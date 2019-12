İkizler burcunda Neptünyen Dolunay

12 Aralık tarihinde İkizler burcunda Neptün etkili bir Dolunay meydana gelecek. İkizler burcu dinamiğinde ne varsa hayatımızda etkilerini net bir şekilde hissedeceğimiz bir hafta bekliyor bizi. Eğer üstünüze bir hayalperestlik oturursa da, bilin ki Neptün kaynaklı olacaktır. Bu Neptünyen Dolunay'ın önce bireysel, daha sonra Türkiye açısından ne gibi etkileri olacak? İşte yanıtı...

Merhaba herkese;

12 Aralık günü İkizler burcunun 19. derecesinde işin içinde Neptün'ün olduğu bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay’ın hem bireysel hem de dünya üzerindeki etkilerine göz atalım.

Öncelikle, Dolunay İkizler burcunda meydana geleceğinden dolayı, İkizler burcu semboliğinde neler varsa gündemimizde olabileceğine işaret etmektedir. Yayıncılık, iletişim, tanıtım, reklam , halkla ilişkiler, seminer, lansman, seyahatler gibi her türlü yazılı sözlü, görsel iletişim konularının hayatımızda hız kazacağı bir dilime gireceğimize işaret etmekte. Bilgi, iletişim, önemli evrak ve dosyalar ,mektuplar, mailler, eğitim, bilişimle ilgili konular, medya, sınavlar, teknoloji, davalar, şifreleme, şike, şaibe, sosyal medya, diplomatlar, dış işleri bakanlığı gibi konuların hayatımızda ön planda olabileceğine işaret etmekte. Yeni bir eğitime başlayabilir, sunumlar hazırlayabilir, lansmanlar yapabilir, yeni kitabınıza başlayabilir ve yayın evinizle görüşebilir, seyahatler organize edebilir, web sitesi açabilir, entelektüel anlamda kendimize yeni bilgiler katabilirsiniz mesela.

Duygusal meseleleri halletmek için pek uygun değildir, çünkü İkizler süreci biraz daha zihinle ilişkilidir, duygulardan çok zihin ön planda olabilecektir. Tam da bu Dolunay zamanı iletişimin hızlanacağı, önemli haberlerin alınıp verileceği zamanlara işaret eder. Kendimizi ifade etmek, konuşmak, derdimizi daha çok anlatmak, duyulmak isteriz. Kararlarımızın arkasında durmak zor olabilir, değişken bir ruh halinde olabiliriz, bunun için endişe etmeyin, bu çok normal. Yalnız bu süreçte başlayan işler ve ilişkilerde yoğunluk ve derinlik beklemek pek akıllıca olmaz, daha yüzeysel kalabiliriz pek çok konuda. Meraklı ve araştırmacı tarafımız çok daha güçlü bir şekilde çalışır. Her şeyi merak eder, sorar, araştırırız. Bu Dolunay zamanı, sosyalleşmek, arkadaşlarla bir araya gelmek, dedikodular yapmak çok daha fazla keyif verici olabilecektir. Yeni başlama ihtimali olan işler, eğer iletişim, yayıncılık, medya, satış, alım-satım, eğitim ile ilgili konuların dışında ise istikrarı sağlamak biraz zorlaşabilir açıkçası.

Dolunay’da Neptün etkin olacak. İşte bu çok önemli, çünkü Dolunay’ın kalitesi hakkında bize bilgi verecektir. Peki Neptün bireysel olarak neleri sembolize eder astrolojide bir de ona bakalım; mistik her türlü konuyu hayalperest olma halini, kurban-kurtarıcı ilişkisini, her şeye karşı muazzam bir duyarlı olma halini, rüyaları, aldanma ve aldatılma gibi temaları, bağımlılık yapan her türlü konuyu, yaratıcı olmayı, kendimizi bir şeye adamayı, belirsiz ve karmaşık durumu, şefkat, merhamet, özverili olmak, organize olamamak, dağılmak, idealize etmek, sembolleri, alınganlığı, unutkanlığı sembolize eder. Özellikle Dolunay sürecinde, pembe gözlüklerimizi takıp, gerçeklerden uzaklaşmamaya özen göstermemiz gerek. Neptün'ün aldatıcı ve manipüle edici haliyle, başımıza gelen olayları net bir şekilde ele almak zorlaşabilir. Aldanma, aldatılma, oyuna gelme hali baş gösterebilir.

Neptün'ün olduğu alanda, sisli bir yolda yürümeye çalışmak demektir. Önümüzü göremeyiz. Bu yüzden de bu süreçte uzun vadeli yatırımlar yapmak, girişimlerde bulunmak için pek de uygun bir süreç değildir. Sadece burnumuzun ucundaki, gözümüzün önündeki olaylara odaklanmak yerinde olacaktır. Kendimizi bir olaya kaptırırken kurban rolüne de bürünmemekte fayda vardır. Fiziksel olarak yorgun ve isteksiz hissedebilirsiniz. Ruh haliniz pek neşeli olmayabilir, oturduğunuz yerden hayallere dalmak ve hiçbir şey yapmadan bu süreci yaşamak isteyebilirsiniz. Başkaları ile çatışmaya girmek istemezsiniz, size dıştan gelen etkilere tam olarak nasıl yanıt verdiğiniz de çok belirgin olmaz. Akıl karışıklığı ve isteksizlik bu transitin en göze çarpan etkilerindendir. Bugünlerde sahip olduğunuz hedefler, beklentilerle, yapmanız gereken şeyler arasında bir ikilem olabilir, ya da gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Bugünlerde özellikle aldanmalara, aldatılmalara, kandırılmalara karşı dikkatli olunmasında yarar vardır. Kendimizi kurban edebileceğimiz koşullar söz konusu olabilir, kendimizi gereksiz yere feda edebiliriz. Özellikle sezgileriniz çok güvenin, rüyalarınızın ne sembolize ettiğine dikkat edin, evrenin, yaşamın sunacağı işaretleri iyi yakalamaya bakın.

Yaşam hedefler, kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere, karmaşalara düşülebilir. Bugünler kariyerinizi ilgilendiren konularda majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun bir değildir. Denizlere açılmak, deniz yolculukları yapmak, su ile ilgili işlerle ilgilenmek, deniz kenarı yerlerde zaman geçirmek için çok idealdir. Yalnızlık, karmaşadan, hayatın hızlı akışından kaçmak için çok ideal bir zamandır. Eğer imkanınız var ise bugünler sessiz sakin bir yere tatile gitmek, minik bir kaçamak yapmak için çok uygundur. Eskiye, geçmişe ait konular çok sık gündeme gelebilir. Eski resimler, anılar, fotoğraflar, müzikler… Eski dosyalarınızı arşivlemek, düzenlemek, tasnif etmek için de uygun bir gündür. Yalnız ev içinde su boruları, mutfak, banyo gibi noktalarda minik sorunlar meydana gelebilir. Sanatsal yanlarımız ortaya çıkabilir, resim yapmak, boya yapmak, oturup belki de bir şeyler karalamak için uygundur. Keza evinizi de boyayabilirsiniz. Terapi almak, dert anlatmak, ruhsal anlamda şifalanmak, koçluk desteği almak için de harika bir güne işaret etmekte. Mistik, psişik konularla yüz yüze gelebilirsiniz veya bu konular üzerine sohbetler dönebilir daha çok. Yaşamın gerçeklerinden kaçmaya çok daha eğilimli oluruz, alkol kullanımı çok artabilir. Keyfe keder içmek için iyidir dostlarla bir araya gelip ama abartmamaya özen gösterin. Alkol çok daha hızlı etki edebilir zira.

Sağlık açısından baktığımızda ise Dolunay haftasında omuzlar, kollar, eller, akciğerlerin hassas olacağı bir hafta diyebiliriz. Dolunay haftası boyunca özellikle omuzlara yapılacak masajlar ekstra faydalı olacaktır. Keza jimnastiğe başlamak, bedeni esnetmek çok daha iyi gelecektir. Yine nefes egzersizleri yapmak, açık havada dolaşmak, bol oksijen almak bedene çok daha iyi gelecektir. Romatizma şikayetleri olanların da bu Dolunay haftasında daha dikkatli olmalarında fayda var, özellikle hava şartları değişken olacağından kıyafet seçimlerinde ekstra özenli olmaları gerek. Eller çok daha kolay üşüyebilir bilginiz olsun. Özellikle gırtlak, yutak hassas olabilir. İşin içinde Neptün de olduğundan dolayı, alerjiler, zehirlenme durumları da söz konusu olabilir, yediklerimize ve içtiklerimize dikkat etmemizde fayda var.

DOLUNAYI TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRDİĞİMİZDE İSE

Dolunay Türkiye haritasının 12. evine düşmekte. 12. ev kamu alanında bozukluklar, hapishaneler, hastaneler, huzurevleri, gizli gruplar, gizli devlet kurumları, casuslar, devlete zarar verebilecek olan gizli düşmanlar, örgütler, terörist faaliyetler, rehin durumları, gizli baskınlar, gizli skandallar anlamına gelir. Bu tarz olaylar çok gündeme gelebilir. Hastane-hapishane gibi yerlerden bilgi sızması, gizli bir takım bilgi ve görüntülerin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Neptünyen Dolunay dönemleri, denizlerle ilgili tehlikeli durumlar, sel felaketleri, deniz kaynaklı depremler, yağış artışları, salgın hastalıklar beklenebilir.

Daha çok okuyup, gezip, görüp, bilgi sahibi olacağınız bir dolunay haftası dilerim!

Sevgiler…

Dinçer Güner