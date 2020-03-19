İlkbahar ekinoksu ve Türkiye

Güneş'in Koç ve Güneş'in Terazi burcuna geçtiği zamanlar, yani ekinoks zamanları astrologlar için oldukça önemlidir. Bu geçiş zamanlarında gökyüzü haritaları çıkartılır ve altı aylık sürecin nasıl geçeceği hesaplanır. Ünlü astrolog Dinçer Güner, önümüzdeki altı ayın nasıl geçeceğini kaleme aldı...

Ekinoks zamanları biz astrologlar için her zaman önemlidir. Ekinoks zamanlarından kastım şu, Güneş’in Koç ve Güneş’in Terazi burcuna geçtiği zamanlar. Biz bu geçiş zamanlarını not eder, o geçiş anının gökyüzü haritasını çıkartır ve sadece altı aylık sürecin nasıl geçeceğine dair analizler yaparız. Bu ekinoksların başladığı ana göre çıkan haritalara da Ingrees haritalar denir. Giriş haritaları, Koç giriş ya da Terazi giriş haritalarıdır. Koç giriş haritaları ortalama 21 Mart günü çıkartılır, Terazi giriş haritaları da ortalama 21 Eylül’de çıkartılır ve altı aylık süreçte ekonomik ve politik durumların ne olacağına dair analizler yazılır. En son geçen sene Güneş'in Terazi burcuna geçtiği sonbahar ekinoksu ile ile başlayan altı aylık sürece ilişkin yazımı BURADAN okuyabilirsiniz. Şimdi ise Güneş, 20 Mart’ta Koç burcuna girecek ve altı ay etkili Koç Ingrees süreci başlayacak.

Şimdi önümüzdeki altı aylık süreçte neler olabileceğine dair, Türkiye’ye (Ankara) göre oluşturulmuş Koç giriş haritasını baz alarak incelemeye başlayalım. Her zaman olduğu gibi ana akslar genel tema ve konuların neler olabileceğine dair bilgiler içerirler. Ankara’ya göre çıkartılan doğum haritasında yükselen burcun (ASC) 27. derece Balık olduğunu görüyoruz. Balık burcu dünya astrolojisine göre denizler, deniz taşıtları, uyuşturucular, her türlü bağımlılık yapan maddeler, ruhsal yönü güçlü kişileri enerji çalışmaları yapanlar, terapistler, değirmenler, sulak yerler, balık havzaları, alkol ile ilgili konular, halk sağlığı, halkın nevrozları ve psikolojisi, cezaevleri, hastaneler, ezilenler, film endüstrisi, okyanuslar, su kaynakları, büyük hayır işleri, organizasyonlar, manastırlar, toplumsal hareketler, kolektif bilinç, sosyalist hareketler, biyokimyasal maddeler, gazlar, ilaç sektörü, gaz kaçakları, siyasi istikrarsızlık, ekonomik buhran, büyük dolandırıcılık şebekeleri, gaz kaçakları, dini yerler, inançlar, dergahlar, sanatçılar, sinema sektörünü sembolize eder. Demek ki önümüzdeki altı aylık süreçte gündemimiz daha çok bu başlıklar altında toplanacak demektir.

Dini konuların hızla yayıldığı, dini temaların ön plana çıktığı, kutsal ve ibadet yerleri ile ilgili bir çok gelişmenin olabileceği, denizlerle ilgili önemli gelişmelerin yaşanabileceği, uyuşturucu, uyarıcı maddelerle ilgili bir çok operasyonun yapılabileceği, ruhsal yönü güçlü, ruhani, dini kişilerin ön planda olabileceği, terapistlerin, psikologların çokça konuşulabileceği, cezaevleri, hastaneler, hastalıklar, bulaşıcı hastalıklarla ilgili konuların sıkça gündemde olabileceği zamanlara giriş yapıyoruz. Diğer yandan önemli filmlerin yapılacağı, sanatçıların ön planda olacağı, ilaç sektörüne dair önemli gelişmelerin olabileceği, kandırılma ve dolandırılma olaylarında artışların yaşanabileceği bir altı aylık süreç bekliyor diyebiliriz bizi. Özellikle 27. derece Balık burcunun yükseliyor olması da önemli. Çünkü burada Scheat sabit yıldızı bulunmakta. Bu yıldız talihsizlik, intihar teşebbüsleri, sel, gemi kazaları, maden kazaları cinayetlerle ve boğulma ile ilgili bir yıldız. Kötücül etkileri olan bu yıldız bu altı aylık süreçte bu gibi temaların da gündemimizde olabileceğine işaret etmekte.

Yükselen burcun yöneticisi olan Jüpiter ise haritada Oğlak burcunda 22. derecede ve 11. evde yer almakta ve hemen yanında yine 22. derece Oğlak burcunda Mars var. Kısacası Mars ve Jüpiter birlikte hareket ediyorlar. Bu da aslında büyük bir mücadeleye işaret etmekte. Bakalım önümüzdeki altı aylık süreçte bu büyük mücadelenin konuları neler olacak? 11. ev mücadele alanını göstermekte. 11. ev dünya astrolojisine göre ülkenin müttefikleri, yasama ve yargı organları, toplum ve gruplar, dernekler, grup hareketleri, hazine, gelir kaynakları demektir. Demek ki bu alanlarda bir takım mücadelelerin olacağını düşünmek gerek. Yasa ve yargı ile ilgili olabilir, yeni kanunlar olabilir ki bu kanunlar işin içinde Oğlak burcu olduğu için para piyasası, ekonomi üzerine olabilir. İş hayatı, çalışma koşulları ile ilgili de olabilir. Aynı şekilde önümüzdeki altı aylık süreçte dernek yapılanmaları, güçlü dernek çalışmaları, derneklerin de ön planda olacağı bir dönem başlayabilir. Bu ev hazine ve gelirlerle de ilgili olduğu için ekonomik bir mücadeleye de işaret etmekte. 11. ev toplumsal konuları, toplumu ilgilendiren koşullara da işaret eder. Bu dönem bazı grupların gösteri ve protestoları olabilir. Özellikle işverenleri hedef alan gösteriler, grevler, protestolar olabilir bunlar. Ve işin içinde Jüpiter olduğu için, aslında basit ve ufak bir mesele birden büyüyebilir. Bu dönem özellikle işverenlerin daha dikkatli ve temkinli olması gerek. Özellikle büyük ölçekli firmaların, ya da uluslararası firmaların. 11. ev idealler, umutlar, dileklerin de olduğu bir alandır. Bu altı aylık süreçte umut edilen, arzu edilen en çok istenen amaç ve istekler ne ise bunlarda çok rahat gerçekleşebilecek demektir. Ve 11. ev müttefiklerle de ilgili olduğundan, bu dönem yeni dostlar kazanacağımıza, yeni müttefiklerimizin olacağını da göstermekte.

Balık burcu Türkiye haritasında ise 10. ev ile temsil edilmekte, 10. ev ise iktidar demektir. Bu dönem iktidarın elinin güçleneceğini, yaptırım gücünün artacağına işaret etmekte. Güneş'in olduğu alan ise altı aylık süreçte odaklanılacak temaların ne olacağını gösterir. Güneş'e baktığımızda ise haritanın 1. evinde yer almakta, 1. ev halkın istek ve arzularına işaret eder. Bu dönem halkın istek, talep ve arzularının güçlü olacağını gösterir. Ay'ı incelediğimizde ise, ilk altı aylık dönemde Ay, Kova burcunda seyredecek. Önemli teknolojik gelişmelere işaret ettiği gibi, teknolojik yatırımları, topum faydası, toplum sağlığı için atılacak önemli adımlara işaret etmekte. Yalnız Ay'ın 12. evde yer alması, teknolojik güvenlik sorunları, siber sorunlar, hacklenme gibi temalarında olabileceğini akla getirmekte. Ama Ay'ın kötü bir açısı olmadığından dolayı bunun düşük bir olasılık olabileceğini düşünebiliriz.

Sevgiler…

Dinçer Güner

