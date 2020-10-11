İletişime çok dikkat etmemiz gereken bir hafta

Bu hafta hem Merkür'ün Akrep burcundaki geri hareketi başlıyor, hem de Terazi burcunda zor bir Yeni Ay meydana geliyor. Hafta boyunca dikkat etmemiz gerekenler neler? Ünlü Astrolog Dinçer Güner, 12 Ekim haftasını değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Merkür’ün geri hareketi ile bilgi-iletişim ve elektronik aletlerle ilgili problemler ortaya çıkabilir. Merkür’ün geri hareketi 5 Kasım’a kadar sürecek. Yeni bir elektronik alet almak veya imza atmak için 5 Kasım’dan sonra ki bir zamanda değerlendirmemizde fayda var. Yine Terazi burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu yeni Ay’da ilişkiler ve ortalıklar masaya yatırılacak. İlişkileri ve ortaklıkların testten geçeceği bir Yeni Ay bizleri bekliyor.

BAKALIM HAFTA BOYUNCA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

*Koç – 12 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Boğa – 12 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*İkizler – 12 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Yengeç – 12 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Aslan – 12 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Başak – 12 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Terazi – 12 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Akrep – 12 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Yay – 12 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Oğlak – 12 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Kova – 12 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.

*Balık – 12 Ekim haftalık burç yorumu izlemek için tıkla.