geç

Mars 31 Mart itibari ile 16 Mayıs'a kadar İkizler burcunda seyahat etmeye başlayacak. Bu dönemde daha meraklı, daha araştırmacı olacaksınız. Kendinizi sadece bilgi ile savunabileceğiz ve savaşırken kullanacağınız mermiler bilgi olacaktır. Hem zihniniz hem de hayatınız hızlanmaya başlıyor!

Mars 31 Mart itibari ile Boğa burcundan çıkıp 16 Mayıs’a kadar İkizler burcunda seyahat etmeye başlayacak. Tabii Mars'ın İkizler burcundaki etkisini algılayabilmek için öncelikle MARS'ı ve sembolize ettiği konular hakkında fikir sahibi olmamız gereklidir.

Mars savaşarak elde etme, mücadele, güç kullanma, aktif olma, hastalıklar, silahlar, savaşlar, patlama, terör, fiziksel enerjimizi ortaya koyuş şeklimiz, küfür, hakaret, kan, ameliyatlar, cerrahi müdahaleler, risk alma, inisiyatif kullanma, rekabet, cinsellik, eril enerjiler, öfke, hırsızlık ile sembolize edilir. İkizler ise astrolojide yayıncılık, iletişim, tanıtım, reklam, halkla ilişkiler, seminer, lansman, seyahatler…vb her türlü yazılı sözlü, görsel iletişim konularının hayatımızda hız kazacağı bir dilime gireceğimize işaret etmekte. Bilgi, iletişim, önemli evrak ve dosyalar, mektuplar, mailler, eğitim, bilişimle ilgili konular, medya, sınavlar, teknoloji, davalar, şifreleme, şike, şaibe, sosyal medya, diplomatlar, dış işleri bakanlığı gibi konuların hayatımızda ön planda olabileceğine işaret etmekte. Şimdi Mars İkizler burcundayken neler olabilir bunlara göz atalım…

Mars eğer hareke geçme şeklimiz ise, bu dönem aklımıza gelenleri yapabilmek için hızlı bir şekilde organize olup harekete geçeceğimize işaret etmekte. Daha meraklı, daha araştırmacı olacağız, kendimizi sadece bilgi ile savunabileceğiz ve savaşırken kullanacağımız mermiler bilgi olacaktır. Hem zihnimiz hem de hayatımız hızlanmaya başlıyor. Aynı anda birden çok işi halledebileceğiz bu süreçte. Pek tabii değişken bir burçta seyahat eden Mars, ister istemez bizim hareket tavrımızın, davranışlarımızın da biraz değişken olacağına işaret etmekte. Sinir ve öfke halinin de değişken olduğunu bir gün, kızacağımız bir konuya ertesi gün belki de hiç tepki vermeyeceğimize işaret etmekte.

Bu dönem dilimiz biraz daha sivri, delici ve keskin olacak. Bu yüzden kendimizi nasıl ifade ettiğimize, kelimeleri nasıl kullandığımıza çok dikkat etmemiz gerekecek. Farkında olmadan meydan okurcasına bir iletişim tavrına bürünebiliriz. Kelime ve söz savaşlarının en çok yaşanabileceği dönemdir. Adeta kavga eder gibi konuşabiliriz bu dönemde. Bir çok işe aynı anda başlayıp çok azını tamamlayabiliriz. İsteklerimizi ve arzularımızı yerine getirmek için hareket özgürlüğü kazanacağız. Alacağımız kararlarda da hız hakim olacaktır, amma velakin kararlarımız da değişken olacaktır. Aldığımız kararlardan da hemen vazgeçebiliriz. Olası problem ve sorunlara çok hızlı çözümler üretebileceğiz. Yalnız bu dönem istikrarı yakalamak pek de kolay olmayabilir. Bu dönem seyahatlerde, trafikte, eğitimle ilgili konularda ekstra dikkatli olunmasında fayda vardır, bir takım engeller ve zorluklarla karşılaşabiliriz. Bu alanlarda agrsesyon ve kazalara biraz daha açık olacağız.

Bu dönem detaylı, eni konu düşünmeden hızlı bir şekilde karar verebiliriz. Kriz zamanları için bu idealken hayatımızın akışını değiştirebilecek durumlarda bizi zarara sokabilir. Yeni bir dil, yeni bir eğitime başlamak için güzel süreçtir, hızlı ve çabuk öğreniriz, fakat konsantrasyonumuzda aynı hızda bozulabilir. Sağlık anlamında alerjiler çok azabilir, nefes ve solunum yolları hastalıklarında artışlar meydana gelebilir. Bu dönem sosyal medya, internet, yazarlar, eğitimle ilgili konular, öğrenciler, seyahat firmaları ile ilgili konularda problemler, gerginlikler, sorunlar meydana gelebilir.

Sevgiler…

Dinçer Güner

