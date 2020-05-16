İkizler burcunda karmakarışık bir Yeni Ay haftası

Bu hafta İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür de aynı burçta seyahat ederken bu Yeni Ay haftamızı nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

İkizler burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay süreci iletişim, haberleşme, yolculuklar, zihinsel projeler, eğitim hayatı ve kurslar bakımından yeni başlangıçlar yapabileceğimiz bir dönemdir. İletişimin hayatımızda oldukça yoğun olacağı günlerde olacağız çünkü İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür de bu Yeni Ay’da kendi tahtında oturuyor olacak.

Merkür'ün de İkizler burcunda olması zekanın hızlı kullanıldığı satış pazarlama konuşma yazma ve aktarma konularında avantajlı olacağımızı gösteriyor. Bununla beraber Venüs de İkizler burcunda bu süreçte geri harekette olacak ve ilişkilerde adaptasyon uyum sağlama yüzeysel kalmakla ilgili sıkıntılar çıkabilir. İlişkilerde yüzeysel kalmak gelip geçici heveslerle hareket etmek sözlerin kalıcı olmaması gibi negatif durumlar söz konusu olabilir. Harcama yapacağımız herhangi bir konuda bu dönemde iki kere düşünerek yapmalıyız. Çünkü Venüs, keyifleri ve arzuları sembolize eder ve İkizler burcundaki Yeni Ay’da iletişim, yolculuklar, ulaşım ve haberleşme konularında harcama yapmak isteyebiliriz. Harcamamızı yapmadan önce gerçekten istiyor muyuz ya da ihtiyacımız var mı diye iki kere düşünmeliyiz. Özellikle bu dönemde Merkür ve Venüs'e Neptün zorlu açı yaptığı için yanılgılar, mantıksız hevesler, düşünmeden alınan kararlar veya eksik bilgi ile hareket etme durumu söz konusu olabilir. Neyin gerçek bilgi, neyin dedikodu veya asparagas bilgi olduğunu ayırt edemeyebiliriz. İletişim bombardımanına tutulacağımız, alternatif seçeneklerin bol olduğu ve neyi seçeceğimize karar verirken yorgun düşeceğimiz bir dönem olacak.

Koç: Bu hafta Venüs ve Neptün’ün sert etkileşimi ile biraz dikkatli olmanızda yarar var. Söyledikleriniz, tavırlarınız, davranışlarınız karşınızda ki kişiler tarafından yanlış algılanabilir, eleştirilebilirsiniz. Bunun yanı sıra hassas ve alıngan olabilir, direk duygusala bağlayabilirsiniz. İletişim problemleri oluşabilir. Kendinizi ifade etmekte bir parça zorlanabilirsiniz. Yanlış anlaşılabilir ve hayal kırıklığı gibi durumlar oluşabilir. Devamı…

Boğa: Eğer kişisel haritalarınızda Yeni Ay’ın düştüğü yer ve kurduğu kontaklar iyi ise sürpriz, beklenmedik kazançlarla karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik kazançları yanı sıra yine ani giderler de gündeme gelebilir. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Devamı…

İkizler: Bu hafta mesleki konularda risk almak için uygun bir hafta değil. Venüs ve Neptün’ün sert etkileşimi ile estetik gibi düşünceleriniz var ise bir hafta kadar daha ertelemenizde yarar var. Bunu yanı sıra ilişkiler arenasında ise yeni tanışabileceğiniz kimseleri olduğu gibi değerlendirin, gerçekçi olun, gereksiz hayaller kurmayın. Devamı…





Yengeç:Bu Yeni Ay zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşına önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Yeni Ay’a Mars'ın da sert bir etkisi olacak. Sınavlar, akademik konular, yurt dışı bağlantılı işlerinizde stres yaratıcı durumlar söz konusu olabilir. Devamı…

Aslan: Bu hafta Neptün ve Venüs’ün sert kontağı özel hayatta hayal kırıklığı, aldanma gibi etkiler yaratabilir. Bu hafta özel hayatınızda işler pek yolunda gitmeyebilir. Özellikle şans oyunlarından yana şansınızı çok fazla zorlamamanızda fayda var. Bu hafta çapkınlık turlarınızda, ava giderken avlanmayın dikkat edin. Finansal olarak da herhangi bir yatırım için de pek uygun değil. Devamı…

Başak: Ortağınızın, partnerinizin veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Yeni Ay’a Mars'ın da sert bir etkisi olacak. İlişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda zaman zaman stres yaratan koşullarla uğraşmanız gerekebilir. Partner veya ortağı alttan almakta zorlanabilirsiniz bir süre için. Varsa ortağınız veya partnerinizin minik bir kaza durumu da olabilir. Devamı…

Terazi: Bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Yeni Ay’a Mars'ın da sert bir etkisi olacak. Sağlığınıza her zamankinden daha fazla dikkat etmelisiniz. Özellikle ateşli rahatsızlıklara, ayaklarınıza, bağışıklık sisteminize, zehirlenmelere. Devamı…

Akrep: Bu hafta Neptün ve Venüs’ün sert etkileşimi özellikle para, borç gibi konularda arkadaşlarınızla aranızda hayal kırıklıklarının oluşabileceğine işaret ediyor gibi görünüyor. Bir de unutmadan bu hafta birilerine finansal konularda borç verme veya kefil olma gibi durumlar için pek uygun değil. Bir şekilde mazeretinizi şimdiden hazırlayın. Devamı…

Yay: Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlara da dikkat! Yeni Ay’a Mars'ın da sert bir etkisi olacak. İş hayatında patronlarla çatışmamaya dikkat etmelisiniz. Devamı…

Oğlak: Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir. İş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir. Daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle bel bölgesi, uyluk kısmına özellikle. Devamı…

Kova: Bu hafta parayı har vurup harman savurabilirsiniz! Parasal konular stres noktası haline dönüşebilir, ekstra masraflar çıkabilir. Parasal anlamda kendinize gerçekçi hedefler koymanız önem kazanacaktır.Neptün ve Venüs’ün sert kontağı nedeniyle özel hayatta hayal kırıklığı, aldanma gibi etkiler söz konusu olabilir. Bu hafta özel hayatınızda işler pek yolunda gitmeyebilir. Devamı…

Balık: Bu hafta İkizler burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Aya Mars'ın da sert bir etkisi olacak. Kızgın ve agresifliğin yanı sıra, bu dönem daha alıngan ve her şeye karşı tepkili olabilir, genel olarak yaşamın bir çok alanına muhalefet de olabilirsiniz. Bu dönem sakarlıklar, çarpmalar, düşmeler daha çok olabilir. Devamı…