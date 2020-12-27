İkizler burcunu 2021’de neler bekliyor?

Satürn ve Jüpiter'in Kova burcu kavuşumu yurtdışı, şehir dışı işleri, hukuk, ithalat, ihracat, akademik eğitimler, seyahatler konularını öne çıkaracak. Artık finansal konularda rahatlama zamanı. Hedeflerinizi, arzularınızı gerçekleştirmek için harekete geçeceksiniz.

Yaşamınızı şekillendireceksiniz. Eğitim, öğretim konuları bu yıl fazlasıyla ön plana çıkacak. Öğrenciyseniz eğitimde başarılar yakalayabilir, farklı kültürleri deneyimleyebilir, farklı bir yerde yaşama adım atabilirsiniz. 2021'de kendinizi geliştirmek, yetiştirmek isteyeceksiniz. Hayata bakış açınız tamamen değişirken, kariyerde, özel hayatınızda zaman zaman sorumluluk yükleneceksiniz. Yılın ilk aylarında sağlığınıza özen gösterin, bağışıklığınızı güçlendirin.

14 Mayıs-28 Temmuz arasında Jüpiter'in Balık burcuna geçmesiyle mesleki anlamda büyük şanslar, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz bir iş ve terfi varsa bunlara kavuşabilirsiniz. Başarı bu dönem sizinle olacaktır. Bazı kişileri hayatınızdan tamamen çıkarabilir, evliyseniz ve mutsuzsanız boşanma kararı alabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni ilişkilere de hazır olun.

Medya, basın-yayın, teknoloji konularında önemli açılımlar yapabilirsiniz. Şubat- Haziran- Aralık ayında hukuksal konularda, uluslararası alanlarda beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Yıl boyunca Güneş ve Ay tutulmaları sizin burcunuzda İkizler -Yay aksında olacak. 26 Mayıs- 10 Haziran ve 4 Aralıktaki tutulmalar sizin için oldukça önemli. Hayatınızı yeniden şekillendireceksiniz. Kendinizi geliştirecek, yeni kişilerle tanışacak, hayatınızdaki tüm engellerden kurtulacaksınız. Yılın ikinci yarısı kariyer hayatınızda beklentilerinizi yerine getirebilir. 2021'de kadersel olaylara hazır olun derim.

Haziran ayı kazançlarınızı yükseltebilir, parasal anlamda yatırım yapmak ya da paranızı değerlendirmek için şanslar sunabilir.

Bu yıl özel hayatınızda hızlı kararlar verebilirsiniz. Yeni tanışmalarla duygusal başlangıçlar yapabilir, var olan ilişkilerde problemlerinizi çözebilir, çözülemeyen durumlarda bitirme kararı verebilirsiniz. Mutlu birlikteliği olanlar için ilişkiyi ciddiyete taşımak, söz, nişan, evlilik kararları alınabilir. Ev değişikliği, yer değişimleri, göç konuları gündeminize yerleşebilir. Bu yıl kendinizle ilgilenme ve kendinize yatırım yapma zamanı. Parlak ve güneşli bir yıl dilerim.