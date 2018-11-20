İkizler burcunda Jüpiteryen Dolunay

23 Kasım günü İkizler burcunda Jüpiter’in işin içinde olduğu güçlü bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay zamanı Mars/Jüpiter/Ay arasında T-Kare diye adlandırılan ve aslında zorlu olan bir açı kalıbı oluşacak. Bu Dolunay'da hem bireysel hem de Türkiye açısından neler meydana gelecek? İşte ayrıntılar...

Merhaba Herkese;

23 Kasım Cuma sabah saatlerinde 0 derece İkizler burcunda Jüpiter'in işin içinde olduğu güçlü bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay hem 0 derece olduğu için hem işin içinde Jüpiter olduğu için hem Mars'ın bu Dolunay’a dandik bir açısı olduğu için hem de Alcyone sabit yıldızı olduğu için önemli bir Dolunay!

Peki bu Dolunay önce bireysel sonra Türkiye ve Dünya açısından ne gibi etkileri olabilir ortalama 10 günlük dönemde bir bakalım. İkizler burcu semboliğinde neler varsa gündemimizde olabileceğine işaret etmektedir. Tam da bu Dolunay zamanı iletişimin hızlanacağı, önemli haberlerin alınıp, verileceği zamanlara işaret eder. Kendimizi ifade etmek, konuşmak, derdimizi daha çok anlatmak, duyulmak isteriz. Kararlarımızın arkasında durmak zor olabilir, değişken bir ruh halinde olabiliriz. Bunun için endişe etmeyin, bu çok normal. Yalnız bu süreçte başlayan işler ve ilişkilerde yoğunluk ve derinlik beklemek pek akıllıca olmaz, daha yüzeysel kalabiliriz pek çok konuda. Meraklı ve araştırmacı tarafımız çok daha güçlü bir şekilde çalışır. Her şeyi merak eder, sorar, araştırırız. Bu Dolunay zamanı, sosyalleşmek, arkadaşlarla bir araya gelmek, dedikodular yapmak çok daha fazla keyif verici olabilecektir.

Yayıncılık, iletişim, tanıtım, reklam, halkla ilişkiler, seminer, lansman, seyahatler…vb her türlü yazılı sözlü, görsel iletişim konularının hayatımızda hız kazacağı bir dilime gireceğimize işaret etmekte. Bilgi, iletişim, önemli evrak ve dosyalar, mektuplar, mailler, eğitim, bilişimle ilgili konular, medya, sınavlar, teknoloji, davalar, şifreleme, şike, şaibe, sosyal medya, diplomatlar, Dışişleri Bakanlığı gibi konuların hayatımızda ön planda olabileceğine işaret etmekte. Yeni bir eğitime başlayabilir, sunumlar hazırlayabilir, lansmanlar yapabilir, yeni kitabınıza başlayabilir ve yayın evinizle görüşebilir, seyahatler organize edebilir, web sitesi açabilir, entelektüel anlamda kendimize yeni bilgiler katabilirsiniz mesela. Ama Merkür'ün de geri harekette olacağını unutmamalı, aslında yeni başlatmayı düşündüğünüz tüm yeni işleri 8 Aralık’tan sonra bir zamana bırakmakta fayda var. Yeni almayı hedeflediğiniz elektronik eşyaları da aynı şekilde. Duygusal meseleleri halletmek için pek uygun değildir, çünkü İkizler süreci biraz daha zihinle ilişkilidir, duygulardan çok zihin ön planda olabilecektir. Yeni başlama ihtimali olan işler, eğer iletişim, yayıncılık, medya, satış, alım veya satım, eğitim ile ilgili konuların dışında ise istikrarı sağlamak biraz zorlaşabilir açıkçası.

T-KARE’YE DİKKAT!

Dolunay zamanı Mars/Jüpiter/Ay arasında T-Kare dediğimiz aslında zorlu bir açı kalıbı oluşacak gökyüzünde ne yazık ki! İnançlar, felsefi konular üzerinde tartışmalar yapabilirsiniz. Spora başlamak, egzersizlere başlamak için idealdir. Fakat riski hareketler denemeyin, kaslarınızı gereksiz yere zorlamayın. Eğitimle ilgili konularda stres yaratıcı durumlar meydana gelebilir. Cinsel anlamda da yeni maceralara, yeni değişik heveslere açık olabilir, günübirlik ilişkilere eğilimli olabilirsiniz. Dolunay haftasında cesaretiniz oldukça yerinde olacak, korkusuzca her zor durumun üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz, fakat abartılı davranışlardan da kaçınmanız yerinde olacaktır. Kibir ve bencillik bu dönemin olumsuz şartlarıdır, sizleri zor duruma sokabilir. Risk almak için de hiç uygun değildir, mevcut şartlarınızı korumaya odaklanmalısınız. Sabırsızlık ve acelecilik yüzünden kazalara, düşmelere, çarpmalara yatkın olabilirsiniz, dikkat! Ticari girişimler için hiç de uygun değildir, para kaybedebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı her türlü iş ve girişimlerde sorunlar meydana gelebilir. Bugünlerde ruhsal yönü güçlü kişilerle bir araya gelip çalışmalar yapabilirsiniz, enerji çalışmaları, kuantum, aile dizilimleri..vb çok fayda görebilirsiniz. Gereksiz riskler almayın, kumardan uzak durun, özellikle finansal açıdan risk almak için de uygun bir dönemde değiliz.

Kontrolsüz büyümeyi gösterir. Aşırı ve gereksiz bir kibir ve ukalalığa neden olabilir. Egonun gereksiz yere şişmesi, başkalarını ezebilmekle ilişkilidir ve özgüvenin aşırı parlaması demektir. Kendini Kaf dağında görebilmekle alakalıdır. Kavgaları, tartışmaları abartmak, durumu işin içinden çıkılmaz bir hale dönüştürmek söz konusu, dikkatli olunmasında fayda var. Bir adım sonrasını düşünmeden harekete geçmemek, saçma sapan riskler almamak, öfke kontrolünü kaybetmemeye özen gösterilmesinde fayda var. Her şekilde aslında Mars’ın sembolize ettiği konuların abartılması anlamına gelir bu ikilinin etkisi. Din, inançlar için mücadele, hatta ölesiye kavga, tartışma demektir. Fanatizmin artması, bir şeyin suyunu çıkartarak yapmak demektir. Yapılabileceğinden çok daha fazlasının sözünü vermemeye özen gösterin. Kaza ve sakarlıkların artması anlamına gelir. Örneğin ki bir kaza oldu, bu çok çabuk ve kontrolsüzce büyüyebilir. Yeme içme konusunda da özellikle. Kibirinizi ve ukalalığınızı dizginleyin. Kimsenin kalbini kırmayın.

Maddi konularda daha ihtiyatlı olunmasında fayda vardır, zira müsriflik edebilir, paranızı çarçur edebilirsiniz. Tıpkı kumarda yenildikçe hırslanmak gibidir, yeri geldiğinde kendimize dur demeyi öğrenmemiz gerek. Söz dinlememek, kuralları hiçe saymak, özgürlük için aşırı taleplerde bulunma anlamına gelir bu ikili. Şansınıza gereksiz yere aşısı güvenmeyin. Yayıncılık, eğitim, yabancılarla yapılan işler, ticari faaliyetler, medya, üniversiteler, akademik ile ilgili konularda oldukça stresli durumlar meydana gelebilir. İkizler Dolunay’ı haftasında sağlık olarak ise omuzlarınıza, kollarınıza, ellerinize ve akciğerlerine dikkat edin. Jimnastikler, kasları aşırı yormadan yapacağınız hareketler, omuzlarınıza masajlar iyi gelecektir. Özellikle romatizma ile ilgili sorunlarınız var ise bu Dolunay zaman tetiklenebilir. Giyiminize ve kuşamınıza dikkat edin, hasta olmayın, ciğerlerinizi üşütmeyin. 0 derece İkizler’in vücuttaki yeri nefes borusudur. Dolunay sürecinde nefes borunuza dikkat edin, aşırı soğuk ve aşırı sıcak yiyeceklerden uzak durun. İltihaplar, nefes darlıkları, solunum yolu rahatsızlıkları ortaya çıkabilir.

0 derece ikizlerde Alcyone isimli bir sabit yıldız bulunmakta. Bu yıldız hırsla, tarımda başarıyla, eşcinsellikle ilgilidir. Bunun yanı sıra Dolunay’da Ay ile beraber olacağından bu yıldız; yüz bölgesinde çıkan sivilceler ve rahatsızlıklarla ilgilidir. Evlilik ve ortaklık içeren konularda kısmen şanslı etkilere sahip bu yıldız. Dolunay 0 derece İkizler burcunda demiştik, 0 derece de astrolojide önemli derecelerdir. Zira deneyimin olmadığı bir alana ilk ayak basmak gibidir. Hem heyecan verici hem de karşımıza ne çıkacağı belirsizdir. Bu Dolunay zamanı bizde böyle duygular içinde olabiliriz. Yeni atacağımız adımlar bilmediğimiz, önümüzü göremediğimiz ama heyecan verici duygu yaratabilir. Tabii deneyimsiz olduğumuz alanlarda atacağımız adımlarda dikkatli olunmasında fayda vardır. Zira Merkür'de geri harekette!

TÜRKİYE AÇISINDAN DOLUNAY

Dolunay Türkiye haritasının 12. evine düşmekte. 12. ev kamu alanında bozukluklar, hapishaneler, hastaneler, huzurevleri, gizli gruplar, gizli devlet kurumları, casuslar, devlete zarar verebilecek olan gizli düşmanlar, örgütler, terörist faaliyetler, rehin durumları, gizli baskınlar, gizli skandallar anlamına gelir. Bu tarz olaylar çok gündeme gelebilir. Türkiye haritasında Ceres ile uyumlu bir görünümü olacak bu Dolunay’ın. Tarım ürünleri, gıda, beslenme, çiftçilerle ilgili konularda olumlu gelişmelerin olmasını bekleyebiliriz. Bunun yanı sıra Türkiye haritasında Mars ile de kontağı olacak. Sınırların güvenliği ön planda olacak. Umarım askerlerimizi zor duruma sokacak bir olay meydana gelmez. Güvenliğin test edilmesi anlamına gelebilir bu Dolunay.

Ve yine Ay düğümlerimiz ile de kontağı olacak. Uluslararası ilişkilerde tansiyon çok kolay düşmeyebilir Dolunay haftasında. Bir takım suçlamalar veya uluslararası davalar, diplomatik ilişkiler zarar görebilir. Özellikle akademik konular, yurt dışı ticari ilişkiler, davalar, eğitim ve sınavlarla ilgili konularda stresli gelişmeler söz konusu olabilir.

Dinçer Güner

