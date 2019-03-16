İlişkilerde yaraları sarma zamanı

Güneş Koç burcuna geçiyor. Bahara giriş yapıyoruz, aynı zamanda Güneş’in 0 derece Koç burcuna geçişi tüm dünyada astroloji günü olarak kutlanmaktadır. Hem de Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Gökyüzünün bu hareketlilikleri burçları bu hafta nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...

Güneş Koç burcuna geçiyor. Bahara giriş yapıyoruz, aynı zamanda Güneş'in 0 derece Koç burcuna geçişi tüm dünyada astroloji günü olarak kutlanmaktadır. Hem de Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek.

Koç burcu Zodyak burçlarının birincisidir. Bu açıdan bakarsak, Koç burcunda ilkleri ve başlangıçları temsil eder. Bu dönemde siz de hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Daha cesaretle ileri gitmeyi hedefleyerek girişimci yanınızı daha rahat ortaya koyabilirsiniz. Koç ateş enerjisini yansıtan öncü nitelikte bir burç olduğu için siz de enerjik, hevesli, dayanıklı ve daha mücadeleci olursunuz. Spor yapmak, hızlı düşünmek ve harekete geçmek, risk alabilmek, dürüstçe düşündüklerinizi söylemek, yaratıcı fikirleri hayata geçirmek için hevesli olursunuz. Öfkeli ve bencilce tavırlardan, trafikte hızdan, kesik ve çarpmalardan bu dönem de korunmak gerekebilir. Terazi burcundaki Şironyen Dolunay ile birlikte, ilişkilerde ve ortaklıklarda süregelen sorunları masaya yatırmak, ilişkileri iyileştirmek, onarmak, tazelemek adına da destekleyici olacaktır.

Koç: Kendinizi daha net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Odaklanacağınız alan kendinizle ilgili konular olacaktır. Kişisel yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde sergileyebileceksiniz. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. Devamı…

Boğa: İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu haftanın ana konusu içinde yer alacaktır. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Devamı…

İkizler: Organizasyonların davetlerin aranan kişisi siz olacaksınız. Öncelikle özel hayatınızda yaşanması muhtemel krizlere karşı dikkatli olmakta fayda var. Şartları ve koşulları çok fazla zorlamamakta yarar var. Gizli ilişkiler gündeme gelebilir, özel hayatınızda gizlilik içinde hareket etmek isteyebilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Her zaman üstlerinizin, yöneticilerinizin dikkatini çeker pozisyonda olacaksınız. Sosyal çevre, arkadaşlık ilişkilerinde aşırı korumacı ve sahiplenici bir yapı içinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizde uzlaşmacı olmak için çaba sarf etmeniz gerekebilir. Devamı…

Aslan: İş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda aşırı inatçı, ya hep ya hiç mantığından uzak durmakta fayda olacağına işaret etmekte. İş ile ilgili daha hırslı ve kendinizi ortaya koymaya çalışacağınız bir hafta olacak. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Devamı…

Başak: Hayatınızı değiştirecek bir seminere, konuşmaya katılabilir veya eğitime başlayabilirsiniz. Yaşamın biraz daha ruhsal tarafına ilişkin araştırmalarda yapabilirsiniz. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Terazi: Aşırı inatçı, sert, yıkıcı olmak yerine yapıcı adım atmanız bu hafta önem kazanacaktır. Aşırı hırs zarar verebilir. Kendinizi ifade ederken kullanacağınız kelimelerin sert, kırıcı olmamasına özen gösterin. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Devamı…

Akrep: Hayatınızın bu konularını yönetmek için kolları sıvayabilirsiniz. Oldukça yoğun bir iş dönemine giriyorsunuz, bu kadar iş peşinde koştururken sağlığı da ihmal etmemelisiniz. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar vermek ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Devamı…

Yay: Birlikte çalıştığınız kişiler ile inatçı davranışlar, haklı olup olmama mücadelesi ilişkilere zarar verebilir, dikkatli olmakta fayda var. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Aşk ve çocuklarla ilgili konularda agresyon, efor ve mücadele daha çok ön planda olabilir. İnatçı, aksi, aşırı sahiplenici tavırlar zarar verebilir. Özel hayatınıza ilişkin bir şeyleri değiştirmek, yeniden düzenlemek için uygun bir hafta olacaktır. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Devamı…

Kova: Ev, yuva, aile ile ilgili konularda daha çok mücadele, efor, agresyon meydana gelebilir. Şartları ve koşulları çok fazla zorlamamakta yarar var. Geleceğe yönelik projelerinizi bu hafta şekillendirmeye başlayabilirsiniz. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamı…

Balık: Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızla gergin iletişimden sakınmanızda fayda var. Sözleriniz ile dikkat çekeceğiniz bu hafta ani, sert, inatçı sözlerle eleştiri oklarını üzerinize çekebilirsiniz. Uyumlu ve barışçıl bir yaklaşım size kazanç sağlayacaktır. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Devamı…

