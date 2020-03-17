İrrasyonel fikirlere dikkat!

Merkür, 16 Mart Pazartesi günü itibariyle Kova burcundan çıkıp Balık burcuna geçiş yaptı ve 11 Nisan'a kadar Balık burcunda seyahat edecek. Merkür, genel olarak nasıl düşündüğümüz ve nasıl karar verdiğimiz ile ilgilidir. Dikkat eksikliğinin sıkça görüleceği bu dönemin diğer etkileri neler olacak? Ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı...

16 Mart itibari ile her türlü iletişimi, bilgiyi, anlaşmaları, sözleşmeleri, elektronik aletleri yöneten Merkür, Kova burcundan çıkıp Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Nisan’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Merkür, temel anlamda nasıl düşündüğümüz, nasıl karar verdiğimiz, neleri okuduğumuz, nasıl algıladığımız, kendimizi nasıl ifade ettiğimiz ile ilgilidir. Zihnimiz 11 Nisan’a kadar biraz daha balık sembolizmi ile çalışacağına işaret etmekte.

Merkür konum olarak aslında Balık burcunda zararlı pozisyondadır. Çünkü Merkür bilinci, zihni, düşünceyi, mantığı temsil eder. Fakat Balık burcunun bu saydıklarımızla pek de ilgisi yoktur. Bu yüzden bu dönem alacağımız kararlarda hem duygularımızın hem de dışarıdan gelen etkilere açık bir halde olacağız. Bu dönemin sorunlarından biri, dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu sıkça görülebilir. Hesaplamalarda, sayılarla olan ilişkilerde hatalar söz konusu olabilir. Yalancılığın ve dolandırıcılığın artabileceği zamanlardır. Zihinde yaratıcı bir sürü fikir olabilir ama bunlar çoğu zaman sadece düşüncede kalabilir. İletişimde yanlış anlamalar, olmadık konulara alınganlık yapmalar tam da bu sürecin hikayesidir. Detaylara hakim olamamak, gerçeklerden uzaklaşmak, dalgınlık, çabuk unutma gibi durumlarla da sık sık karşılaşabiliriz. Verilen sözlerin tutulmasının zorlaşacağı, kararların, planların sürekli değişime uğrayacağı bir dönem. Eğitimde, sınavlarda dikkat edilmesi gereken bir zaman. Sınav kağıdında kaydırmalar, doğru bilip yanlış işaretlemeler yüzünden sıkıntılar çıkabilir. Bir şeyleri imzalamadan önce de en az iki defa gözden geçirmenizde yarar var. Önemli kararlar alırken de çevrenizden gelen tavsiyeleri de dinlemelisiniz. Zira bu dönem mantık devrede değil!

Sezgisel yanınızın artacağı, hayal gücünüzün, rüyalarınızın, duygusallık ve romantizmin güçlü olacağı, evrensel bilince, kolektif sevgiye açık, inançların spiritüel ve manevi konuların ön planda olacağı bir süreç olacak. Bu dönemde biraz unutkan ve zihnimiz dağınık olabilir. Sanatçı yetenekleri destekleyen ilham gücü artar. Zayıflara el uzatmak, şefkat göstermek, sıkıntılara çare olmak Merkür’ün Balık burcundaki seyahati süresince daha kolay gerçekleşecektir. Dans, müzik, sinema, resim gibi sanatın her koluyla ilgilenebilirsiniz, performans gösterebilirsiniz. Görsel sanatlar, fotoğrafçılık, moda, dekorasyon, şiir, şarkı sözü, beste, güfte yapmak için idealdir. Romantik duygular ve hassasiyette artış olur. İnsanların kalbi kolay kırılabilir. Alıngan olabilirler, kolaylıkla moralleri bozulabilir. Kaba ve şiddete dayalı tavırlar çok göze batar. İç dünyanıza dönebilir, yoga, meditasyon yapabilir, manevi yanınızı besleyebilirsiniz. Çakralar, reiki, regresyon, spiritüel şifalandırma, su ve ses terapileri ile rahatlama yapabilirsiniz. Rüyalarınız zengin olabileceği için bu dönemde bilinçaltınıza yönelik ip uçları elde edebilirsiniz.