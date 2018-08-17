Jüpiter Neptün etkileşimi: Gökyüzü şifa dağıtıyor!

Büyük iyicil Jüpiter ile hayalleri ve bilinçaltını sembolize eden Neptün arasında 10 gün sürecek olan destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Bu dönem gökyüzünde çok büyük bir şifa enerjisi yer alacak. Bu dönem, ruhsal anlamda farkındalığın çok fazla artmasına yardımcı olur.

Merhaba Arkadaşlar;

Büyük iyicil Jüpiter ile hayalleri ve bilinçaltını sembolize eden Neptün arasında 10 gün sürecek olan destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Sezgilerinizin ve algılamalarınızın oldukça güçlü olduğu bir dönemdir. Çevrenizdekilerin sorunlarına ve sıkıntılarına yönelik empati sahibi olabilirsiniz.

Duygularınızı akılcı ve objektif bir biçimde değerlendirmeniz güç olabilir. Sanatçı yanınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hayal gücünüzün zenginleştiği bir dönemdir. Ancak diğer taraftan da fazla hayal kurup, aşırı fantezilere dalmaktan gerçekleri tüm açıklığı ile görmeniz zorlaşabilir. Kurduğunuz ilişkilerde açık ve net bir tutum takınmakta zorlanabilirsiniz. Yanılsamalar ve kendini aldatmak bu transitin muhtemel niteliklerinden biridir. Strese girerseniz günlük hayatın dertlerinden ve sıkıntılardan kaçmak, uzaklaşmak için alkol veya rahatlatıcı, sakinleştirici tıbbi çareler bulmaya yönelebilirsiniz.

Bu dönem gökyüzünde çok büyük bir şifa enerjisi yer alacak. Bu dönem, ruhsal anlamda farkındalığın çok fazla artmasına yardımcı olur. Gözden kaçanlar ruhtan kaçmaz. İnsani değerlerin, etik, ahlaki değerlerin, insanı insan yapan değerlerin güçleneceğine işaret eder. Sezgilerin en güçlü olduğu zamanlardır. Bu dönem sezgilerimiz, duyularımız, rüyalarımız yol gösterici olacaktır. Gelen işaret ve sembolleri dikkatli okumak gereklidir. Mistik, spiritüel deneyimler yaşamaya daha eğilimli oluruz, aynı anda arkadaşınızla aynı rüyayı görmek gibi…vb. Ruhsal gücü, bağlantıyı, evrenle olan bağlantıyı güçlendirir, Yaradana daha yakın olmaya işaret eder. Tabii biliyorsunuz ben gamlı baykuş, kötü haberi de iliştirmeden olmaz, böyle güçlü su vurgusu sis, sel, nem oranını arttırıcı etkide yapar. Denizlerle ilgili gelişmeler, tsunamiler, dev dalgalar sıkıntı da yaratabilir. Boğulma oranlarında da artışlar olabilir, keza zehirlenmelerde!

Gezegenler kolektif gezegenler olduğu için toplumları öncelikle etkileyecektir. Toplum olarak bütünleşme, bir olma, merhamet, yardım temaları çok daha fazla ön planda olabilecektir. Su üçgeni, büyük şifacıdır, iyileştirici, bütünleştirici, ruhsal doygunluğun yaşandığı, içinde mistik konuların barındığı özel bir işarettir. Sezgilerin yanı sıra yaratıcılığı da tetikleyen bu görünüm sanat anlamında çok başarılı eserler ortaya çıkar, çok konuşulur, zirveye çıkar. İyi niyet, sevgi, merhamet, yardımlaşma, bütüne hizmet etme, yaraların sarılması daha ön planda olur.

Yaşamınızda ihtiyacınız olan şifa her ne ise evren gani gani hizmet etsin sizlere.

Sevgiler…

