30 Kasım'da İkizler burcunda Ay tutulması meydana gelecek. 15 Aralık'a kadar en güçlü etkilerini hissedeceğiz. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, İkizler burcunda gerçekleşen Ay Tutulmasını değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Bu bir Halkalı Ay tutulması, Türkiye’den gözlemlenmeyecek. Tutulma Kuzey ve Güney Amerika, Avusturalya ve Asya’nın bazı bölgelerinde gözlemlenebilecek.

Tutulma İkizler burcunda gerçekleşiyor. Bilgi, iletişim, öğrenme, seyahat, ticaret, satış, eğitim, inanç, belge, sınav, yayıncılık, internet, gazetecilik, yasa ve kanunlar bu tutulmanın etkisi altında olacak. ‘AİN’ sabit yıldızı Boğa burcunun gözü anlamına geliyor. Gözü temsil ettiğinden dolayı bu yıldız bir şeyleri görmek, farkında olmak ve anlamak ile ilgilidir.

Bir süredir hayatınızda olan birtakım şeyleri görmeye başlayacaksınız. Medikal anlamda göz sorunlarına işaret ediyor. İkizler burcunun 8. derecesinde meydana gelmesiyle akciğerlere, bronşit ve ateşli hastalıklara dikkat edilmesinde fayda var. Bu dönem içerisinde daha fazla okuyacağımızı, online etkinlere katılacağımızı, yeni bir dil öğreneceğimizi işaret ediyor. İkizler değişken bir burç olduğu için fikirler ve düşünceler sıkça değişebilir.



Bu tutulmayla birlikte değişen eğitim ve öğretim sistemi olabilir, yeni sosyal medya uygulamaları ve akımları ortaya çıkabilir, yeni birçok keşifi beraberinde getirebilir, aslı astarı olmayan haberler gündeme gelebilir ve hükümetler bazı konularda engeller koyabilir.

Tutulma 12. ev dediğimiz bir alana düşüyor. 12. ev; arka planda dönen işler, hastane, izolasyon, gizli düşmanlar ve kontrol dışı kayıplara işaret eder. Belki Aralık ayı içerisinde kapanma durumu söz konusu olabilir. Sağlık sisteminde çok ciddi yapılanma içerisine girilebilir. Türkiye çıkar ilişkisi içerisinde anlaşamadığı bazı ülkelerle iletişimi değişime uğrayabilir.