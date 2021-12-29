İkizler burcunu 2022’de neler bekliyor?

Jüpiter 29 Aralık 2021- 11 Mayıs 2022, 28 Ekim-20 Aralık 2022 tarihleri arasında Balık burcunda seyahat edecek. Arada kısa bir Koç burcu seyahati var. 10.evinizde gerçekleşecek bu seyahat, kariyer yaşamınızda yeni gelişmeler ve yeni başlangıçları getirecek. Mesleğinizde ilerleme, terfi, görev değişimleri, pozisyon değişimleri, zam gibi yeniliklerle karşılaşabilirsiniz.

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Astrolog Seyran Ataklı

Bazılarınız kariyerinde ilerlemek adına yeni eğitimlere katılırken, bazılarınız yurtdışı bağlantılı görevlere dahil olabilir. Jüpiter size takdir getirecek. Şanslarınızı bu dönem güzel değerlendirin.

Çaba ve sorumluluk sahibi olursanız ödüllerle karşılaşabilirsiniz. Çok çalışacak, birçok işi bir arada yapacaksınız. Güçlü figürlerden destek alıp yükselebilirsiniz. Gruplara katılabilir, organizasyonlara dahil olabilir, sosyal medya ve dijital platformlarda başarı sağlayabilirsiniz.

Jüpiter- Neptün kavuşumu 12 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek. Mesleğinizle ilgili problemleriniz varsa, görünür hale gelerek sizi bazı dönüşümlere itebilir. Yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Önemli anlaşmalar yapabilir, sosyal çevrenizi değiştirebilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir para varsa elinize geçebilir. Kimileriniz için bu kavuşum ortaklıklarda bitişleri ve yol ayrımlarını da gündeme getirecektir. Her şekilde bu dönem ticari konularda riskli adımlardan kaçınmalısınız. Duygusal ilişkiler ve evlilik hayatınızda bazı anlaşmazlıklara karşı problemleri çözme yoluna gidin ve sakin tutum sergileyin.

HAYATA BAKIŞINIZ DEĞİŞİYOR.

2021'in tamamında etkili olan Satürn Kova seyri bu yıl da devam edecek. Deneyimlerinizden ders çıkarmalısınız. Yaşam felsefeniz ve inançlarınız değişecektir. Sorumluklarınız artabilir. Felsefe eğitimleri, kişisel gelişim fırsatları yakalayabilirsiniz. Yeni eğitimlere başlayabilir, akademik konular, doktora, üniversite gibi gelişimler yaşayabilirsiniz. Yarım bıraktığınız bir eğitim varsa tamamlamak için uygun bir dönem olacaktır. Dava, mahkeme gibi konularda gecikmeler, yurtdışı, vize, evrak, yabancılar, ticaret alanlarında aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Yurtdışı seyahati yapacaksanız iyi organize olun. Uzak akrabalar ya da eşinizin akrabalarıyla ilgili sağlık sorunları yıl genelinde gündeme gelebilir.



2022 Ay düğümleri Boğa- Akrep hattına geçiyor. Yıl boyunca tüm tutulmaları 6. ve12. evlerinizde yaşayacaksınız. Güney Ay düğümü sağlığınıza vurgu yapıyor. Kronik rahatsızlıklar nüksedebilir. Genel sağlık kontrolleri, check-up, zararlı alışkanlıkları bırakma gerekliliği yıl boyu ön plana çıkabilir. Beslenme sisteminizi değiştirebilir, spora başlayabilirsiniz. Bedeninize özen gösterin. Rutinlerinizi, günlük düzeninizi yoluna koyabilirsiniz, bu sizi mutlu kılacaktır. İş arıyorsanız yeni iş imkânıyla karşılaşabilir, daha önce çalıştığınız yerden teklif alabilir, ya da işinizi değiştirebilirsiniz. Kuzey Ay düğümü 12. evde yaşamınızı gözden geçirmek, kimi zaman içe dönmek, önce kendinizle sonra çevrenizle yüzleşmek ve bağışlama temasını gündeminize taşıyacaktır. Bilinçaltınızı şifalandırabilir, maneviyatınızı yükseltebilir, ruhsal terapilere katılabilirsiniz. Korkularınızı dönüştüreceksiniz.

30 Ocak'a kadar HARCAMALARA DİKKAT!

2022'ye merhaba derken, gökyüzündeki Venüs retrosu ortaklaşa paralar, gelir gider, ödemeler konusunda bazı yolunda gitmeyen sorunları çıkartabilir. Eşinizin geliri, eşle ortak kazançlar alanında gelir düşüşleri, banka, kredi sorunları meydana gelebilir. Harcamalara dikkat edin. Bütçe hesabınızı doğru yapın.

YÖNETİCİ GEZEGENİNİZ MERKÜR YIL GENELİNDE 3 KERE RETRO YAPACAK.

14 Ocak- 4 Şubat arası Kova burcundaki Merkür retrosu mahkeme, dava gibi konularınız varsa gecikmeleri meydana getirebilir. Bu dönemde anlaşmalardan, sözleşmelerden, radikal iş değişimlerden kaçının, imza atmayın. Zorunlu bir başlangıç yapmak zorunda kalırsanız sözleşmenizi ve işle ilgili prosedürleri iyi inceleyin.



9 Mayıs- 3 Haziran arası İkizler burcunda gerçekleşecek retro Yükseleniniz üzerinde olacak ve bilgi hırsızlığına vurgu yapacak. Bu dönem, mail ve mesajlarınıza, yazışmalarınıza, kime ne gönderdiğinize dikkat edin. Elektronik aletlerinizde bozulmalar yaşanabilir, yenisini almayın. Bilgilerinizi yedekleyin. Yeni bir ev almayın, satmayın, taşınmayın. Aracınızı değiştirmeyin.

8 Eylül- 2 Ekim arasında Terazi burcundaki son Merkür retrosu ise 5. evinizde gerçekleşecek. Riskli parasal işlemelere, yatırımlara bu dönem dikkat etmelisiniz. Kayıplarla karşılaşabilirsiniz. İş başvurusu yapmak ya da iş değiştirmek sonrasında pişmanlık getirebilir. Anlaşma, imza ve kontratlardan kaçının. Yarım bıraktığınız işlerinizi toparlayın.

MARS RETROSU BURCUNUZDA!

Yılı Mars retrosuyla bitiriyoruz. 29 Ekim 2022- 13 Ocak 2023 arasında gerçekleşecek retro süresince hırslı ve gözü kara olacaksınız. Öfkeli davranışlar sergileyebilir, bir anda parlayıp sönebilirsiniz. Ani kararlardan kaçınmalısınız. İkili ilişkilerde gerginlikler ve anlaşmazlıklara karşı temkinli olun. Sabırsız hareketler ev kazalarına, trafikte araç kullanırken kazalara sebebiyet verebilir. Sağlığınıza, özellikle bu dönem ateşli rahatsızlıklara, baş bölgesi ve migren ağrılarına dikkat edin.

Yılın mottosu: Yeni kariyer fırsatları ve toplumsal statünün değişimi olacak. Kabuğunuzu kırın. Bakış açınızı değiştirin. Kendinizi geliştirin.

2022'nin sağlık ve esenlik getirmesini dilerim.



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