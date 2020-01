İsyankar Yeni Ay, isyankar haller!

24 Ocak'ta Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay'da Uranüs de işin içinde ve bir yandan da "Dabih" sabit yıldızı etkin olacak. Bireysel özgürlüğümüzün ön plana çıkacağı bu süreçte yeni deneyimlere daha açık olacağız. Duyguları bir kenara bırakıp aklımızın sesini dinleyeceğimiz zamanlar kapıda! Ünlü astrolog Dinçer Güner, Kova burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay'ın bireysel, sağlık, dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerini kaleme aldı...

Merhaba Arkadaşlar;

24 Ocak gecesi Kova burcunun 14. derecesinde işin içinde Uranüs'ün olduğu bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’da Dabih sabit yıldızı etkin olacak ve E Sad-El Ehbiya menzilinde olacak.

Şimdi bu Kova burcunda Yeni Ay zamanı neler olabileceğini anlamak için öncelikle Kova burcunun neleri sembolize ettiğini bilmemiz gerek. Kova burcu astrolojide farklı ve çizginin dışında olmak, orijinal olmak, özgürlük, entelektüel olmayı, bireysel olmayı, bilgiyle hareket etmeyi, toplum için faydalı hareketlerde bulunmayı, objektif olmak, isyan etmeyi, yenilikler çıkartmayı, sabit fikirli olmayı, otorite ile çatışmayı, sosyal olmayı, gruplarla çalışmayı, sağduyulu olmayı, devrimler yaratmayı ve insancıl olmayı sembolize eder. Bunların yanı sıra dahiler, devrimler, bilim adamları, icatlar, hümanizmi, insan haklarını, bağımsızlığı, aykırı olan her şeyi, toplum için olan her türlü konuyu, yüksek teknolojiyi, dernekleri, örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını, ufoları, uzayla ilgili her türlü konuyu, astrolojiyi, havacılık sektörünü, yüksek zekayı, grevleri, yapay zekayı, bilimsel gelişmeleri, internet dünyasını temsil eder. Sağlıkta ise dolaşım sistemini, kalp, tansiyon sorunlarını sembolize eder. Ve bu Yeni Ay’a Uranüs eşlik edecek. Uranüs ise Kova burcuna benzer temalara sahip aslında, özgürlük, isyan, bağımsızlık, devrim, yenilikler, şok edici ani durumlar, skandallar, ileri teknoloji gibi temalara işaret eder. Şimdi bu yeni ay zamanı bireysel anlamda ne gibi etkileri olur? Neler yapabiliriz bir göz atalım.

BİREYSEL ETKİLER

Bireyselliğin ve özgürlüğün ön planda olacağı zamanlardır. Kişisel özgürlük alanlarımızı koruma ya da yeniden oluşturma gayretinde olacağız. Farklı olmaktan korkmayacağımız, değişik şeyleri denemekten keyif alacağımız bir Yeni Ay olacak. Yeni her türlü elektronik-elektrikli eşyalar alabiliriz, son moda ve yeni çıkan teknolojileri takip edebiliriz, teknolojik anlamda yatırımlar yapabiliriz. Toplumun faydası için çalışmalar yapabiliriz bu dönem. Etkinliklere, toplumu bilinçlendirme kampanyalarına katılabilir veya bu kampanyaların yayılmasına destek olabiliriz. Derneklere, kulüplere, STK'lara üye olabilir veya buralarda aktif roller üstlenebiliriz. Bireysel takılmak yerine bu Yeni Ay zamanı grup çalışmalarına hayatımızda daha çok yer vermemiz faydalı olacaktır. Yalnız kalmanın zamanı değil, aksine sosyalleşmenin, dışarı çıkmanın tam zamanıdır. Dostlarla, arkadaşlarla daha çok zaman geçirmek iyi gelecektir. Dostlarımızın ve arkadaşlarımızın dertlerine akılcı, dahiyane çözümler üretebiliriz. Bu dönem hayatımızda olan kişilerle zihin fırtınaları yaparak ortak işlerin kapılarını aralayabilirsiniz.

Bu Yeni Ay döneminin duygularla pek ilgisi yoktur. Her türlü olaya daha çok akılla, mantıkla ve sağduyu yaklaşmak çok daha kolay olacaktır. Bu Yeni Ay zamanı hayatımızda özgürlük kazanmak, devrimler yaratmak için harikadır. Oldukça değişik, radikal kararlar alabiliriz. Düşünce ve ifade özgürlüğü çok daha önemli olacak bizler için. Eski konulara yeni bir bakış açısı ile ele alabileceğimiz kıymetli bir süreçtir bu. Tüm kalıplaşmış ve eskimiş düşünce kalıplarımızı rahatlıkla yıkabiliriz. Herkesten farklı düşündüğümüzü korkmadan ifade edebiliriz. Bilimsel konuları daha çok araştırabilir, okuyabilir, bilgi sahibi olabiliriz. Bu dönem tabii ki içimizden ufak tefek isyankar duygular da yükselebilir. Özellikle otorite ile ilişkilerimizde bunu daha çok deneyimleyebiliriz. Bizi kısıtlayan, bastıran duygulara karşı da aynı şekilde isyan edebilir veya bize bunu dayatan, hayatımızdaki insanlara karşı da yapabiliriz. Alacağımız kararları kolay değiştirmeyeceğimiz bir dönem olacak. Fikirlerimiz kalıcı ve sağlam olacaktır. Bireysellik çok daha fazla ön plana çıkacak. Hepimiz hayatlarımızın belli alanlarında daha bağımsız, daha özgür olmak için adımlar atacağız.

Muhalefet etme ihtiyacımız da artacak bu Yeni Ay ile, karşıt fikirleri, karşıt düşünceleri savunabilir, azınlıkların daha fazla yanında olabiliriz. İşin içinde Uranüs olacağından dolayı, otorite figürleri ile çatışmaya işaret eder, kuralları yıkmak, asice davranmak isteyebiliriz. Özgürlük temaları aşırı bir şekilde vurgulanır. Hayatımızda radikal değişiklikler yapmaya doğru çok güçlü istekler duyabiliriz, çok ani kararlar almaya eğilimli oluruz fakat bu değişiklikler ve kararlar için gökyüzü hiç uygun değil! Öfke patlamalarına karşı dikkatli olun, kontrolsüz, orantısız tepkiler vermeyin, sakin olun. Yaşamınızda özgürleşmek istediğiniz hangi alan varsa o alanlara yönelebilirsiniz ama sakince yapın ne yapacaksanız. Huzursuz, panik, sabırsız davranmaya eğilimli olabiliriz. Bazılarınız aniden istifa edebilir, bazılarınız aniden ilişkilerinizi sonlandırabilirsiniz, dengesizce davranmaya eğilimli olabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz ortama ayak uydurmak size zor gelebilir. Beğenmediğiniz veya tahammül edemediğiniz ortamlardan kibarca ve hızla uzaklaşmanızı öneririm. Bu Yeni Ay’da hem “Dabih” sabit yıldızı etkin olacak, hem de Sad-El Ehbiya menzilinde olacak. Her türlü tedavi ve hastalıkların iyileşmesi için iyi bir süreçtir. Tatile çıkmak ve seyahat etmek için de uygun zamanlardır. Fakat borç vermek ve evlenmek için tam tersi, hiç uygun değildir.

SAĞLIK OLARAK

Sağlık olarak bu dönemlerde, kalp, tansiyon, kan dolaşım sistemi rahatsızlıklarına daha dikkat edilmesinde fayda vardır. Yine baldırlar, ayak bilekleri hassaslaşır. Burkulmalar, ayak bileğinde zedelenmeler söz konusu olabilir. Varis gibi şikayetleriniz varsa bu hafta ayaklarınızı ve bacaklarınızı çok yormamanızda fayda var. Ayaklarınızı bol bol havaya kaldırarak dinlendirin. Keza yine kramplar da girebilir. Sağlık olarak kalp çarpıntılarında artışlar, kalp spazmlarında artışlar meydana gelebilir. Kalbinizi yoracak aktivitelerden, stresli ortamlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Bacaklara tedavi için kremler sürmek, varis tedavisine başlamak, dizlere rahatlatıcı masajlar iyi gelecektir. Yeni Ay, Kova burcunun 4. derecesinde olacak, bu da bacak kemiklerine denk düşmektedir (kaval kemiği). Bacak kemiklerine de ekstra dikkat edilmesinde fayda var.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Uzay ile ilgili yeni araştırmalar, yeni buluşlar ve önemli haberler yapılabilir. Yeni büyük önemli teknolojik gelişmeler, lansmanlar yapılabilir, yeni icatlar ortaya çıkabilir. Yapay zekaların üst versiyonları, giyilebilir teknolojinin daha da ilerlemesi, sanal gerçekliğin daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlaması ya da sanal gerçekliğin gündelik hayatımıza adaptasyonu söz konusu. Belki de uzayda yaşamakla ilgili yatırımlar söz konusu olabilir, kim bilir? Ufolarla ilgili yeni gelişmeler, bilgi ve belgelerin ortaya çıkışı, uzaylıların varlığına ilişkin yeni gelişmeler de söz konusu olabilir. Düşünce ve ifade özgürlüğü, yayıncılık, insan haklarına ilişkin önemli gelişmeler-temalar ortaya konabilir. İnanları din-dil-inanç gibi kategorilere sokmadan, sınıflandırmalardan uzak insana sadece insan olduğu için değer veren düşünce yapıları ortaya konabilir, bununla ilgili açıklamalar yapılabilir. İnternet, sosyal medya üzerinden büyük çaplı protestolar da gündeme gelebilir. Azınlık grupların tepkilerinin artması, azınlıkların isyanlarına yer yer şahit olabiliriz. Farklı, değişik, marjinal kişilikler ön plana çıkar. Toplum tarafından dışlanmış, ötekileştirilmiş kişilerin ifade gücü artar bu dönem. Bu Yeni Ay, “Kral Çıplak” diyebilme cesareti katacak. Liderleri eleştiren kişiler ön planda olacak. Tabii ki Kova burcundan bahsediyorsak, isyandan söz etmemek olmaz. Dünya üzerinde otoriteye karşı isyankar tavırlar yükselebilir, bildiriler dağıtılabilir. Özellikle bu isyanlar düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili olabilir. Protestolar gündeme gelebilir. Grevler söz konusu olabilir. Havacılık sektörü de bu Yeni Ay zamanı mercek altında olacak. Daha iyicil bir şekilde ama. Havacılık sektöründe yeni teknolojiler kullanılabilir, yeni havayolları inşaatları başlayabilir, yeni destinasyonlar, yeni hizmet anlayışları uygulamaya konabilir. Havacılık sektörü ile ilgili de gelişmeler söz konusu olacak. Yalnız büyük fırtına ve kasırgalardan dolayı sorunlar da oluşabilir. İşin içinde Uranüs olacağından dolayı, skandal durumlar, teknolojik kazalar, siber saldırılar söz konusu olabilir.

TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENDİĞİNDE İSE

Kova burcundaki Yeni Ay, Türkiye haritasında 8. eve denk düşmektedir. Mundane yani dünya astrolojisine göre 8. ev ölüm oranlarını, cenazeleri, adli tıp, yabancı hisse senedini, tahvilleri, bankaları, vergi, ulusal borç, faizler, miraslar, sermaye, sigorta şirketleri, tazminatlar, sosyal güvenlik, yatırımlar, kamu gelirleri, uluslararası borçları, düşmanların mali durumunu, krizleri ve değişim-dönüşümü gösterir. Demek ki borçlar, vergiler, faizler, krediler, bankalar konusunda yeni farklı bir takım uygulama ve düzenlemelerin olacağına işaret etmektedir. Bankaların faiz oranlarında değişiklikler göze çarpabilir, vergi ile ilgili yapılanmalar olabilir. Ya da vergi konusunda tepki çekecek durumlar olabilir. Türkiye haritasında Mars ile olumlu bir kontağı olacak bu Yeni Ay’da, muhalefet içinde hızlı ve yeni yapılanma, sürpriz değişimler, ani gelişen olaylar, skandal gelişmeler söz konusu olabilir. Muhalefetin savunacağı özgürlüklerle ilgili gelişmeler söz konusu. Muhalefet bu Yeni Ay’da insan hakları, özgürlüklerle ilgili daha çok mücadele içine girebilir. Diğer yandan Yeni Ay Türkiye haritasında Güneş ile de sert kontak kuracak. Belki borsada spekülasyonların artacağı bir zaman olabilir. Ya da eğitimle ilgili yeni düzenleme, eğitimle ilgili yeni gelişmeler, yeni uygulamalar, teknolojik gelişmeler söz konusu olabilir.

Sevgiler…

Dinçer Güner