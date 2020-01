İşte 2020’nin en gergin tarihleri!

Yıl boyunca gezegenlerin birbirleriyle kurduğu zorlu açıları bilip, o tarihlerden uzak durmak gerek. Hangi Dolunay'a dikkat etmeli, Mars ve Satürn'ün hangi açılarının bitmesini beklemeliyiz? İşte 2020'nin en gergin zamanları...

Merhaba Hepinize;

2020 estetik, güzellik, aşk meşk derken şimdi sıra geldi 2020'nin en zorlu günlerine. Özellikle bu tarihlerde tüm ilişkilere, yatırımlarla ilgili konulara, kazalara, bela durumlara ekstra dikkat etmeli ve yaşamın akışını değiştirecek ani kararlardan uzak durmak gerekir. Bunun için Mars'ın ve Satürn'ün zorlayıcı açılar aldığı zamanlar, tutulmalar, Yeni Ay ve Dolunay’lardan hangilerine dikkat etmemiz gerek bunlara değineceğiz. Hazırsanız başlıyoruz 2020’nin agresifçe tehlikeli tarihlerine…

– 10 Ocak’ta gerçekleşecek olan Ay Tutulması. Bu tutulmada Satürn, Plüton, Merkür ve Güneş, Oğlak burcunda birlikte olacaklar. Bu tutulmada aile ilişkilerinden, gayrimenkul konularına, iş ilişkilerinden, parasal konulara ekstra dikkat edilmesinde fayda var. Etki süresi ise +/- 10 gün gibi düşünebilirsiniz.

– 24 Ocak’ta 4. derece Kova burcunda Yeni Ay zamanı. Etki süresini +/- 3 gün gibi düşünebilirsiniz. Bu Yeni Ay’da Uranüs'ün sert açısı olacak. İsyankar enerjisi, başkaldırı-isyan, otorite ile geçinememe, sürpriz ve aniden oluşan kazalar, sabredememekten dolayı ortaya çıkan sorunlar çıkabilir.

– 27 Ocak +/- 5 gün. Mars ile Neptün arasında zorlu bir görünüm olacak. Zehirlenmeler, cesaretin kolayca kırılması, yalanlar yüzünden zor durumda kalma, skandalların ortaya çıkması, iftira kurbanı olmak, fiziksel enerjinin düşüşü ve iş konularında hayal kırıklıkları olabilir.

– 9 Mart’ta Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’ın Neptün ile sert kontağı olacağından dolayı yanılgılar, hatalı kararlar, aldanmalar, aldatma veya aldatılma, kandırılma gibi durumlar meydana gelebilir. Hayaller ve gerçeklerin karışması. Önemli kararlardan önce dikkatle düşünüp, analiz edilmeli. Özellikle sağlıkla ilgili konulara dikkat edilmesi gerekebilir.

– 23 Mart’ta ise Mars ile Plüton birlikte hareket edecekler. Etki süresini +/- 7 gün gibi düşünebilirsiniz. Çıkar ve kişilik çatışmalarından uzak durmakta fayda var. Kimseyle maddi çıkar çatışmasına girmeden, enayi yerine de konmadan halledin işleri. Bu birkaç gün şiddet, cinsel içerikli konu ve temalar çok gündeme gelebilir. Bu birkaç gün her şeyi kontrol etmeye fazlaca çalışacağız ve belli ki hırs yapacağız. Ama dikkat edin hırsların kurbanı olmayın!

– 7 Nisan’da ise Mars ile Uranüs arasında zorlu bir görünüm oluşacak. Kazalar çok ani gelişebilir, hayatınızı riske atacak, özellikle hız içeren aktivitelerden uzak durmakta fayda var. Yine patlamalar, silahlı durumlar meydana gelebilir bu birkaç gün içinde. Koşullara çok çabuk isyan edebiliriz, ani tepkiler verebilir, köprüleri çok hızlı yıkabiliriz. Yine grevler, isyanlar, iş bırakmalar da olabilir. Düşüncesizce, anlamsızca riskler almayın, ölçün tartın biçin planlayın ve risklerinizi öyle alın, kendinize zarar vermeyin dikkat edin

– 10 Nisan’da Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Etki süresini +/- 3 gün gibi düşünebilirsiniz. İş girişimlerinin engellenmesi, otorite ile problemler, kazancın düşmesi, yatırımlar için doğru zaman olmayabilir. Hedeflere ulaşmak çok zordur.

– 22 Mayıs’ta İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek ve Mars ile zorlu görünümde olacak. Etki süresini +/- 3 gün gibi düşünebilirsiniz. Bilgi, iletişim kazaları, trafik ve seyahat kazalarına açık olma, sözleşmelerin ve anlaşmaların bozulması.

– 5 Haziran’da Yay burcunda Ay tutulması meydana gelecek ve Mars ve Neptün ile sert açılı olacak. Yurt dışı işleri yasal konular, eğitimle ilgili konular, yayıncılık, trafik, seyahat ile ilgili konularda şanssızlık, hayal kırıklığı, tartışmalar, kavgalar, zorlanmalar söz konusu. Etki süresini +/- 10 gün gibi düşünebilirsiniz.

– 26 Haziran’da ise Mars'ın Ay Düğümleri ile zorlayıcı bir açısı olacak, kazalara, yanıklara, kesiklere, yangınlara, tartışmalara açık zamanlar. Etki süresini +/- 3 gün gibi düşünebilirsiniz.

– 21 Temmuz’da ise Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm oluşacak. Etki süresini +/- 3 gün gibi düşünebilirsiniz. İş girişimlerinin engellenmesi, otorite ile problemler, kazancın düşmesi, yatırımlar için doğru zaman olmayabilir. Hedeflere ulaşmak çok zordur. Aile içi çatışmalara dikkat!

– 3 Ağustos’taki Kova burcunda meydana gelecek olan Dolunayın ise Uranüs ise zorlu bir görünümü olacak. Etki süresini +/- 3 gün gibi düşünebilirsiniz. İsyankar enerjisi, başkaldırı-isyan, otorite ile geçinememe, sürpriz ve aniden oluşan kazalar, sabredememekten dolayı ortaya çıkan sorunlar oluşabilir.

– 4 Ağustos’ta ise Mars ile Jüpiter arasında zorlu bir görünüm olacak. Etki süresini +/- 6 gün gibi düşünebilirsiniz. Risk almak için de hiç uygun değildir, mevcut şartlarınızı korumaya odaklanmalısınız. Sabırsızlık ve acelecilik yüzünden kazalara, düşmelere, çarpmalara yatkın olabilirsiniz, aman dikkat! Ticari girişimler için hiç de uygun değildir, para kaybedebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı her türlü iş ve girişimlerde sorunlar meydana gelebilir. Tartışmalar ve kazalar çok büyüyebilir.

– 13 Ağustos’ta ise Mars ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Etki süresini +/- 5 gün gibi düşünebilirsiniz. Güç savaşları, egosantrik davranışlar, çıkar çatışmaları olabilir. Aşırı baskıcı ve komutan edasında davranmak, emirler vermek ve dediğim dedik bir tavır sergilemek ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Bazen siz istediğiniz kadar sakin ve ete süte dokunmadan durun, çevrenizden biri bu davranışları sergileyerek canınızı sıkabilir. Kaba, hoyrat ve kavgacı tavırları olan kişilerden uzak durmayı tercih ediniz. Risk taşıyan, kanuni olmayan, başınıza iş açabilecek birlikteliklere, çatışmalara ve güç savaşlarına girmemek veya böyle kimselere bulaşmamak çok akıllıca olacaktır. Ateşli, kesici, delici her türlü alet ve silahlarla oynamamak en iyisidir. İçtiğiniz sigaraları iyice söndürdüğünüzden emin olun, yangınlar çıkmasın. Bugünlerde son derece acımasız ve rekabetçi olabiliriz. Karanlık, tenha sokaklarda yürümemeye özen gösterin, gece tek başınıza dolaşmayın sokaklarda, hırsızlık ve cinsel suçlarda artışlar meydana gelebilir bugünlerde.

– 26 Ağustos’ta ise Mars ile Satürn arasında zorlu bir görünüm oluşacak. Etki süresini +/- 6 gün gibi düşünebilirsiniz. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir. Girişimlerimiz engellenebilir, cesaretimiz kırılabilir, hevesimizi kaçırabilirler, moralimizi bozabilirler Yeni iş girişimleri için, ikna gerektiren durumlar için pek de uygun değildir. Taleplerimiz reddedilebilir. Cinsel anlamda sorunlar meydana gelebilir, cinsel korkular, endişelere yaşanabilir. İş hayatında özellikle patronlarla sorunlar meydana gelebilir, önemli istekleriniz, taleplerinizi bugünlerde dile getirmeyin. İş ortamında rekabet ederken problemlerle karşılaşabilirsiniz. Sportif faaliyetler için iyi değildir, kazalar, sakatlıklar oluşabilir. Kendinizi çok yormayın spor yaparken ve riskli hareketlerden kaçının. Tansiyon, kan ile ilgili rahatsızlıklar, isilik, kurdeşen, iltihap gibi sağlık sorunları meydana gelebilir, dişler ve kemikler kırılgandır.

– 29 Eylül’de ise Mars ve Satürn arasında zorlu bir görünüm oluşacak. Etki süresini +/- 6 gün gibi düşünebilirsiniz. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir. Girişimlerimiz engellenebilir, cesaretimiz kırılabilir, hevesimizi kaçırabilirler, moralimizi bozabilirler Yeni iş girişimleri için, ikna gerektiren durumlar için pekte uygun değildir. Taleplerimiz ret edilebilir. Cinsel anlamda sorunlar meydana gelebilir, cinsel korkular, endişelere yaşanabilir. İş hayatında özellikle patronlarla sorunlar meydana gelebilir, önemli istekleriniz, taleplerinizi bugünlerde dile getirmeyin. İş ortamında rekabet ederken problemlerle karşılaşabilirsiniz. Sportif faaliyetler için iyi değildir, kazalar, sakatlıklar oluşabilir. Kendinizi çok yormayın spor yaparken ve riskli hareketlerden kaçının. Tansiyon, kan ile ilgili rahatsızlıklar, isilik, kurdeşen, iltihap gibi sağlık sorunları meydana gelebilir, dişler ve kemikler kırılgandır.

– 9 Ekim’de Mars ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Etki süresini +/- 5 gün gibi düşünebilirsiniz. Güç savaşları, egosantrik davranışlar, çıkar çatışmaları olabilir. Aşırı baskıcı ve komutan edasında davranmak, emirler vermek ve dediğim dedik bir tavır sergilemek ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Bazen siz istediğiniz kadar sakin ve ete süte dokunmadan durun, çevrenizden biri bu davranışları sergileyerek canınızı sıkabilir. Kaba, hoyrat ve kavgacı tavırları olan kişilerden uzak durmayı tercih ediniz. Risk taşıyan, kanuni olmayan, başınıza iş açabilecek birlikteliklere, çatışmalara ve güç savaşlarına girmemek veya böyle kimselere bulaşmamak çok akıllıca olacaktır. Ateşli, kesici, delici her türlü alet ve silahlarla oynamamak en iyisidir. İçtiğiniz sigaraları iyice söndürdüğünüzden emin olun, yangınlar çıkmasın. Bugünler son derece acımasız ve rekabetçi olabiliriz. Karanlık, tenha sokaklarda yürümemeye özen gösterin, gece tek başınıza dolaşmayın sokaklarda, hırsızlık ve cinsel suçlarda artışlar meydana gelebilir bugünlerde.

– 19 Ekim’de ise Mars ile Jüpiter arasında zorlu bir görünüm olacak. Etki süresini +/- 6 gün gibi düşünebilirsiniz. Risk almak için hiç uygun değildir, mevcut şartlarınızı korumaya odaklanmalısınız. Sabırsızlık ve acelecilik yüzünden kazalara, düşmelere, çarpmalara yatkın olabilirsiniz, dikkat. Ticari girişimler için de hiç uygun değildir, para kaybedebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı her türlü iş ve girişimlerde sorunlar meydana gelebilir. Tartışmalar ve kazalar çok büyüyebilir.

– 31 Ekim’de Boğa burcundaki Dolunay, Uranüs ile karşı karşıya olacak. Bu Dolunay’a Uranüs'ün sert açısı olacak. İsyankar enerjisi, başkaldırı-isyan, otorite ile geçinememe, sürpriz ve aniden oluşan kazalar, sabredememekten dolayı ortaya çıkan sorunlar. Özellikle maddi konularda dikkat edilmesinde fayda var, finansal riskler için uygun değil, kayıplar söz konusu olabilir.

– 23 Aralık’ta ise Mars ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Etki süresini +/- 5 gün gibi düşünebilirsiniz. Güç savaşları, egosantrik davranışlar, çıkar çatışmaları olabilir. Aşırı baskıcı ve komutan edasında davranmak, emirler vermek ve dediğim dedik bir tavır sergilemek ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Bazen siz istediğiniz kadar sakin ve ete süte dokunmadan durun, çevrenizden biri bu davranışları sergileyerek canınızı sıkabilir. Kaba, hoyrat ve kavgacı tavırları olan kişilerden uzak durmayı tercih ediniz. Risk taşıyan, kanuni olmayan, başınıza iş açabilecek birlikteliklere, çatışmalara ve güç savaşlarına girmemek veya böyle kimselere bulaşmamak çok akıllıca olacaktır. Ateşli, kesici, delici her türlü alet ve silahlarla oynamamak en iyisidir. İçtiğiniz sigaraları iyice söndürdüğünüzden emin olun, yangınlar çıkmasın. Bugünler son derece acımasız ve rekabetçi olabiliriz. Karanlık, tenha sokaklarda yürümemeye özen gösterin, gece tek başınıza dolaşmayın sokaklarda, hırsızlık ve cinsel suçlarda artışlar meydana gelebilir bugünlerde.