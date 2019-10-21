İki şeytanın birlikteliği: Mars ve Satürn kavgası

Önümüzdeki 10 gün boyunca Mars ve Satürn'ün kavgası sebebiyle sert rüzgarlara maruz kalabiliriz. Mars ve Satürn'ün kavgası bireysel anlamda bizleri nasıl etkileyecek? Türkiye ve dünya gündeminde ise neler değişecek? İşte yanıtı...

Klasik astrolojide iki tane kötücül olarak adlandırılan gezegen var. Biri Mars diğeri de Satürn. Satürn büyük şeytan, Mars ise küçük şeytan. Mitolojideki sembolizmlerinde biri tahtını asla bırakmak istemeyen ve bu uğurda çocuklarını bile yiyen Kronos (Satürn) bir diğeri ise bencilce istekleri için bile savaş çıkarabilen Ares (Mars). Bu ikili bu 10 gün boyunca çatışma halinde olacaklar. Hem bireysel hem Türkiye ve dünya düzleminde neler olabilir göz atalım.

BİREYSEL ETKİLERİ

Cesaret gerektiren işlerde başarılı olmak zorlaşır, gücümüz kısıtlanır, kendimizi yeterince iyi bir şekilde ortaya koyamayabiliriz. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir. Girişimlerimiz engellenebilir, cesaretimiz kırılabilir, hevesimizi kaçırabilirler ve moralimizi bozabilirler Yeni iş girişimleri için, ikna gerektiren durumlar için pek de uygun değildir. Taleplerimiz reddedilebilir. Enteresan katı kurallarla karşılaşabiliriz, kendimizi disipline etmemiz gerektiren konularla yüzleşebiliriz. Enerjimiz çok düşebilir, hareket etmekte zorlanabilir, tembelliğe eğilim gösterebiliriz.

Bugün balkon düzenlemek, çiçek ekmek, bahçe ve toprak işleri ile uğraşmak için harikadır. Cinsel anlamda sorunlar meydana gelebilir, cinsel korkular, endişelere yaşanabilir. Engelli koşuda olmak gibidir bu günler, başarı ancak çok ama çok çalışmak sayesinde gelir. Düşman kazanabiliriz veya düşmanca davranışlarla karşılaşabiliriz. İş hayatında özellikle patronlarla sorunlar meydana gelebilir, önemli isteklerinizi ve taleplerinizi bugünlerde dile getirmeyin. İş ortamında rekabet ederken problemlerle karşılaşabilirsiniz. Sportif faaliyetler için iyi değildir, kazalar, sakatlıklar oluşabilir. Spor yaparken kendinizi çok yormayın ve riskli hareketlerden kaçının. Bol bol dinlenmekte ve ruhu rahatlatmakta yarar vardır. Kazalara, bir şeyleri kırıp dökmeye eğilim oluşur. Özellikle kavgalı ortamlardan uzak durun, birileri ile tartışırken elinizdekileri sağa sola fırlatmayın. Kesici, delici, her türlü ateşli silah ve aletlerle oynamak, kullanmak tehlikelidir. Tansiyon, kan ile ilgili rahatsızlıklar, isilik, kurdeşen, iltihap gibi sağlık sorunları meydana gelebilir. Dişler ve kemikler kırılgandır.

Özellikle bu ikili Terazi ve Oğlak burçlarında konumlandığından dolayı; iş, kariyer, maddi konular, ortaklıklar ve ilişkiler konusunda stresli zamanlar oluşabileceğine işaret etmekte. İş konusunda ciddi gecikmeler ve bir takım engellerle uğraşmak zorunda kalabiliriz. Terfiler ve ödemeler gecikebilir. İşler gecikir veya işler engellenir. Zor giden evlilikler ve ortaklıklar sona erebilir. Keza iş yerinde veya aile içinde gerginlikler, kavgalar, bela işler ve zorlu koşullar meydana gelebilir. Kendinizi evinizde, ailenizde, yuvanızda, iş yerinizde güvende hissetmek oldukça zor olabilir. Hafta boyunca her türlü beladan, kavgadan, stresten uzak kalmakta fayda var.

DÜNYA ÜZERİNDE İNCELENDİĞİNDE

Bu ikili depremler, kargaşa, kazalar ile ilgilidir. Özellikle bu ikili Terazi ve Oğlak burçlarında olduğundan dolayı güvenlik ihlalleri, sınırların güvenliklerinde sorunlar, ekonomik zorlanmalar, emlak piyasasının olumsuz etkilenmesi olasıdır. Tarımla ilgili konularda olumsuz koşullar meydana gelebilir. Hükümet başkanları, devlet başkanları birbirlerine meydan okuyabilir. Devlet başkanlarının birbirleri ile kavgalarına şahit olabiliriz. Önümüzdeki hafta da dahil, hafta boyunca ülkeler arası ciddi üstünlük savaşı söz konusu olabilir. Askeri konularda hareketlenme, patlamalar, mühimmat depolarında patlamalar söz konusu olabilir. Bankalar, para piyasalarına ilişkin oldukça olumsuz durumlar meydana gelebilir.

TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENDİĞİNDE İSE

Bu ikilinin etkisi özellikle yabancılarla yapılan anlaşmalar, diğer ülkelerle resmi ilişkilerde stresli durumların oluşması söz konusudur. Bir takım anlaşmazlıklar ve var olan anlamaların bozulması olasıdır. Ekonomik olarak biraz daha dikkatli adımların atılması gereken bir 15 günlük süreç içindeyiz. Özellikle hem halkın hem de yöneticilerin sağduyulu olması gereken zamanlar içindeyiz. Ülke güvenliği hafta boyunca birinci dereceden önemli konular içinde olabilir. Düşman kazanmak yerine ittifak içinde olmaya gayret göstermekte fayda olacaktır.