İletişim trafiği artıyor

Bu hafta hem Merkür hem de Güneş İkizler burcuna geçiş yapacak. Gökyüzünde bilgi ve iletişim trafiğinin arttığı bir haftaya giriş yapacaksınız. Peki bu süreçte hangi burcu neler bekliyor olacak? İşte ayrıntılar...

Bu hafta hem Merkür hem de Güneş İkizler burcuna geçiş yapacak. Gökyüzünde bilgi ve iletişim trafiğinin arttığı bir haftaya giriş yapıyoruz. Kendimizi özgürce ifade etmek, konuşmak, eğitimlere katılmak, başkalarına bir şeyler öğretmek, ticari ilişkiler kurmak, yeni iletişim gereçleri satın almak, daha çok okumak için bolca zamanımızın olacağı bir süreç başlıyor. Bakalım bu süreçte hangi burcu neler bekliyor?

Koç: Aile içinde sevgi kaynaklı sorunlar söz konusu olabilir, aile içinde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Yakın çevre, komşular, kardeşlerinizle ilgili özellikle daha çok bilgi alış verişleri yapabilirsiniz. Yeni şeyler, öğrenmeye açık olacaksınız. Devamı…

Boğa: Finansal konular ön planda olacak. Bütçenizi yeniden değerlendirmelisiniz. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmak için akıllıca yollar bulmaya çalışacaksınız. Harcamalarınızı, kazançlarınızı daha rasyonel bir şekilde organize edebileceksiniz. Devamı…

İkizler: İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ve ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir. Hayatınıza zihinsel anlamda hız ve çabukluk gelecek. Zihninizde bir sürü yeni projeler, fikirler belirebilir. Devamı…

Yengeç: Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değildir. İletişim ve zihinsel anlamda çok dışa dönük olamayacaksınız. Devamı…

Aslan: Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda olacak. Yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat! Devamı…

Başak: İş ve kariyer konuları ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda! İş hayatınızda fikirlerinizle çok dikkat çekeceksiniz. Kariyerinize ilişkin konularda daha mantıklı kararlar verebilecek ve hareket edebileceksiniz. Devamı…

Terazi: Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda olacak. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat! Bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Devamı…

Akrep: Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Eşinizin finansal konuları ile ilgili keyifli haberler alabilirsiniz. Bu dönem finansal anlamda sonradan ödemeli kaynak arayışlarınız güzel bir şekilde sonuçlanabilir. Devamı…

Yay: İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar, önemli hem özel hem de iş ilişkileri kurulabilir. Kötü giden ilişkiler ise bitebilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat! Düşmanlarınızı çok daha net bir şekilde seçebilecek ve onlarla yüz yüze gelebileceksiniz. Devamı…

Oğlak: Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. İş ortamınızdaki olası sorunların üstesinden akılcı bir şekilde gelebileceksiniz. Devamı…

Kova: Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Kovalar için oldukça romantik günler kapıda! Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Aşkla ilgili konularda daha akılcı ve rasyonel bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Devamı…

Balık: Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım ve satım konuları ön planda olacak. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat! Devamı…

